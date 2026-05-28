Joao Palhinha, Bayern'deki kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham'da kalmak istediğini belirtmesine rağmen, eski takımına transfer olabilmek için maaşında kesintiye razı olacak
Alvalade'ye rüya gibi bir dönüş
Palhinha, 2026-2027 sezonu öncesinde Sporting'in orta saha kadrosunu yenileme planlarında birincil hedef olarak öne çıktı. Bu sezonu Bayern Münih'ten Tottenham'a kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki oyuncu, bu yaz Lizbon devinden ayrılması beklenen kaptan Morten Hjulmand'ın ideal yedeği olarak görülüyor. Eski Alvalade gözdesinin takıma geri dönmesi için görüşmeler şimdiden başladı.
A Bola'ya göre, Portekiz milli takım oyuncusunun geri dönüşü, kulüp yönetimi ve teknik direktör Rui Borges'in özel talebidir. Oyuncunun piyasa değeri nedeniyle transferin zor olduğu düşünülse de, Sporting'e olan duygusal bağlılığı ve Portekiz'deki ailesine daha yakın olma isteği, orta saha oyuncusunun anlaşma için bastırmasına neden oldu. Transferi kolaylaştırmak için Palhinha'nın mevcut maaşını en düşük seviyeye indirmeyi kabul ettiği söyleniyor.
Mali engelleri aşmak
Anlaşmadaki en büyük engel, Palhinha’nın yüksek maaşı olmaya devam ediyor. Şu anda Haziran 2028’e kadar Bayern Münih ile sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu, yıllık brüt 9 milyon avro civarında bir maaş alıyor. Bu rakamların herhangi bir Portekiz kulübü tarafından karşılanmasının imkansız olduğu düşünülüyor; bu nedenle oyuncunun maaşında kesintiye razı olması hayati bir adım olarak görülüyor.
Sporting, şu anda Alman devini oyuncuyu serbest bırakmaya ikna etmenin bir yolunu arıyor. Aslanlar, iki ana yolu değerlendiriyor: bütçelerine uygun bir transfer ücreti üzerinde anlaşmak veya gelecekte satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması yapmak. Oyuncunun kişisel şartları, geri dönme isteği nedeniyle fiilen kenara itildiğinden, odak noktası tamamen Bayern ile kulüpler arası görüşmelere kaydı.
Tottenham'ın kiralama anlaşmasının etkisi
Tottenham'ın zorlu ve felaketle sonuçlanan Premier Lig sezonuna rağmen Palhinha'nın bireysel performansı yüksek seviyede. Spurs'un şok edici bir şekilde 17. sırada bitirdiği ve ligde kalmayı ancak son haftada garantilediği bu sezonda, Portekizli orta saha oyuncusu birkaç parlak noktadan biri oldu. Takımın küme düşmeyle verdiği çaresiz mücadelede kilit bir rol üstlendi; zorlu koşullara rağmen tüm turnuvalarda 45 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti. Palhinha, Spurs'ta kalmak istediğini kamuoyuna açıkladı, ancak A Bola, artık kalbinin Portekiz'e dönmeye kararlı olduğunu öne sürüyor.
De Zerbi, Palhinha'yı istiyor
Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Palhinha'nın geleceği konusunda niyetini şimdiden açıkça ortaya koydu ve Bayern'den bir sezonluk kiralık olarak gelen orta saha oyuncusunu kalıcı olarak kadroya katma isteğini doğruladı. İtalyan teknik adam, Portekizli milli oyuncuyu gelecek sezon kulübün yeniden yapılanma sürecinin temel direği olarak gördüğü için, Spurs'a sözleşmede yer alan 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanması konusunda çağrıda bulundu.
Zorlu bir sezon boyunca oyuncunun karakterine ve liderliğine duyduğu hayranlığı açıkça ortaya koyan De Zerbi, Palhinha'nın Tottenham'ın ilerlemesi için tam da ihtiyaç duyduğu "güvenilir" kişilikte bir oyuncu olduğunu vurguladı. De Zerbi, orta saha oyuncusunu yazın ötesinde de kadroda tutma konusunda sorulduğunda, "Yüzde yüz; bu tür insanlarla başlamalıyız" dedi. Tottenham'ın Sporting'e karşı bu transfer için rekabet edip etmeyeceği ise henüz belli değil.