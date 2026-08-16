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Joao Cancelo, Al-Hilal'den ayrılık yaklaşırken Barcelona transferine dair dev bir ipucu verdi
Sosyal medya ipucu heyecan yarattı
32 yaşındaki savunmacı, yaz boyunca İspanya'ya dönme isteğini açıkça dile getirdi ve son olarak geleceğine ilişkin net bir mesaj vermek için sosyal medyayı kullandı. Cancelo, Barcelona forması giydiği ve arkadan göründüğü bir fotoğrafını, yanına yalnızca bir kum saati emojisi ekleyerek paylaştı. Bu son gelişme, taraflar arasındaki görüşmelerde kritik ve olumlu bir ilerleme sağlandığını gösteriyor.
Haberler, Barcelona'nın bu sürecin kısa süre içinde çözüleceğine dair güveninin giderek arttığını gösteriyor. Kulübün, Al-Hilal ile son bürokratik engeller aşıldıktan sonra Cancelo'yu gelecek haftanın başında şehre getirmeye hazırlandığı öne sürülüyor. Oyuncu, 2025-26 sezonunun ikinci yarısını zaten Barca'da kiralık olarak geçirdiği için kulübün ortamına ve talepkâr Camp Nou taraftarının beklentilerine son derece hakim.
- Getty Images Sport
Müzakere engelleri ve transfer ücretleri
Kalıcı bir anlaşmaya giden yol, özellikle transferin mali şartları konusunda, sorunsuz olmadı. Barcelona, başlangıçta Al-Hilal ile yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sözlü bir anlaşmaya varmıştı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen son haberlerde Pro League ekibinin taleplerini 15 milyon euroya çıkardığının öne sürülmesiyle durum gerildi.
Fiyattaki bu dalgalanmalara rağmen genel kanı, oyuncunun bu transfer konusundaki ısrarının Al-Hilal'i geri adım atmak zorunda bıraktığı yönünde. Cancelo, tavrında profesyonel ama kararlı kaldı ve önceliğinin Hansi Flick'in projesine geri dönmek olduğunu açıkça ortaya koydu.
Al-Hilal kadrosu dışında bırakılması
Cancelo'nun yaklaşan ayrılığına dair işaretler, geçen cuma Al-Hilal'in Al-Faisaly ile oynadığı lig açılışı maçının kadrosuna alınmamasıyla daha da güçlendi. Oyuncu, form seviyesini korumak için antrenmanlara katılmayı sürdürse de rekabetçi maçlarda yer almaması, Suudi kulübünün onsuz bir gelecek için plan yaptığını gösteriyor. Ayrıca, Al-Hilal şu anda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduruyor, ancak kurallar yalnızca 10'unun tescil edilmesine izin veriyor.
Al-Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi, Portekizli yıldızın durumu sorulduğunda konuya doğrudan değindi. Inzaghi, "Takımla rutin şekilde çalışmayı sürdürüyor. Geleceği ve takımda devam edip etmeyeceği ise yönetim kurulunun konusu" dedi.
- Getty Images Sport
Flick'in taktik onayı
Hansi Flick, Cancelo'nun kalıcı olarak Camp Nou'ya geri dönmesi yönündeki çabanın kilit isimlerinden biri oldu. Savunmacının kiralık dönemindeki etkileyici performanslarının ardından Alman teknik adam, transferin takip edilmesi için sportif direktörlüğe kesin onayını verdi. Flick, Cancelo'nun savunmanın hem sağında hem de solunda etkili şekilde görev yapabilme özelliğine büyük değer veriyor ve bunun modern futbolda nadir görülen bir taktiksel esneklik sağladığını düşünüyor. Teknik direktör, sistemi zaten bilen, tecrübeli ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncuya sahip olmanın kadronun gelişimi ve taktiksel istikrar açısından hayati önem taşıdığına inanıyor.
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