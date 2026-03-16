AFP
Çeviri:
Joan Laporta, Xavi'nin Lionel Messi ile ilgili tartışmalı açıklamalarına rağmen ezici bir çoğunlukla Barcelona başkanlığına yeniden seçildi
Kargaşanın ortasında ezici bir zafer
Demokratik desteğin kararlı bir göstergesi olarak Laporta, 32.934 oy alarak başkanlık koltuğunu korurken, Font’un aldığı 14.385 oyu gölgede bıraktı. Seçim, Xavi’nin Laporta’nın 2023’te Messi’nin geri dönüşünü kişisel olarak engellediği yönündeki son iddialarının ardından ortaya çıkan kurumsal gerginlik ortamında gerçekleşti. Bu "bomba" açıklamasına rağmen, oy kullanma hakkına sahip üyelerin %42,34'ü sandığa giderek çoğunlukla Laporta'nın mevcut gidişatını destekledi. Katalonya ve Andorra'daki oy kullanma merkezleri Pazar günü boyunca yoğun bir hareketlilik yaşarken, kısmen yenilenen Spotify Camp Nou, sonuçlar kesinleşirken Sevilla'ya karşı 5-2 galibiyetle 60.000'den fazla taraftarı ağırladı.
- AFP
Laporta’nın meydan okuyan zafer konuşması
Zaferinin ardından Laporta, üyelere "demokrasiyi sergilemeleri" nedeniyle teşekkür etti ve benzeri görülmemiş bir istikrar dönemi vaat etti. "Öncelikle, sahip olduğumuz bu muhteşem kulübe birkaç sözle şükranlarımı sunmak istiyorum," dedi. "Üyelerin hâlâ bizi temsil edecek kişiyi seçebildiğini görmek harika. Bu tutku bir sevinç kaynağı; kulübü özel kılan şey bu. Bu yüzden Barça'ya ve bugün demokrasiyi sergileyerek oy kullanan tüm üyelere teşekkür ederim. Sonuç kesin ve bize büyük bir güç veriyor; o kadar büyük bir güç ki, bizi durdurulamaz kılacak. Barcelona'yı her şeye ve herkese karşı savunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllar heyecan verici olacak. Hayatımızın en güzel yılları olacak."
Messi'nin gölgesi hâlâ Barça'nın üzerinde dolaşıyor
Seçimler, Xavi’nin “iktidar savaşı”nı önlemek için Messi’nin kulübe dönüşünün engellendiğini açıklamasıyla gölgede kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Font bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışarak Messi'yi "gerçeği" açıklamaya çağırdı ve kulüp efsanesine fahri başkanlık vaat etti. Ancak Laporta, gündemi Flick'in takımının başarılarına başarıyla kaydırdı. Font, Messi'nin imajını pazarlayamamanın kulübe milyonlarca avroya mal olduğunu savunurken, socioslar nihayetinde Arjantinli oyuncunun gelecekte bir heykel hak ettiğini ancak adının siyasi çıkarlar için "sömürülmemesi" gerektiği yönündeki Laporta'nın görüşünü destekledi.
- AFP
Önümüzdeki yol
Laporta, stadyum inşaatının üçüncü aşamasının son dönemini yönetirken, kulübün hassas mali durumunu idare etme zorluğuyla karşı karşıya. Saha içinde ise Flick'in takımı, La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'e karşı sahip olduğu dört puanlık üstünlüğü korumayı hedefliyor; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile oynayacağı hayati ikinci maça hazırlanıyor. İlk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
