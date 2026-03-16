Joan Laporta, Xavi'nin Lionel Messi ile ilgili tartışmalı açıklamalarına rağmen ezici bir çoğunlukla Barcelona başkanlığına yeniden seçildi

Joan Laporta, seçim kampanyasının son günlerinde yaşanan fırtınaya rağmen Victor Font’un meydan okumasını geride bırakarak Barcelona başkanlığı için beş yıllık bir görev süresi kazandı. Görevdeki başkan, Xavi Hernandez’in adaylığını tehlikeye atacak nitelikteki patlayıcı iddialarının ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra ezici bir çoğunlukla zafer kazandı. Kulüp üyelerinin desteğiyle Laporta, artık dikkatini stadyumun yeniden geliştirilmesi ve Hansi Flick yönetiminde sahadaki hakimiyetin sürdürülmesiyle şekillenecek geleceğe çeviriyor.

  • Kargaşanın ortasında ezici bir zafer

    Demokratik desteğin kararlı bir göstergesi olarak Laporta, 32.934 oy alarak başkanlık koltuğunu korurken, Font’un aldığı 14.385 oyu gölgede bıraktı. Seçim, Xavi’nin Laporta’nın 2023’te Messi’nin geri dönüşünü kişisel olarak engellediği yönündeki son iddialarının ardından ortaya çıkan kurumsal gerginlik ortamında gerçekleşti. Bu "bomba" açıklamasına rağmen, oy kullanma hakkına sahip üyelerin %42,34'ü sandığa giderek çoğunlukla Laporta'nın mevcut gidişatını destekledi. Katalonya ve Andorra'daki oy kullanma merkezleri Pazar günü boyunca yoğun bir hareketlilik yaşarken, kısmen yenilenen Spotify Camp Nou, sonuçlar kesinleşirken Sevilla'ya karşı 5-2 galibiyetle 60.000'den fazla taraftarı ağırladı.

    Laporta’nın meydan okuyan zafer konuşması

    Zaferinin ardından Laporta, üyelere "demokrasiyi sergilemeleri" nedeniyle teşekkür etti ve benzeri görülmemiş bir istikrar dönemi vaat etti. "Öncelikle, sahip olduğumuz bu muhteşem kulübe birkaç sözle şükranlarımı sunmak istiyorum," dedi. "Üyelerin hâlâ bizi temsil edecek kişiyi seçebildiğini görmek harika. Bu tutku bir sevinç kaynağı; kulübü özel kılan şey bu. Bu yüzden Barça'ya ve bugün demokrasiyi sergileyerek oy kullanan tüm üyelere teşekkür ederim. Sonuç kesin ve bize büyük bir güç veriyor; o kadar büyük bir güç ki, bizi durdurulamaz kılacak. Barcelona'yı her şeye ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllar heyecan verici olacak. Hayatımızın en güzel yılları olacak."

  • Messi'nin gölgesi hâlâ Barça'nın üzerinde dolaşıyor

    Seçimler, Xavi’nin “iktidar savaşı”nı önlemek için Messi’nin kulübe dönüşünün engellendiğini açıklamasıyla gölgede kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Font bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışarak Messi'yi "gerçeği" açıklamaya çağırdı ve kulüp efsanesine fahri başkanlık vaat etti. Ancak Laporta, gündemi Flick'in takımının başarılarına başarıyla kaydırdı. Font, Messi'nin imajını pazarlayamamanın kulübe milyonlarca avroya mal olduğunu savunurken, socioslar nihayetinde Arjantinli oyuncunun gelecekte bir heykel hak ettiğini ancak adının siyasi çıkarlar için "sömürülmemesi" gerektiği yönündeki Laporta'nın görüşünü destekledi.

    Önümüzdeki yol

    Laporta, stadyum inşaatının üçüncü aşamasının son dönemini yönetirken, kulübün hassas mali durumunu idare etme zorluğuyla karşı karşıya. Saha içinde ise Flick'in takımı, La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'e karşı sahip olduğu dört puanlık üstünlüğü korumayı hedefliyor; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile oynayacağı hayati ikinci maça hazırlanıyor. İlk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

