Joao Pedro, Harry Kane kadar iyi mi?! Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, formda olan forveti İngiltere'nin golcüsü, Erling Haaland ve Kylian Mbappe ile aynı 'kategoriye' koyuyor

Forvetinin günümüzün büyük oyuncuları Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe ile aynı seviyede olup olmadığı sorulduğunda Rosenior basın toplantısında şöyle dedi: "Joao şu anda o kategoride. Benim buraya geldiğim iki ay içinde, dünya çapında bir forvet olduğunu sürekli olarak gösterdi.

"Ben oyuncularımdan bahsediyorum; onları Erling [Haaland] ile karşılaştırmak ona saygısızlık olur. Erling'i çok iyi tanımıyorum, ama dışarıdan bakıldığında muhteşem, dünya çapında bir forvet gibi görünüyor. Şu anda Joao'yu kimseyle değişmem - o, görmek istediğim tüm nitelik ve özellikleri sergiliyor.

"Joao için en iyi şey yaşı - hala gelişebilir ve onun daha iyi olabileceği birkaç alan fark ettim bile. Ama şu anda oynadığı seviye dünya klasmanı ve onu bu seviyede tutmak benim, kulübün ve onun görevi."