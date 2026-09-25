26 yaşındaki forvet, sadece kısa bir süredir birlikte çalışıyor olmalarına rağmen takımın yeni teknik direktörlerinin taktik planını başarıyla sahaya yansıttığını düşündüğünü söyledi. Felix, final düdüğünün ardından Sport TV'ye konuşarak, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk; Galler iyi bir takım. Yeni bir teknik direktörle oynanan ilk maç her zaman zordur ve hocanın oyun planı üzerinde çalışmak için çok az zamanımız vardı ama bence genel olarak harika bir maç çıkardık ve övgüyü hak ediyoruz" dedi.

İlk yarıda 13 şut getiren etkili yaklaşımıyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Bence dinamiğimiz görüldü: çok hücumcu bir futbol, önde baskı, rakibe nefes alacak alan bırakmamak. Devre arasından önce 13 şut çektik ki bu bir ilk yarı için çok fazla. Onların tek bir net pozisyonunu hatırlamıyorum, buna karşılık bizim birkaç tane vardı. İnsanların bekleyebileceği şey bu: hücum futbolu, baskı, rakiplere nefes aldırmamak ve pozisyon üretmek. Bugün sadece bir gol attık ama önümüzdeki maçlarda böyle devam edersek, kesinlikle daha fazlasını atarız."