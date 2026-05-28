Joao Palhinha, Bayern'deki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham'da kalmak istediğini belirtmesine rağmen, eski takımına transfer olabilmek için maaşında kesintiye razı olacak

Palhinha, 2026-2027 sezonu öncesinde Sporting'in orta saha kadrosunu yenileme planlarında birincil hedef olarak öne çıktı. Bu sezonu Bayern Münih'ten Tottenham'a kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki oyuncu, bu yaz Lizbon devinden ayrılması beklenen kaptan Morten Hjulmand'ın ideal yedeği olarak görülüyor. Eski Alvalade gözdesinin takıma geri dönmesi için görüşmeler şimdiden başladı.

A Bola'ya göre, Portekiz milli takım oyuncusunun geri dönüşü, kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Borges'in özel talebidir. Oyuncunun piyasa değeri nedeniyle transferin zor olduğu düşünülse de, Sporting'e olan duygusal bağlılığı ve Portekiz'deki ailesine daha yakın olma isteği, orta saha oyuncusunun anlaşma için bastırmasına neden oldu. Transferi kolaylaştırmak için Palhinha'nın mevcut maaşını en düşük seviyeye indirmeyi kabul ettiği söyleniyor.