Joao Cancelo, Barcelona transfer görüşmeleri sürerken Al-Hilal antrenmanlarına geri döndü

Yeni iç lig sezonu hızla yaklaşırken, kesin bir sonuca ulaşılması için tüm taraflar üzerindeki baskı artıyor. Cancelo'nun tarafı, hem kariyer hedeflerini hem de Al-Hilal'in mali taleplerini karşılayacak bir çözüm için bastırıyor.

Önümüzdeki günler, transfer penceresi kapanmadan önce Barcelona'nın bu anlaşmayı sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağını belirlemede kritik olacak. O zamana kadar savunmacı resmî olarak Suudi kulübüne bağlı kalmayı sürdürüyor.