Joao Gomes, Wolves’tan 38 milyon sterlinlik transfer öncesinde Aston Villa’da sağlık kontrolünden geçecek

BBC’ye göre, Aston Villa, Gomes’i kadrosuna katma çabalarında önemli bir ilerleme kaydetti; Wolves’un yıldız oyuncusu Perşembe günü sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Yayın kuruluşu, anlaşmanın toplam 38 milyon sterlin değerinde olduğunu ve bu tutarın 34 milyon sterlinlik ilk ödeme ile performansa bağlı ek ödemeler şeklinde yapılandırılmış 4 milyon sterlinden oluştuğunu bildiriyor.

25 yaşındaki Brezilya milli takım oyuncusu, İngiltere'ye geldiğinden beri Wolves'ta göze çarpan bir performans sergilemişti; ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir takımla Premier Lig'de kalma fırsatı, reddedilemeyecek kadar cazip geldi. Gomes, transfer işlemlerini tamamlamak üzere Birmingham'a gitmek üzere Wolves'un Portekiz'deki geçici kampından ayrıldı.







