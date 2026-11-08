Hakem yorumcusu Luca Marelli, Dazn'da maçın ardından Fiorentina-Juventus maçının 79. dakikasında Joao Mario'nun elle oynadığı, hakem Colombo'nun ise penaltı vermediği pozisyonu şöyle yorumladı: "Bu elle oynamanın cezalandırılması gerektiğine şüphe yok. Penaltı verilmemesinin olası gerekçesi, topun beklenmedik şekilde gelmesi olabilir; ancak kol, pozisyonun cezalandırılmaması için fazla açık."
DAZN
Çeviri:
Joao Mario'nun elle oynaması hakkında Marelli: "Penaltıydı, kolu cezasız sayılabilecek bir pozisyon için fazla açıktı"
Gelecek maçlar
Rocchi için de penaltı
Eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi de stüdyodan şu değerlendirmeyi yaptı: "Genellikle top bir takım arkadaşının dokunuşunun ardından gelirse oyuncu cezalandırılmaz. Ancak burada tepki verip kolunu çekmek için yeterli zaman olduğunu düşünüyorum."
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