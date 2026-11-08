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Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
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Joao Mario'nun elle oynaması hakkında Marelli: "Penaltıydı, kolu cezasız sayılabilecek bir pozisyon için fazla açıktı"

Fiorentina - Juventus
Fiorentina
Juventus
Serie A
Joao Mario
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JUV

JUV

Serie A

22 Kas 2026

VEN

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MON

MON

Serie A

23 Kas 2026

FIO

FIO

Hakem yorumcusu Luca Marelli, Dazn'da maçın ardından Fiorentina-Juventus maçının 79. dakikasında Joao Mario'nun elle oynadığı, hakem Colombo'nun ise penaltı vermediği pozisyonu şöyle yorumladı: "Bu elle oynamanın cezalandırılması gerektiğine şüphe yok. Penaltı verilmemesinin olası gerekçesi, topun beklenmedik şekilde gelmesi olabilir; ancak kol, pozisyonun cezalandırılmaması için fazla açık."

  • Rocchi için de penaltı

    Eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi de stüdyodan şu değerlendirmeyi yaptı: "Genellikle top bir takım arkadaşının dokunuşunun ardından gelirse oyuncu cezalandırılmaz. Ancak burada tepki verip kolunu çekmek için yeterli zaman olduğunu düşünüyorum."

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Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

22 Kas 2026

VEN

VEN

MON

MON

Serie A

23 Kas 2026

FIO

FIO