AFP
Çeviri:
Joao Cancelo, Barcelona’nın La Liga şampiyonluğunun ardından tarihte bu inanılmaz başarıya imza atan ilk futbolcu oldu
Tarihi bir El Clásico zaferi
Blaugrana, Pazar gecesi Camp Nou'da ezeli rakibine karşı aldığı galibiyetin ardından İspanya'nın en üst liginde şampiyonluğu garantiledi. Böylece, Los Blancos ile oynadıkları doğrudan karşılaşmanın sonucunda La Liga'yı kazanarak tarihi bir ilke imza attılar. Sezonun 35. haftasına Real'in 11 puan önünde giren Barcelona'nın, Álvaro Arbeloa'nın takımına karşı sadece mağlup olmaması yeterliydi.
Hansi Flick'in adamları, çift kutlamanın yaşandığı bu gecede 11. lig galibiyetini şık bir şekilde elde etti. Marcus Rashford'un muhteşem serbest vuruşu - 2012'de Lionel Messi'den bu yana El Clasico'da atılan ilk serbest vuruş golü - Ferran Torres'in golüyle takip edildi ve Barça'nın 29. lig şampiyonluğunu kesinleştirirken rakiplerini kargaşaya sürükledi.
- Getty Images Sport
Cancelo tarih kitaplarında tek başına yer alıyor
Pep Guardiola yönetiminde altı büyük kupa kazanan eski Manchester City savunma oyuncusu Cancelo, 2023-24 sezonunda Barcelona’ya kiralık olarak gittiği dönemde kaçırdığı lig şampiyonluğunu nihayet kazandı. Ocak ayında Suudi ekibi Al Hilal'den kiralık olarak geri dönen ve dün geceki maçta ilk 11'de yer alan Cancelo, 2026 sezonunda kulübün muhteşem performansında kilit rol oynadı ve 13 La Liga maçında 1 gol ve 3 asistle katkı sağladı.
Savunmanın her iki kanadında da görev alan 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın "En İyi Beş" liginden dördünde şampiyonluk kazanan ilk futbolcu oldu. 2014 yılında Benfica ile Primeira Liga'yı kazanan Portekizli milli oyuncu, Juventus ile Serie A şampiyonluğunu kazanarak ilk "En İyi Beş" lig şampiyonluğuna ulaştı. Ardından Etihad Stadyumu'nda üç Premier League şampiyonluğu kazandı ve Bayern Münih'e kiralandığı dönemde Bundesliga şampiyonluğunu da elde etti. Şimdi La Liga şampiyonluğunu da garantileyen Cancelo'nun, seti tamamlamak için geriye sadece Fransa Ligue 1'i kaldı.
Efsaneleri geride bırakmak
Birçok efsanevi futbolcu, "En İyi Beş" ligden üçünde şampiyonluk kazandı, ancak hiçbiri dördüncüsüne ulaşamadı. David Beckham, bu inanılmaz başarıya imza atan ilk kişi olma fırsatını yakaladı; İngiltere, İspanya ve Fransa'da başarılı oldu, ancak AC Milan'da geçirdiği iki kiralık dönem boyunca Serie A şampiyonluğunu kazanamadı. Benzer şekilde, Cristiano Ronaldo da İngiltere, İspanya ve İtalya'da zafer kazandı, ancak koleksiyonuna dördüncü bir büyük lig şampiyonluğunu ekleyemedi.
Zlatan Ibrahimovic de İspanya, İtalya ve Fransa'da başarıya ulaştı ve 2016'da Manchester United'a katıldığında tarih yazma şansı yakaladı. Ancak, Premier League'deki tek tam sezonunda altıncı sırada bitirdi, ancak Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield'ı kazandı. Üç büyük ülkede şampiyonluk kazanan diğer önemli oyuncular arasında Thierry Henry, Kingsley Coman, Dani Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira ve Claude Makelele yer alıyor.
- Getty Images Sport
Tarih yazan bu isim için bundan sonra neler bekliyor?
Al Hilal'den gelen kiralık transferi inanılmaz derecede başarılı geçmesine rağmen, Cancelo'nun uzun vadeli geleceği konusunda soru işaretleri devam ediyor. Yaz aylarında Cancelo'yu nelerin beklediği, Barcelona'nın yeni bir kiralık transferi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği, geçici kalışını kalıcı bir transfer haline getirmeye çalışıp çalışmayacağı ya da Orta Doğu'ya geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.
Elbette, "Top Five" setini tamamlama gibi cazip bir olasılık da var. İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'da şampiyonluklar elde edildiğine göre, geriye sadece Fransa Ligue 1 kalıyor. Cancelo bu yaz Camp Nou'dan ayrılmaya karar verirse, Fransız devlerinden birine transfer olması, Avrupa'nın büyük şampiyonluklarını tam anlamıyla süpürmesi için bir fırsat sunabilir.