Joan Laporta, Xavi'nin "ailesi ile işini dengeleyemediğini" söyledi. Barcelona başkanı, Lionel Messi'nin dönüşünü engellediği iddiasına yanıt verdi
Laporta, Xavi'nin iddialarına yanıt verdi
İspanyol gazetesi La Vanguardia ile yaptığı röportajda, eski Barcelona teknik direktörü Xavi Hernández, Lionel Messi'nin 2023 yılında kulübe geri dönmeye çok yakın olduğunu, ancak transferin sonunda engellendiğini açıkladı.
Xavi, Messi'nin Katar'daki Dünya Kupası zaferinden kısa bir süre sonra Arjantinli yıldızla görüşmelerin başladığını ve oyuncunun Camp Nou'ya geri dönme isteğini açıkça dile getirdiğini belirtti. Eski teknik direktöre göre, Barcelona, finansal fair play kuralları konusunda La Liga'dan onay almıştı.
Ancak Xavi, kulüp başkanı Joan Laporta'nın Messi'nin dönüşünün kulüp içinde tetikleyebileceği siyasi ve kurumsal yansımalardan korktuğu için transferi durdurmaya karar verdiğini iddia etti.
Messi serüveninin ardındaki gerçek
Laporta, rakip aday Víctor Font ile yapılan başkanlık tartışması sırasında, kulübün 2023'te Messi'yi geri getirememesi konusuna hızla geçilince karşılık vermeyi tercih etti. Font, mevcut yönetimi "tarihin en iyi oyuncusuyla ilişkilerini koparmakla" suçlarken, Laporta bu kararın yönetim kurulunun müdahalesinden ziyade tamamen Arjantinli süperstarın kendi kararı olduğunu ısrarla savundu. Somut bir sözleşme teklifinin masaya yatırıldığını, ancak Messi tarafının kişisel nedenlerle bunu reddettiğini savundu.
Xavi'ye karşılık veren Laporta, "O rahatladı ve aile hayatı ile profesyonel hayatını dengeleyemedi. Takımımızın Avrupa'da rekabetçi olamayacağını söyledi. Sahip olduğu kadrodan sürekli memnun değildi. Messi'ye gelince, 2023'te sözleşmeyi çok nazik olan Jorge Messi'ye gönderdim. Mayıs ayında bana, burada çok fazla baskı altında kalacağı ve Miami'ye gitmeyi tercih ettiği için bunun mümkün olmayacağını söyledi. Ben de ona saygı duyduğumu söyledim."
La Liga başkanı Javier Tebas da bu durumu ele aldı ve Xavi'nin olayları anlatışına itiraz ederek, İspanya'nın en üst liginin böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için yeşil ışık yakmadığını söyledi.
Deco ve kulüp yapısı konusunda çatışmalar
Laporta ve Font arasındaki gerginlik, tartışma kulübün sportif yönelimi ve Deco'nun rolüne kayınca tırmandı. Laporta, sportif direktörünü savunarak onu Txiki Begiristain ile birlikte tarihin en iyilerinden biri olarak nitelendirdi ve Font'un önerdiği değişikliklerin mevcut birinci takım menajeri Hansi Flick'i istikrarsızlaştıracağı konusunda uyarıda bulundu. Ancak Font, Flick'in mevcut yönetim kuruluna bağlı olduğu fikrini reddetti ve Alman teknik adamın belirli bir başkana değil, kulübe hizmet eden bir profesyonel olduğunu vurguladı.
"Neyi değiştireceksin, Deco? Tüm bölümlerin koçlarıyla devam edeceksen, bahsettiğin üst yapı nerede? Spor projesi seninle risk altında. Başkan olursan Deco'yu kovacaksın; Flick ise Deco olmadan rahat değil."
Flick: Gerçek benimle kalır
Baş antrenör Flick, selefi Xavi ile yaptığı özel görüşmelerle ilgili medya sorularını kesin bir şekilde reddetti. Yoğun spekülasyonlara rağmen, eski Bayern patronu ayrıntıları açıklamayı reddetti ve "Gerçeği biliyorum ve bunu kendime saklayacağım" dedi.
Flick, Xavi ile olan profesyonel ilişkisinin kutsallığını kendi aile hayatıyla karşılaştırarak, görüşmelerinin gizli kalması gerektiğini vurguladı. Flick, "Biz meslektaşız ve iyi bir ilişkimiz var" dedi. "Ancak bu özel bir mesele, tıpkı eşimle yaptığım bir konuşma gibi. Ne olduğunu bildiğim için bu konuda yorum yapmıyorum."
