Joan Laporta, Xavi'nin Barcelona efsanesinin menajerlik becerilerini acımasızca eleştirmesine karşılık verdi ve Hansi Flick'in "aynı oyuncularla maçları kazandığını" söyledi

Anlaşmazlık yaşayan tarafların odak noktası, Lionel Messi'nin 2023'te Camp Nou'ya geri dönüşünün gerçekleşmemesi. Xavi, La Liga'nın transfer için yeşil ışık yakmasına rağmen Laporta'nın transferi kasten veto ettiğini iddia etti. Ancak Laporta, kararın finansal nedenlere dayandığını ve Arjantinli ikonla savaş açmak yerine, oyuncunun manevi evine geri dönmenin getireceği baskıya ilişkin endişelerine dayandığını ısrarla savunuyor.

"Messi ile ilgili olarak, finansal nedenlerden dolayı sözleşmesini yenileyemediğimizde, 2023'te Messi'nin geri dönmek istediğini söyledi. Sözleşmeyi Jorge Messi'ye gönderdim, o da daha sonra evime gelip burada çok fazla baskı altında kalacağını söyledi" diye açıkladı Laporta. Bu, başkanın son anda "her şeyi çöpe attığı" iddia edilmeden önce, anlaşmanın spor açısından neredeyse tamamlanmış olduğu yönündeki Xavi'nin iddiasıyla çelişmektedir.

İkili arasındaki gerginlik transfer piyasasına da sıçradı. Xavi, şu anda Mikel Arteta'nın yönetiminde Premier League devi Arsenal'de parlayan Martin Zubimendi gibi kaçırılan hedefler nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eski teknik direktör, orta saha oyuncusunu transfer etme girişimlerinin, mali kısıtlamaları gerekçe gösteren yönetim kurulu tarafından engellendiğini belirtti. Laporta ise Xavi'nin mevcut kadroya olan inancını kaybettiğini ve takımın rakibi Real Madrid ile rekabet etme yeteneğini aşırı derecede eleştirdiğini öne sürerek buna karşı çıktı.

"Xavi röportajda onu kovmamın nedenlerini açıklıyor. Kendini beğenmiş hale geldi ve profesyonel ve kişisel hayatını dengeleyemedi. Barça'nın Real Madrid ile rekabet edemeyeceğini söyledi. Oyuncuların değiştirilmesini istedi ve ben de ona devam edemeyeceğini söyledim. Xavi kadrodan ve hakemlerden memnun değildi. Kadronun rekabetçi olmadığını söyledi. Bu sürekli tekrarlanan bir konuydu" diye ekledi başkan.