Getty Images Sport
Çeviri:
Joao Cancelo, Barcelona'da kalma süresinin uzatılmasına dair söylentilere yanıt verdi ve Hansi Flick ile Xavi arasındaki farkı açıkladı
Cancelo, Barça'daki geleceği konusunda hiçbir ipucu vermiyor
Flick ve takımın, Cancelo’nun kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığına dair haberlere rağmen, Cancelo geleceği konusunda henüz kamuoyuna kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. 31 yaşındaki oyuncunun durumu, Al-Hilal ile olan sözleşmesi nedeniyle karmaşık bir hal alıyor. Barcelona onu kadroda tutmaya istekli olsa da, kiralık olarak geri döndüğünden bu yana kulüpte 13 kez forma giyen oyuncuyla yapılacak olası bir kalıcı anlaşmada mali engeller önemli bir faktör olmaya devam ediyor.
"Futbolda her şey olabilir. Çalışmaya devam edeceğim ve gelecek sezon ne istediğimi biliyorum. Barça'nın bu turnuvada kalmasına ve La Liga'yı kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. En önemli şey bu. Şu anda geleceğim önemli değil," dedi Cancelo, Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında.
Durumunu daha da netleştirerek şunları söyledi: "Her zaman seçenekler vardır. Al-Hilal ile sözleşmem var ve Barça'da kiralık olarak oynuyorum, ancak her zaman seçenekler vardır. Futbol bir anda değişebilir."
Flick'in "Alman tarzı" ile Xavi dönemi
Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin kritik ilk maçı için hazırlıklarını sürdürürken, Cancelo, Spotify Camp Nou'da yaşanan taktiksel dönüşüme ışık tuttu.
2023 yılında Xavi'nin teknik direktörlüğü döneminde Manchester City'den kiralık olarak kulübe katılan savunma oyuncusu, mevcut teknik direktör Flick'in takımın oyununa nasıl daha agresif bir yaklaşım getirdiğini açıkladı.
"Dinamik farklı. Yüksek baskı uygulayarak risk alıyoruz ve ben bu değerlere katılıyorum. Flick, topa en yakın oyuncuya baskı yapma ve üzerine atılma şeklindeki Alman stilini takıma kazandırdı. Bu sayede neredeyse her zaman oyunun kontrolü elinizde olur, ancak daha fazla risk alırsınız," dedi Cancelo.
Bu geçişi karşılaştırması istendiğinde ise şunları ekledi: "Xavi'ye çok minnettarım, bana çok yardımcı oldu. Hansi farklı, daha iyi ya da daha kötü değil. Hansi daha deneyimli, ama bence Xavi de çok iyi bir teknik direktör olacak."
Atletico Madrid'in yarattığı baskıyla başa çıkmak
Barcelona, Diego Simeone'nin takımını yenerek aldığı iç saha galibiyetinin verdiği ivmeyle bu Avrupa mücadelesine giriyor, ancak Cancelo bu görevin zorluğunun farkında. Düşmanca atmosferiyle ünlü Metropolitano'daki rövanş maçı öncesinde kendi sahasında iyi bir sonuç almanın önemini vurguladı.
"Atletico'dan son yıllarda olduğu gibi aynı şeyi bekliyoruz. Onlar yetenekli oyunculara sahip agresif bir takım. Son maçta yaptığımız gibi onları kontrol altına almalı ve galibiyet için oynamalıyız," diye açıkladı bek. "İdeal senaryo, iyi bir sonuç alıp bu eşleşmede avantajlı konuma gelmek olurdu, ancak her şeye hazırlıklı olmalıyız."
- Getty Images Sport
Cancelo'nun geleceği hakkında
Barcelona'nın Atlético Madrid ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında Flick, Portekizli bek oyuncusunun geleceğine değinerek şunları söyledi: "Şu anda gelecek hakkında konuşmayacağım. Şu anda harika bir iş çıkarıyor. Milli takımında oynadı ve eve dönüşte uzun bir yolculuk yaptı."
Flick sözlerine şöyle devam etti: "Cumartesi günü Joao elinden gelenin en iyisini yaptı; seviyesini görebiliyordunuz ve maçı bitirdiğinde bitkin düşmüştü. Çok profesyonel bir tavrı ve olağanüstü bir tekniği var. Şu anda bize çok yardımcı oluyor ve bunun için minnettarım."