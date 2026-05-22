Joao Felix, Al-Nassr'ın yedi yıl sonra ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi şampiyonluğu mücadelesinin yükü altında "zor anlar" yaşadığını açıkladı

Geçen yaz büyük yankı uyandıran transferinin ardından muhteşem bir ilk sezon geçiren Felix, Suudi Arabistan'a transfer olma kararını anlattı. Kendi uyum sürecini, kulübün konumunu ve maçın bitiş düdüğünün ardından Ronaldo ile paylaştığı büyük rahatlamayı değerlendiren Felix, Sport TV'ye şunları söyledi: "Şüpheler vardı, ama her gün elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum.

"Kendimi bana çok uygun bir ortamda buldum. Oyun tarzı, pozisyonum, etrafımdaki takım arkadaşlarım. Sonunda harika bir sezon oldu ve en iyi şekilde sona erdi. Bir karar verdiğimde, bunu iyice düşünürüm. Al Nassr'a gelme fırsatı, bir gün aklıma gelen bir şey değildi. Kabul ettiğim andan itibaren kendimi tamamen bu işe adadım. Bazen işler yolunda gider, bazen gitmez. Bu sefer her şeyin mükemmel gittiğini düşünüyorum."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu çok özel bir an, çünkü çok tartışmalı bir dönemdi. Suudi Arabistan'da Al Nassr ile kazanmak kolay değil. Portekiz'deki insanlar bunu muhtemelen bilmiyor. Burada futbol dışında çok şey oluyor. Al Nassr maalesef küçük bir kulüp ve ligi kazanmak zor. Biz bunu başardık, bu taraftarlar ve kulüp için unutulmaz bir gün.

"Cris burada ilk şampiyonluğunu, özellikle de lig şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyordu. Her gün onunla birlikte olduğum için bunun ona ne kadar zor geldiğini biliyorum, ne kadar çok kazanmak istediğini biliyorum. Ona sarılmaya gittim. Suudi liginin en iyi oyuncusu mu? İyi sezon geçiren birçok oyuncu vardı. Al Nassr şampiyon olduğu için, bence bu unvan bana ya da Cris'e gitmeli."