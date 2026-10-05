Gol önündeki belirleyici katkısına rağmen, bek oyuncusu otomatik olarak bir maç men cezasını tetikleyen bir sarı kart gördü ve bu da onu kasım ayında Portekiz'in Danimarka ile oynayacağı maçın dışında bıraktı.

Disiplin sınırında yürüyor olmasının etkisini azalttığının farkında olan Cancelo, bir saati biraz geçtikten sonraki oyundan alınmasını kabul etti: "Bu beni etkiledi ve oyundan alınmam da kısmen bunun yüzündendi. Teknik direktörün bu değişikliği yapma kararını anladım.

"Golümle ilgili en önemli şey, Norveç karşısında gol yedikten sonra takımın gol bulmasına yardımcı olmamdı. O anda en önemli şey buydu."