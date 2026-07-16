Getty Images Sport
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Joao Gomes, Wolves’tan 38 milyon sterlinlik transfer öncesinde Aston Villa’da sağlık kontrolünden geçecek
Villa, 38 milyon sterlinlik anlaşmayla aradığı oyuncuyu kadrosuna kattı
BBC’ye göre, Aston Villa, Gomes’i kadrosuna katma çabalarında önemli bir ilerleme kaydetti; Wolves’un yıldız oyuncusu Perşembe günü sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Yayın kuruluşu, anlaşmanın toplam 38 milyon sterlin değerinde olduğunu ve bu tutarın 34 milyon sterlinlik ilk ödeme ile performansa bağlı ek ödemeler şeklinde yapılandırılmış 4 milyon sterlinden oluştuğunu bildiriyor.
25 yaşındaki Brezilya milli takım oyuncusu, İngiltere'ye geldiğinden beri Wolves'ta göze çarpan bir performans sergilemişti; ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir takımla Premier Lig'de kalma fırsatı, reddedilemeyecek kadar cazip geldi. Gomes, transfer işlemlerini tamamlamak üzere Birmingham'a gitmek üzere Wolves'un Portekiz'deki geçici kampından ayrıldı.
- Getty Images Sport
Emery’nin orta sahasındaki boşluğu doldurmak
Unai Emery, bir dizi yüksek profilli ayrılık ve sakatlığın ardından orta saha seçeneklerini güçlendirmek için çaresizce çaba sarf ediyordu. Kulüp, kısa süre önce Youri Tielemans’ın Manchester United’a 35 milyon sterlin karşılığında satışını onayladı; bu da orta sahada acil olarak giderilmesi gereken bir yaratıcılık boşluğu bıraktı.
Villa Park’taki durum, Amadou Onana’nın sakatlığı nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Eski Everton oyuncusu, Belçika milli takımıyla Dünya Kupası’nda görev yaparken ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve gelecek yıla kadar sahalardan uzak kalacak olması, Villa yönetimini mevcut transfer dönemi için transfer planlarını hızlandırmaya zorladı.
- Getty Images Sport
Brezilyalı oyuncu için rekabet sona erdi
Gomes’in durumunu takip eden tek kulüp Villa değildi; Atlético Madrid de bu oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi göstermişti. Ancak İspanyol devi anlaşmayı sonuçlandıramadı ve bu da Villa’nın avantajlı konuma geçmesine ve İngiliz birinci liginde kendini kanıtlamış bir oyuncuyu kadrosuna katmasına olanak sağladı.
Wolves’un geçen sezon ligin en alt sıralarında bitirip Championship’e düşmesine rağmen, Gomes takımın sezonundaki parlak isimlerinden biri olmaya devam etti. Geçen sezon 41 maça çıkan Gomes, 2023 yılında Flamengo’dan transfer olduğundan bu yana Molineux ekibi formasıyla toplam 130 maça çıktı ve bu süre zarfında 7 gol attı.
- Getty Images
Villa için bundan sonra ne olacak?
Gomes’in transferinin, Villa için bu yazki transfer çalışmalarının son hamlesi olması beklenmiyor. Ayrıca kulübün, Freiburg’dan İsviçre milli takım oyuncusu Johan Manzambi’yi kadrosuna katmak üzere olduğu da bildiriliyor. Bu transferin, 50 milyon sterlinin üzerinde bir bedelle kulüp rekoru kırması bekleniyor.
Bu takviyeler, Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüyle damga vuracak son derece zorlu bir sezona hazırlanırken geliyor. Ayrıca, geçen sezon Avrupa Ligi'nde tarihi bir zafer kazanan Villans, bu olağanüstü başarı dönemini sürdürmeyi hedeflerken, UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile büyük bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor.
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