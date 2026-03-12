Getty Images
Joao Pedro Arsenal'e mi gidiyor?! Chelsea yıldızı, Londra'daki rakip takıma şok transfer yapacağına dair tahminlerde bulunuluyor
Stamford Bridge'de yükselen yıldız
Pedro'nun formu 2026 yılında olağanüstüydü. 24 yaşındaki oyuncu son 13 maçında 11 gol attı. Bu klinik seri, Chelsea'nin şu anki teknik direktörü Liam Rosenior'un Brezilya milli takım oyuncusunun Erling Haaland, Harry Kane ve Kylian Mbappe ile aynı seviyede olduğunu iddia etmesine neden oldu.
Pedro Arsenal'e katılabilir mi?
Batı Londra'daki başarısına rağmen, Pedro'nun eski takım arkadaşı onun daha da büyük başarılara imza atmaya hazır olduğunu düşünüyor. Watford'da forvetle birlikte oynayan Keinan Davis, talkSPORT'a verdiği röportajda, Chelsea'nin ezeli rakibi Arsenal'e transfer olmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Yaz transfer döneminde takıma katılan Viktor Gyokeres, Arteta'nın takımında tüm turnuvalarda 15 gol attı, ancak oyun kurma konusunda genel katkısı konusunda endişeler devam ediyor. Bu durum, Arsenal'in yaz transfer döneminde daha eksiksiz bir forvet arayabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.
Takım arkadaşı Brezilyalı oyuncuyu övüyor
talkSPORT'a forvetin potansiyeli hakkında konuşan, şu anda Udinese'de forma giyen Davis, Pedro'nun zirveye ulaşma yeteneği konusunda çok net konuştu. "Evet, kesinlikle. Antrenmanlarda onun kalitesini gördünüz," dedi Davis. "Onunla birlikte oynarken bile, o Brezilyalı, bu yüzden çok iyi bir oyuncu olduğunu bilen bir yetenek ve kendine güveni var."
Davis, Chelsea oyuncusunun karakterine de değindi ve mizacının yeteneğiyle uyumlu olduğunu belirtti. "Aynı zamanda iyi bir insan. Saygısız ya da benzeri bir şey değil; sadece harika bir insan," diye ekledi. "Evet, kesinlikle büyük adımlar atabileceğini görebiliyorsunuz. Onu şimdi Chelsea'de görmek... Arsenal'e ya da benzeri bir yere gitse bile şaşırmazdım. Çok iyi bir oyuncu."
Chelsea'nin önündeki yol
Pedro'nun Chelsea için önemi, son zamanlarda ilk dörtteki rakibi Aston Villa'ya karşı attığı hat-trick ve FA Cup'ta Wrexham'ı yendikleri maçta attığı hayati golle daha da vurgulandı. Ancak, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG'ye 5-2 yenildiği zorlu maçta skora etki edemedi ve Blues'un Paris'te zorlandığı maçta sonunda Liam Delap ile değiştirildi.
