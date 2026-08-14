AFP
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Joao Cancelo, Barcelona transfer görüşmeleri sürerken Al-Hilal antrenmanlarına geri döndü
Suudi Arabistan'da kadro tescili
Mundo Deportivo'ya göre, Al-Hilal, savunma oyuncusu Cancelo'yu gelecek sezon kadrosuna resmen kaydederek oyuncunun durumuyla ilgili süreci hızlandırdı. Suudi Pro Ligi ekibi, Portekizli milli oyuncuya 20 numaralı formayı verdi ve böylece futbolcunun Riyad'da sözleşmesinin sürdüğünün altını çizdi.
Bu net tavır, Barcelona ile bonservisli transfer konusunda yürütülen görüşmelerde yaşanan gecikmelerin ardından geldi. Oyuncu Camp Nou'ya dönmeyi istemesine rağmen, kulüpler mali ve idari detaylar üzerinde çalışmayı sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Antrenmanlara geri dönüyor
Sezon sonu tatilinin ve milli takım görevlerinin tamamlanmasının ardından Cancelo, Al-Hilal'de antrenmanlara geri döndü. Bek oyuncusu, temsilcileri ve kulüp yöneticileri olası bir ayrılığın son şartlarını netleştirirken kulübün tesislerine katıldı.
Al-Hilal, onu Manchester City'den kadrosuna katarken yaptığı yatırımın bir kısmını geri kazanmak isterken bonservis değerlemesinde geri adım atmıyor. Bu sırada oyuncu, perde arkasında süreç devam ederken takımdan ayrı çalışıyor ya da fiziksel durumunu koruyor.
Barcelona'nın süren takibi
Barcelona, başarılı kiralık dönemlerinin ardından çok yönlü beki yeniden Katalonya'ya getirmekle ilgilenmeye devam ediyor. Hansi Flick'in ekibi, özellikle kadroda geçmişte yaşanan savunma sakatlıkları göz önüne alındığında, onun tecrübesine ve kanatlardaki taktik esnekliğine değer veriyor.
Ancak Barcelona, anlaşmayı sonuçlandırmak için çeşitli bürokratik ve mali engelleri aşmak zorunda kaldı. Transfer ücreti konusunda uzlaşmaya varmaya çalışırlarken iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.
- AgenciaLOF
Kararın kısa süre içinde çıkması bekleniyor
Yeni iç lig sezonu hızla yaklaşırken, kesin bir sonuca ulaşılması için tüm taraflar üzerindeki baskı artıyor. Cancelo'nun tarafı, hem kariyer hedeflerini hem de Al-Hilal'in mali taleplerini karşılayacak bir çözüm için bastırıyor.
Önümüzdeki günler, transfer penceresi kapanmadan önce Barcelona'nın bu anlaşmayı sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağını belirlemede kritik olacak. O zamana kadar savunmacı resmî olarak Suudi kulübüne bağlı kalmayı sürdürüyor.
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