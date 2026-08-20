Bayern Münih, Palhinha'nın bonservisiyle transferi için Portekiz devi Benfica ile kesin anlaşmaya vardı. Sky Sport'un haberine göre iki kulüp, orta sahanın Bavyera'daki döneminin sona erdiğine işaret eden bonservis bedelinde sonunda uzlaşma sağladı. Birkaç haftadır süren görüşmeler, Alman rekortmeninin 31 yaşındaki ön liberodan toplamda 20 milyon €'ya kadar gelir elde edebileceği bir paketle sonuçlandı.

Anlaşmanın azami potansiyel değeri 20 milyon € seviyesine ulaşsa da, garanti edilen rakamların biraz daha düşük olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre performansa bağlı çeşitli bonuslar hesaba katıldığında, Bayern Münih'in elde edeceği gerçekçi gelirin büyük olasılıkla 18 milyon € ile 19 milyon € arasında olması bekleniyor.