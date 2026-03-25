Joao Mario, Bologna'ya kalıcı olarak transfer mi olacak? Juventus'u tatmin edecek rakam

João Mário'nun geleceği yakında kesin olarak kırmızı-maviye boyanabilir. 2000 doğumlu Portekizli sağ bek, kış transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak Bologna'ya katılmış ve şimdiden Emilia-Romagna ekibinin kadrosunda önemli bir yer edinmeye başlamıştı; bu performansıyla kulüp yönetimi ve teknik ekibi, gelecek sezon için de ona kararlı bir şekilde güvenmeye ikna etti.





Sportmediaset'in haberine göre, Bologna, oyuncunun transferini kalıcı hale getirmek için Juventus ile görüşmelere başlama olasılığını ciddi olarak değerlendiriyor. Bu, birkaç hafta içinde hem savunmada hem de hücumda iyi nitelikler sergileyen Portekizli oyuncuya duyulan güvenin açık bir göstergesi.