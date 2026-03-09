Joan Laporta, Xavi'nin "ailesi ile işini dengeleyemediğini" söyledi. Barcelona başkanı, Lionel Messi'nin dönüşünü engellediği iddiasına yanıt verdi

Laporta, rakip aday Víctor Font ile yapılan başkanlık tartışması sırasında, kulübün 2023'te Messi'yi geri getirememesi konusuna hızla geçilince karşılık vermeyi tercih etti. Font, mevcut yönetimi "tarihin en iyi oyuncusuyla ilişkilerini koparmakla" suçlarken, Laporta bu kararın yönetim kurulunun müdahalesinden ziyade tamamen Arjantinli süperstarın kendi kararı olduğunu ısrarla savundu. Somut bir sözleşme teklifinin masaya yatırıldığını, ancak Messi tarafının kişisel nedenlerle bunu reddettiğini savundu.

Xavi'ye karşılık veren Laporta, "O rahatladı ve aile hayatı ile profesyonel hayatını dengeleyemedi. Takımımızın Avrupa'da rekabetçi olamayacağını söyledi. Sahip olduğu kadrodan sürekli memnun değildi. Messi'ye gelince, 2023'te sözleşmeyi çok nazik olan Jorge Messi'ye gönderdim. Mayıs ayında bana, burada çok fazla baskı altında kalacağı ve Miami'ye gitmeyi tercih ettiği için bunun mümkün olmayacağını söyledi. Ben de ona saygı duyduğumu söyledim."

La Liga başkanı Javier Tebas da bu durumu ele aldı ve Xavi'nin olayları anlatışına itiraz ederek, İspanya'nın en üst liginin böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için yeşil ışık yakmadığını söyledi.