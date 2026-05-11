Joao Cancelo, Barcelona’nın La Liga şampiyonluğunun ardından tarihte bu inanılmaz başarıya imza atan ilk futbolcu oldu

Pep Guardiola yönetiminde altı büyük kupa kazanan eski Manchester City savunma oyuncusu Cancelo, 2023-24 sezonunda Barcelona’ya kiralık olarak gittiği dönemde kaçırdığı lig şampiyonluğunu nihayet kazandı. Ocak ayında Suudi ekibi Al Hilal'den kiralık olarak geri dönen ve dün geceki maçta ilk 11'de yer alan Cancelo, 2026 sezonunda kulübün muhteşem performansında kilit rol oynadı ve 13 La Liga maçında 1 gol ve 3 asistle katkı sağladı.

Savunmanın her iki kanadında da görev alan 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın "En İyi Beş" liginden dördünde şampiyonluk kazanan ilk futbolcu oldu. 2014 yılında Benfica ile Primeira Liga'yı kazanan Portekizli milli oyuncu, Juventus ile Serie A şampiyonluğunu kazanarak ilk "En İyi Beş" lig şampiyonluğuna ulaştı. Ardından Etihad Stadyumu'nda üç Premier League şampiyonluğu kazandı ve Bayern Münih'e kiralandığı dönemde Bundesliga şampiyonluğunu da elde etti. Şimdi La Liga şampiyonluğunu da garantileyen Cancelo'nun, seti tamamlamak için geriye sadece Fransa Ligue 1'i kaldı.