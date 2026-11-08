Eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi de stüdyodan şu değerlendirmeyi yaptı: "Genellikle top bir takım arkadaşının dokunuşunun ardından gelirse oyuncu cezalandırılmaz. Ancak burada tepki verip kolunu çekmek için yeterli zaman olduğunu düşünüyorum."