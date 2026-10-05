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imago-sport-1084154798.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Çeviri:

Joao Cancelo, Portekiz'in Norveç karşısındaki galibiyetinde attığı muhteşem golün arkasındaki "içgüdüyü" övdü

J. Cancelo
Portekiz
Portekiz - Norveç
Norveç
UEFA Nations League A
Barcelona
La Liga

Joao Cancelo, Portekiz'in Norveç karşısında Uluslar Ligi'nde aldığı zorlu 2-1'lik galibiyette attığı müthiş uzak mesafe beraberlik golünü doğal içgüdülerine bağladı. Çok yönlü bek oyuncusu, ceza sahası çizgisi üzerinden bekletmeden yaptığı sert vuruşla topu üst köşeye gönderdi ve takımını geriye düştükten hemen sonra skora ortak ederek kusursuz başlangıcını sürdürmesini sağladı.

  • Bek oyuncusu, dramatik geri dönüş zaferine ilham verdi

    Barcelona'nın beki Cancelo, Nuno Mendes'in iyi ayarlanmış taç atışının ardından ceza sahası çizgisinden attığı müthiş uzak mesafe golüyle Portekiz'in geri dönüşünü başlattı. Bu harika beraberlik golü, Norveç'i yalnızca iki dakika önce öne geçiren Kristoffer Ajer'in açılış golünü anında geçersiz kıldı. Ardından Goncalo Ramos, 79. dakikada attığı galibiyet golüyle geri dönüşü tamamladı ve Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna rağmen Portekiz'in A4 Grubu'nda üst üste dört galibiyetle kusursuz serisini sürdürmesini sağladı.

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    İçgüdü, etkileyici beraberlik golünü getirdi

    Bu müthiş gol, savunmacının ülkesi adına çıktığı 77 maçta attığı gol sayısını 14'e çıkardı. Pas aramak yerine neden o an şut çekmeye karar verdiğini anlatan Cancelo, RTP'ye şunları söyledi: "Nuno'nun taç atışı için iyi pozisyon almıştım, çünkü Nuno'nun çok güçlü bir taç atışı olduğunu biliyorum. Topun yere ilk kez çarptığını gördüğümde bu bir içgüdüydü, kaleye baktım ve çok şükür her şey iyi gitti, gol oldu."

  • Dikkat, erken taktiksel geri çekilmeye yol açıyor

    Gol önündeki belirleyici katkısına rağmen, bek oyuncusu otomatik olarak bir maç men cezasını tetikleyen bir sarı kart gördü ve bu da onu kasım ayında Portekiz'in Danimarka ile oynayacağı maçın dışında bıraktı.

    Disiplin sınırında yürüyor olmasının etkisini azalttığının farkında olan Cancelo, bir saati biraz geçtikten sonraki oyundan alınmasını kabul etti: "Bu beni etkiledi ve oyundan alınmam da kısmen bunun yüzündendi. Teknik direktörün bu değişikliği yapma kararını anladım.

    "Golümle ilgili en önemli şey, Norveç karşısında gol yedikten sonra takımın gol bulmasına yardımcı olmamdı. O anda en önemli şey buydu."

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  • imago-sport-1084154800.jpgZUMA Press Wire

    Yurt içi görevler, yoğun uluslararası temponun ardından geliyor

    Uluslararası arenada tam puan alınmasına katkı sağlayan Cancelo, şimdi tüm dikkatini yeniden Barcelona'daki kulüp görevlerine çevirecek. 32 yaşındaki savunmacı, Blaugrana'nın bu hafta sonu La Liga'da Getafe karşısında sahalara dönmesiyle birlikte ilk 11'de yer almayı hedefliyor.