Joan Laporta, Lionel Messi'nin 2023 Ballon d'Or töreninde kendisini selamlamayı reddettiğini iddia ediyor ve Barcelona efsanesiyle 'gergin' ilişkisini açıklıyor

Laporta, Messi ile bir zamanlar güçlü olan bağlarının bozulduğunu ilk kez itiraf etmiyor. İkili, Camp Nou'da birlikte birçok mutlu anlar yaşamıştı. Laporta, Güney Amerikalı GOAT'ın manevi evinden zorla çıkarılmasından dolayı pişmanlık duyuyor.

Laporta daha önce La2CAT'e şöyle demişti: "Ben bir Barça taraftarıyım ve her şeyden önce kurumun üstünde duruyorum." Messi'nin Paris'e transferinden sonraki dört yıl boyunca onunla sadece bir kez konuştuğunu da açıkladı: "Ayrıldığında doğum gününde birbirimizi aradık. Alejandro (Echevarria) bizi birbirimizle görüştürdü. Sevgi dolu bir konuşmaydı, ancak hiçbir sonucu olmadı ve bu konu beni üzdü."

Messi, Barça'ya olan sevgisini gizlemeye çalışmadığı için, bazı profesyonel köprülerin yeniden kurulması mümkün. Messi, emekli olduktan sonra eşi Antonela ile birlikte Katalonya'ya dönmeyi planladıklarını açıkladı.

O zamana kadar, bir dostluk maçı veya gösteri maçı ayarlanabilirse, Camp Nou'da bir başka maç daha oynanabilir. Barcelona ise, kulüp tarihinin en büyük oyuncusunu ölümsüzleştirmek için bir heykel dikmeyi planlıyor.