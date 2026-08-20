Getty Images Sport
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Joao Palhinha, Bayern'in Benfica ile 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmasının ardından Portekiz'e dönmeye hazırlanıyor
Benfica ile Bayern ortak noktada buluştu
Bayern Münih, Palhinha'nın bonservisiyle transferi için Portekiz devi Benfica ile kesin anlaşmaya vardı. Sky Sport'un haberine göre iki kulüp, orta sahanın Bavyera'daki döneminin sona erdiğine işaret eden bonservis bedelinde sonunda uzlaşma sağladı. Birkaç haftadır süren görüşmeler, Alman rekortmeninin 31 yaşındaki ön liberodan toplamda 20 milyon €'ya kadar gelir elde edebileceği bir paketle sonuçlandı.
Anlaşmanın azami potansiyel değeri 20 milyon € seviyesine ulaşsa da, garanti edilen rakamların biraz daha düşük olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre performansa bağlı çeşitli bonuslar hesaba katıldığında, Bayern Münih'in elde edeceği gerçekçi gelirin büyük olasılıkla 18 milyon € ile 19 milyon € arasında olması bekleniyor.
- AFP
Münih'teki hayal kırıklığı yaratan dönem sona eriyor
Palhinha için bu hamle, hem eve dönüş hem de Almanya'da sekteye uğrayan kariyerini yeniden canlandırma fırsatı anlamına geliyor. Portekizli milli oyuncu, 2024 yazında Fulham'dan 51 milyon euro gibi önemli bir bonservis bedeliyle Allianz Arena'ya transfer olmuştu. Ancak yüksek maliyetine ve büyük beklentilere rağmen, Bayern Münih'te düzenli ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadı ve gol ya da asist katkısı yapmadan yalnızca 25 maça çıktı.
Geçen sezon bu orta saha sigortası, Premier League'de Tottenham Hotspur'a kiralandı; tüm kulvarlarda 45 maça çıkıp yedi gol attı ve üç asist yaptı. Bu durum da uzun vadeli geleceğinin Münih'te olmadığını daha da net şekilde gösterdi. Bayern yönetimi de sonunda oyuncuyla ilgili artık geçici çözümler aramadığını açıkça ortaya koydu.
Eberl, kadro planlamasındaki öncelikleri netleştirdi
Palhinha'nın ayrılığı, Sabener Strasse'de daha geniş çaplı bir kadro temizliğinin parçası. Yeni transfer Nathaniel Brown'un resmi tanıtımı sırasında Max Eberl, kulübün izlediği yön konusunda açık konuştu. Bayern sportif direktörü Eberl, basın toplantısında FC Bayern'in gelecek sezon planlarında Bryan Zaragoza, Palhinha ve Sacha Boey'nin yer almadığını, kulübün ilk takım dinamiğini yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini netleştirdi.
Aston Villa son günlerde imzasını almak için görüşmeler yürütmüş olsa da Palhinha şimdi vatanına dönmenin eşiğinde, ancak bu kez doğrudan bir rakibi temsil edecek. 31 yaşındaki oyuncu daha önce Sporting CP'de başarılı bir dönem geçirmiş, 2020-21 Primeira Liga şampiyonluğunun kazanılmasında kilit rol oynamıştı; buna ek olarak iki Taca da Liga kupası (2020-21, 2021-22) ve 2021 Supertaca Candido de Oliveira'yı da kazanmıştı.
- Getty Images Sport
Bayern'in sezon açılışı ve kupa savunması
Bayern Münih, geçen sezon hem Bundesliga şampiyonluğunu hem de DFB-Pokal'ı kazanarak yurt içinde çifte kupayla yeni sezona giriyor. Bavyera devi, 2026-27 sezonunu cumartesi günü Borussia Dortmund ile DFL Supercup'ta karşı karşıya gelerek açacak, ardından 28 Ağustos'ta Bundesliga'daki şampiyonluk savunmasına sahasında VfB Stuttgart karşısında başlayacak.
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