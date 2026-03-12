Joao Pedro Arsenal'e mi gidiyor?! Chelsea yıldızı, Londra'daki rakip takıma şok transfer yapacağına dair tahminlerde bulunuluyor

talkSPORT'a forvetin potansiyeli hakkında konuşan, şu anda Udinese'de forma giyen Davis, Pedro'nun zirveye ulaşma yeteneği konusunda çok net konuştu. "Evet, kesinlikle. Antrenmanlarda onun kalitesini gördünüz," dedi Davis. "Onunla birlikte oynarken bile, o Brezilyalı, bu yüzden çok iyi bir oyuncu olduğunu bilen bir yetenek ve kendine güveni var."

Davis, Chelsea oyuncusunun karakterine de değindi ve mizacının yeteneğiyle uyumlu olduğunu belirtti. "Aynı zamanda iyi bir insan. Saygısız ya da benzeri bir şey değil; sadece harika bir insan," diye ekledi. "Evet, kesinlikle büyük adımlar atabileceğini görebiliyorsunuz. Onu şimdi Chelsea'de görmek... Arsenal'e ya da benzeri bir yere gitse bile şaşırmazdım. Çok iyi bir oyuncu."