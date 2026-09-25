ZUMA Press Wire
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Joao Felix, Portekiz'in Jorge Jesus dönemine Uluslar Ligi galibiyetiyle başlamasında ikinci forvet rolünün keyfini çıkarıyor
Seken şut kritik puanları getirdi
Felix'in belirleyici golü, Estadio Jose Alvalade'de 22. dakikada geldi; uzak mesafeden çektiği şut Ben Davies'e çarpıp yön değiştirince kaleci Danny Ward'u yanılttı. Profesyonel kariyerine 24 yıl önce başladığı yere dönen Cristiano Ronaldo, yakın mesafeden bir vole vuruşunu değerlendiremedi ve ikinci yarıda attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde Brennan Johnson'ın topu üst direğe göndermesiyle büyük bir tehlike atlattı, ardından Ruben Dias dönen topu tamamlayan Lewis Koumas'a gole izin vermeyen kahramanca bir blok yaptı.
- SOPA Images
Hücum felsefesi maçın kazananını memnun etti
26 yaşındaki forvet, sadece kısa bir süredir birlikte çalışıyor olmalarına rağmen takımın yeni teknik direktörlerinin taktik planını başarıyla sahaya yansıttığını düşündüğünü söyledi. Felix, final düdüğünün ardından Sport TV'ye konuşarak, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk; Galler iyi bir takım. Yeni bir teknik direktörle oynanan ilk maç her zaman zordur ve hocanın oyun planı üzerinde çalışmak için çok az zamanımız vardı ama bence genel olarak harika bir maç çıkardık ve övgüyü hak ediyoruz" dedi.
İlk yarıda 13 şut getiren etkili yaklaşımıyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Bence dinamiğimiz görüldü: çok hücumcu bir futbol, önde baskı, rakibe nefes alacak alan bırakmamak. Devre arasından önce 13 şut çektik ki bu bir ilk yarı için çok fazla. Onların tek bir net pozisyonunu hatırlamıyorum, buna karşılık bizim birkaç tane vardı. İnsanların bekleyebileceği şey bu: hücum futbolu, baskı, rakiplere nefes aldırmamak ve pozisyon üretmek. Bugün sadece bir gol attık ama önümüzdeki maçlarda böyle devam edersek, kesinlikle daha fazlasını atarız."
Merkez pozisyon bireysel rahatlık getiriyor
Bu etkileyici performans, forvetin geniş alanda değil de doğrudan ana santrforun arkasında kullanıldığında etkisini de ortaya koydu. Felix, merkezdeki bu rolde kendisini ne kadar rahat hissettiği sorulduğunda Sport TV'ye şu ifadeleri kullandı: "Ben her zaman kendim oldum; nerede oynarsam oynayayım takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her zaman söylediğim gibi, benim pozisyonum tam olarak burası, ikinci forvet. Böyle olduğunda işlerin iyi gitme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Geçen yıl olan da buydu. Bugün tüm takımın iyi bir performansı vardı ve onlara en fazla bu noktada yardımcı olabiliyorum."
- Onzex Press e Imagens
Yaklaşan maçlar daha etkili bitiricilik gerektiriyor
Jesus, Uluslar Ligi'ndeki açılış maçlarında birçok net fırsatın harcanmasının ardından artık hücum hattından daha yüksek bir acımasızlık talep etmeli. Son şampiyonları 27 Eylül Pazar günü Norveç deplasmanında çok daha zorlu bir sınav bekliyor. Bu sırada Craig Bellamy'nin Galler'i, 2026'daki galibiyet hasretini beş maça çıkardıktan sonra çözüm bulma konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya.
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