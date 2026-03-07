Getty/GOAL
Joao Pedro, Harry Kane kadar iyi mi?! Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, formda olan forveti İngiltere'nin golcüsü, Erling Haaland ve Kylian Mbappe ile aynı 'kategoriye' koyuyor
Brezilyalı oyuncunun hat-trick'i elit oyuncularla karşılaştırmalara yol açtı
Blues'un klinik bir avantaj arayışı, 24 yaşındaki oyuncunun Villa Park'taki ustalık gösterisinin ardından sona ermiş gibi görünüyor. 4-1'lik galibiyette attığı hat-trick ile sezonun tüm turnuvalarda attığı gol sayısı 17'ye yükseldi ve bunların 14'ü Premier Lig'de geldi.
Önemli olan, forvetin ligdeki gollerinin tamamının açık oyundan gelmiş olması. Bu istatistiksel saflık, onu Avrupa'nın en korkulan golcüleriyle aynı kefeye koydu ve Chelsea'ye neredeyse on yıldır eksikliğini çektiği uzman bir 9 numara sağladı.
Rosenior, dünya standartlarında özellikleri övüyor
Forvetinin günümüzün büyük oyuncuları Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe ile aynı seviyede olup olmadığı sorulduğunda Rosenior basın toplantısında şöyle dedi: "Joao şu anda o kategoride. Benim buraya geldiğim iki ay içinde, dünya çapında bir forvet olduğunu sürekli olarak gösterdi.
"Ben oyuncularımdan bahsediyorum; onları Erling [Haaland] ile karşılaştırmak ona saygısızlık olur. Erling'i çok iyi tanımıyorum, ama dışarıdan bakıldığında muhteşem, dünya çapında bir forvet gibi görünüyor. Şu anda Joao'yu kimseyle değişmem - o, görmek istediğim tüm nitelik ve özellikleri sergiliyor.
"Joao için en iyi şey yaşı - hala gelişebilir ve onun daha iyi olabileceği birkaç alan fark ettim bile. Ama şu anda oynadığı seviye dünya klasmanı ve onu bu seviyede tutmak benim, kulübün ve onun görevi."
Golcü devlerin peşinde
Veriler, menajerin cesur tutumunu destekliyor. %24,6'lık şut dönüşüm oranıyla Brezilyalı oyuncu şu anda Haaland (%22,5) ve Mbappe'den (%20,7) daha verimli. Bu sezon Avrupa'nın büyük liglerinde Haaland ve Kane'den daha fazla penaltı dışı gol atan sadece iki oyuncu var.
Chelsea oyuncusu, Kane'in uzun vadeli istikrarının hala gerisinde olsa da (İngiltere kaptanı geçen sezonun başından bu yana 92 gol atarken, Brezilyalı oyuncu 33 gol attı), yaratıcı performansı ile arayı kapatıyor. Bu sezon toplam 9 asistle, sadece gol atmakla kalmayıp takım arkadaşları için de fırsatlar yaratabilen çok yönlü bir tehdit haline geldi.
Odak noktası kupa zaferine kayıyor
Chelsea şimdi dikkatini FA Cup'ın beşinci turuna çeviriyor. Cumartesi günü Wrexham ile karşılaşacaklar. Villa deplasmanında Pedro'nun üç golüyle rahat bir galibiyet elde ettikleri için moralleri yüksek. Ardından Çarşamba gecesi Parc des Princes'te Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına hazırlanacaklar.
