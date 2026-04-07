Joao Cancelo, Barcelona'da kalma süresinin uzatılmasına dair söylentilere yanıt verdi ve Hansi Flick ile Xavi arasındaki farkı açıkladı

Flick ve takımın, Cancelo’nun kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığına dair haberlere rağmen, Cancelo geleceği konusunda henüz kamuoyuna kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. 31 yaşındaki oyuncunun durumu, Al-Hilal ile olan sözleşmesi nedeniyle karmaşık bir hal alıyor. Barcelona onu kadroda tutmaya istekli olsa da, kiralık olarak geri döndüğünden bu yana kulüpte 13 kez forma giyen oyuncuyla yapılacak olası bir kalıcı anlaşmada mali engeller önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

"Futbolda her şey olabilir. Çalışmaya devam edeceğim ve gelecek sezon ne istediğimi biliyorum. Barça'nın bu turnuvada kalmasına ve La Liga'yı kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. En önemli şey bu. Şu anda geleceğim önemli değil," dedi Cancelo, Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında.

Durumunu daha da netleştirerek şunları söyledi: "Her zaman seçenekler vardır. Al-Hilal ile sözleşmem var ve Barça'da kiralık olarak oynuyorum, ancak her zaman seçenekler vardır. Futbol bir anda değişebilir."