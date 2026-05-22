Joao Felix, Al-Nassr'ın yedi yıl sonra ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi şampiyonluğu mücadelesinin yükü altında "zor anlar" yaşadığını açıkladı
Ronaldo'nun iki golü uzun süren gol orucunu sona erdirdi
Al-Nassr, Perşembe akşamı Al-Awwal Park'ta küme düşen Damac'ı 4-1'lik ezici bir skorla mağlup ederek 2025-26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandı. Ronaldo, Sadio Mane ve Kingsley Coman'ın gollerine ek olarak ikinci yarıda muhteşem bir çift gol atarak, rakibi Al-Hilal'i iki puan farkla geride bırakarak şampiyonluğu garantiledi. Bu tarihi zafer, Riyad merkezli kulübün yedi yıllık kıtlık dönemini sona erdirdi ve yaz transferi Felix'in, sahne arkasında efsanevi vatandaşını derinden etkileyen muazzam iç baskıyı ortaya çıkarmasına neden oldu.
- AFP
Felix, ulusal zaferini değerlendiriyor
Geçen yaz büyük yankı uyandıran transferinin ardından muhteşem bir ilk sezon geçiren Felix, Suudi Arabistan'a transfer olma kararını anlattı. Kendi uyum sürecini, kulübün konumunu ve maçın bitiş düdüğünün ardından Ronaldo ile paylaştığı büyük rahatlamayı değerlendiren Felix, Sport TV'ye şunları söyledi: "Şüpheler vardı, ama her gün elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum.
"Kendimi bana çok uygun bir ortamda buldum. Oyun tarzı, pozisyonum, etrafımdaki takım arkadaşlarım. Sonunda harika bir sezon oldu ve en iyi şekilde sona erdi. Bir karar verdiğimde, bunu iyice düşünürüm. Al Nassr'a gelme fırsatı, bir gün aklıma gelen bir şey değildi. Kabul ettiğim andan itibaren kendimi tamamen bu işe adadım. Bazen işler yolunda gider, bazen gitmez. Bu sefer her şeyin mükemmel gittiğini düşünüyorum."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bu çok özel bir an, çünkü çok tartışmalı bir dönemdi. Suudi Arabistan'da Al Nassr ile kazanmak kolay değil. Portekiz'deki insanlar bunu muhtemelen bilmiyor. Burada futbol dışında çok şey oluyor. Al Nassr maalesef küçük bir kulüp ve ligi kazanmak zor. Biz bunu başardık, bu taraftarlar ve kulüp için unutulmaz bir gün.
"Cris burada ilk şampiyonluğunu, özellikle de lig şampiyonluğunu kazanmaya çalışıyordu. Her gün onunla birlikte olduğum için bunun ona ne kadar zor geldiğini biliyorum, ne kadar çok kazanmak istediğini biliyorum. Ona sarılmaya gittim. Suudi liginin en iyi oyuncusu mu? İyi sezon geçiren birçok oyuncu vardı. Al Nassr şampiyon olduğu için, bence bu unvan bana ya da Cris'e gitmeli."
Dikkatler küresel sahneye yöneliyor
Yurtiçi hiyerarşi oturmuş ve bireysel ödüller için rekabet kızışmışken, Al-Nassr’ın yabancı oyuncularının odak noktası hızla milli takım görevlerine kayıyor. Felix, lig şampiyonluğunun kutlamalarını bir kenara bırakarak ülkesinin yaklaşan uluslararası turnuva hedeflerine yöneldi.
Dünya Kupası'ndaki şanslarını değerlendiren Felix, şunları ekledi: "Şimdi birkaç gün dinlenip, ailemle vakit geçireceğim, biraz da Portekiz'de. 1'inde yeniden başlıyoruz. O andan itibaren şampiyonluğu unutma zamanı. Dünya Kupası'nın favorileri mi? Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Her maç ayrı bir maç ve işler doğal olarak yoluna girecek. Harika bir grubumuz var ve biraz şansla [Dünya Kupası'nı] kazanabileceğimize inanıyorum."
Dünya Kupası hazırlıkları yaklaşıyor
Yeni şampiyonlar, kulüp kutlamalarından hızla uzaklaşmak zorunda; zira milli takım programları artık öncelikli hale geldi. Ronaldo ve Felix, 1 Haziran’da Portekiz milli takım kampına katılacak ve bu ivmeyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacakları son derece zorlu grup aşamasına taşıyacaklar.