Joao Palhinha ile ilgili bir sonraki sorun: FC Bayern Münih, bu pahalı ve elinde kalan oyuncuyu elinde tutmaya devam edecek mi?

Palhinha’nın Bayern’de artık bir geleceği olmadığı kesinleşti. Bir zamanlar eski teknik direktör Thomas Tuchel’in ısrarıyla transfer edilen Palhinha, daha sonra Vincent Kompany tarafından neredeyse hiç forma şansı bulamadı.

Münih’teki, sakatlıklarla da damgalanan ilk sezonunda çoğunlukla yedek olarak sahaya çıkan ve toplam 25 maça çıkan Palhinha, 2025 yazında FCB tarafından Tottenham Hotspur’a kiralandı. Londra ekibi için son derece hayal kırıklığı yaratan geçen sezonda, Palhinha takımın nadir umut ışıklarından biriydi; hatta bir süreliğine bu Premier Lig kulübünde kalması da gündeme gelmişti.

Ancak artık Tottenham’ın kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağı kesinleşti. Geçtiğimiz hafta sonu Palhinha, Spurs’ta devam etmeyeceğini doğruladı.

"Tottenham'da oynamak hayatımı derinden etkiledi," diye yazan orta saha oyuncusu, Instagram hesabında şunları ekledi: "Saha içinde ve dışında bana gösterdiğiniz tüm sevgi, saygı ve güveni en iyi şekilde geri ödemek için her zaman çaba gösterdim. Sezon sezon bu kulübün ateşini yakanlar sizlersiniz."

Bu arada Spurs, 200 milyon avronun üzerinde bir harcama yaparak orta saha kadrosunu tamamen yeniledi ve Sandro Tonali ile Mateus Fernandes’i kadrosuna kattı. Sporting de kadrosunu güçlendirdi ve 18 milyon avroya Sergi Altimira’yı transfer ederek Palhinha’nın yerine geçecek bir alternatif buldu.