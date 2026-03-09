AFP/Josep Lago
Joan Laporta, Xavi'nin Barcelona efsanesinin menajerlik becerilerini acımasızca eleştirmesine karşılık verdi ve Hansi Flick'in "aynı oyuncularla maçları kazandığını" söyledi
Camp Nou'da acı sözler savaşı patlak verdi
Xavi'nin çalkantılı ayrılışından bu yana, Barcelona yönetim kurulu ile eski orta saha ustası arasındaki gerginlik giderek artıyordu. Ancak, Xavi'nin son zamanlarda medyada yaptığı açıklamalarda, kulüp yönetimini, görevde olduğu süre boyunca verdiği sözleri tutmamak ve sistematik sorunlar nedeniyle suçlamasıyla durum doruk noktasına ulaştı. Laporta, bu suçlamaları cevapsız bırakmak yerine, yüksek profilli başkanlık seçimleri tartışma platformunu kullanarak yönetim kararlarını şiddetle savundu. Sevilen bir kulüp ikonunun tartışmalı bir şekilde kovulmasını haklı çıkarmak isteyen başkan, Xavi'nin durgun döneminin sonu ile Alman taktikçinin yönetimindeki takımın şu anda sahip olduğu canlanma arasında keskin ve pişmanlık duymayan bir karşılaştırma yaptı.
'Şaşkın ve incinmiş' Laporta, Xavi'ye sert çıktı
Başkan, özellikle kulübün iç işleyişiyle ilgili yorumlardan "şaşırdığını ve incindiğini" itiraf etti. "Şaşırdım ve incindim. Xavi'nin bu açıklamalarını gördüğümde aklıma Flick geliyor. Barça'nın başkanı olmak zor ve zor kararlar almak zorundasınız. Yapmam gerekeni yaptım" dedi Laporta, Mundo Deportivo'ya göre. "Xavi ile kaybedeceğimizi gördüm, Flick ile kazanacağımızı görüyorum. Onun incindiğini anlıyorum. Xavi kaybederken, Flick aynı oyuncularla maçları kazanıyor."
Messi'nin başarısız dönüşü ve transfer sürtüşmesi
Anlaşmazlık yaşayan tarafların odak noktası, Lionel Messi'nin 2023'te Camp Nou'ya geri dönüşünün gerçekleşmemesi. Xavi, La Liga'nın transfer için yeşil ışık yakmasına rağmen Laporta'nın transferi kasten veto ettiğini iddia etti. Ancak Laporta, kararın finansal nedenlere dayandığını ve Arjantinli ikonla savaş açmak yerine, oyuncunun manevi evine geri dönmenin getireceği baskıya ilişkin endişelerine dayandığını ısrarla savunuyor.
"Messi ile ilgili olarak, finansal nedenlerden dolayı sözleşmesini yenileyemediğimizde, 2023'te Messi'nin geri dönmek istediğini söyledi. Sözleşmeyi Jorge Messi'ye gönderdim, o da daha sonra evime gelip burada çok fazla baskı altında kalacağını söyledi" diye açıkladı Laporta. Bu, başkanın son anda "her şeyi çöpe attığı" iddia edilmeden önce, anlaşmanın spor açısından neredeyse tamamlanmış olduğu yönündeki Xavi'nin iddiasıyla çelişmektedir.
İkili arasındaki gerginlik transfer piyasasına da sıçradı. Xavi, şu anda Mikel Arteta'nın yönetiminde Premier League devi Arsenal'de parlayan Martin Zubimendi gibi kaçırılan hedefler nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eski teknik direktör, orta saha oyuncusunu transfer etme girişimlerinin, mali kısıtlamaları gerekçe gösteren yönetim kurulu tarafından engellendiğini belirtti. Laporta ise Xavi'nin mevcut kadroya olan inancını kaybettiğini ve takımın rakibi Real Madrid ile rekabet etme yeteneğini aşırı derecede eleştirdiğini öne sürerek buna karşı çıktı.
"Xavi röportajda onu kovmamın nedenlerini açıklıyor. Kendini beğenmiş hale geldi ve profesyonel ve kişisel hayatını dengeleyemedi. Barça'nın Real Madrid ile rekabet edemeyeceğini söyledi. Oyuncuların değiştirilmesini istedi ve ben de ona devam edemeyeceğini söyledim. Xavi kadrodan ve hakemlerden memnun değildi. Kadronun rekabetçi olmadığını söyledi. Bu sürekli tekrarlanan bir konuydu" diye ekledi başkan.
Xavi, siyasi bir piyon olarak hareket etmekle suçlandı
Laporta ayrıca, Xavi'nin kulübün "fiilen" bu danışman tarafından yönetildiğini öne sürmesinin ardından, yakın danışmanı Alejandro Echevarria'yı savunma fırsatını da kaçırmadı. Eski başkan, Xavi'nin mevcut yönetime aktif olarak karşı çıkan kişiler tarafından manipüle edildiğini iddia ederek, siyasi ve başkanlık rakibi Victor Font'u doğrudan suçladı. "Kendisinin kullanılmaya izin vermiş olması ve beni incitmek için Alejandro Echevarria'ya saldırması beni üzüyor. Echevarría ve Yuste, Xavi'nin görev süresini sonuna kadar savundu. Xavi'nin arkasında onu kullanan biri var ve o da Víctor Font. O, ortalığı karıştırmaya çalışıyor" dedi Laporta kararlı bir şekilde.
Savunmasını tamamlayan Barça başkanı, kulüp efsaneleriyle bağlarını koparmak anlamına gelse bile, eylemlerinin her zaman kurumun yararına olduğunu savundu. "Bunlar, şimdiye kadar verdiğim en zor üç karar. Messi, [Ronald] Koeman ve Xavi. Bunu Barça'nın çıkarlarını gözeterek yaptım. İkisi benim oyuncumdu ve bunlar alınması gereken kararlar. Onlar Barça'nın efsaneleri. Barça bilgisayar ile yönetilemez, bu bir his meselesi. Barça, oyuncuların ve başkanların üstündedir" diye konuştu.
