Joao Mario 2-1Getty Images
Gianluca Minchiotti

Joao Mario, Bologna'ya kalıcı olarak transfer mi olacak? Juventus'u tatmin edecek rakam

Bu bek, Bologna'yı ikna etti; kulüp, Juventus'tan bu oyuncuyu tamamen transfer etmek için planlar yapıyor. Portekizli oyuncu, Juventus'un planlarında yer almıyor.

João Mário'nun geleceği yakında kesin olarak kırmızı-maviye boyanabilir. 2000 doğumlu Portekizli sağ bek, kış transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak Bologna'ya katılmış ve şimdiden Emilia-Romagna ekibinin kadrosunda önemli bir yer edinmeye başlamıştı; bu performansıyla kulüp yönetimi ve teknik ekibi, gelecek sezon için de ona kararlı bir şekilde güvenmeye ikna etti.


Sportmediaset'in haberine göre, Bologna, oyuncunun transferini kalıcı hale getirmek için Juventus ile görüşmelere başlama olasılığını ciddi olarak değerlendiriyor. Bu, birkaç hafta içinde hem savunmada hem de hücumda iyi nitelikler sergileyen Portekizli oyuncuya duyulan güvenin açık bir göstergesi.

  • JUVENTUS'UN DURUMU

    Juventus ise João Mário’yu gelecekteki teknik projesinin merkezi bir parçası olarak görmeme eğiliminde görünüyor. Henüz bir yaz önce yapılan yatırıma rağmen — Porto’ya ödenen 11,4 milyon avro artı 1,2 milyon avro ek masraf — Bianconeri yönetimi teklifleri dinlemeye hazır görünüyor ve kesin transfer için yaklaşık 10 milyon avroluk bir değer biçiyor.


    Bu transfer, gerçekleşirse, Juve'nin olası zararları önlemesine ve Bologna'nın uluslararası deneyime sahip ve ilgi çekici bir gelişim potansiyeli olan bir oyuncuyukadrosuna katmasına olanak sağlayacak.

  • VERİM

    João Mário sahada iz bırakmaya başladı: Emilia’ya geldiğinden bu yana 8 maça çıktı ve bunlardan birinde gol attı. Bu rakamlar, sezonun ilk yarısında Juventus formasıyla oynadığı 13 maça eklenince, tüm turnuvalarda toplamda 20’den fazla maça çıkmış oluyor.


    30 Haziran 2030'da sona erecek uzun vadeli bir sözleşmeyle Bianconeri'ye bağlı olan Portekizli kanat oyuncusu, yaz transfer dönemi öncesinde ilgi çekici bir transfer dosyası oluşturuyor. Her şey Bologna'nın bu transferi gerçekleştirmek istemesine ve Juventus'un stratejisine bağlı olacak, ancak görüşmelerin önümüzdeki aylarda hız kazanacağı düşünülüyor.


