Joao Cancelo, Al-Hilal'den ayrılık yaklaşırken Barcelona transferine dair dev bir ipucu verdi

32 yaşındaki savunmacı, yaz boyunca İspanya'ya dönme isteğini açıkça dile getirdi ve son olarak geleceğine ilişkin net bir mesaj vermek için sosyal medyayı kullandı. Cancelo, Barcelona forması giydiği ve arkadan göründüğü bir fotoğrafını, yanına yalnızca bir kum saati emojisi ekleyerek paylaştı. Bu son gelişme, taraflar arasındaki görüşmelerde kritik ve olumlu bir ilerleme sağlandığını gösteriyor.

Haberler, Barcelona'nın bu sürecin kısa süre içinde çözüleceğine dair güveninin giderek arttığını gösteriyor. Kulübün, Al-Hilal ile son bürokratik engeller aşıldıktan sonra Cancelo'yu gelecek haftanın başında şehre getirmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Oyuncu, 2025-26 sezonunun ikinci yarısını zaten Barca'da kiralık olarak geçirdiği için kulübün ortamına ve talepkâr Camp Nou taraftarının beklentilerine son derece hakim.