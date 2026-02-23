Getty/GOAL
Çeviri:
Joan Laporta, Lionel Messi'nin 2023 Ballon d'Or töreninde kendisini selamlamayı reddettiğini iddia ediyor ve Barcelona efsanesiyle 'gergin' ilişkisini açıklıyor
Messi, 2021 yazında gözyaşları içinde Barcelona'ya veda etti.
Laporta, 2021'deki duygusal ayrılığın ardından Barça'nın ikonik ismiyle ilişkilerinin "gerginleştiğini" itiraf ediyor. O yaz, Blaugrana'nın mali sıkıntıları doruğa ulaştığında, tüm zamanların en büyük futbolcusu Messi Katalonya'ya veda etmek zorunda kaldı.
Barça, sözleşme uzatımı için gerekli fonlara sahip olmasa da, başlangıçta Messi'nin yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varılana kadar bedelsiz oynamayı kabul edeceğini ummuştu. Messi, bedelsiz oyuncu olarak Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve duygusal bir veda basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu. Kendisini dünya çapında bir süperstar haline getiren kulüple profesyonel bağlarını koparmaya zorlayanları affetmekte zorlanıyor.
- Getty/GOAL
Açığa çıktı: Messi, 2023 Ballon d'Or'da Laporta'yı reddetti
Messi ve Laporta o zamandan beri birkaç kez karşılaştılar, ancak bu karşılaşmalarda atmosfer gerginliğini korudu. Laporta, Catalunya Radio'ya verdiği röportajda, en görkemli ödül töreninde yaşanan şaşırtıcı bir olaydan bahsederek bunu doğruladı: "Messi ile ilişkimiz eskisi gibi değil.
Ballon d'Or töreninde de bir olay yaşandı. Ben onu selamlamaya gittim, ama o selamlaşmamamız gerektiğini düşündü. O günden bu yana biraz yakınlaşma oldu ve umarım bu durum gelecekte de devam eder. İlişkimiz gergin, ama o bir Barcelona efsanesi."
Barcelona, Camp Nou'da Messi için heykel planlıyor
Laporta, Messi ile bir zamanlar güçlü olan bağlarının bozulduğunu ilk kez itiraf etmiyor. İkili, Camp Nou'da birlikte birçok mutlu anlar yaşamıştı. Laporta, Güney Amerikalı GOAT'ın manevi evinden zorla çıkarılmasından dolayı pişmanlık duyuyor.
Laporta daha önce La2CAT'e şöyle demişti: "Ben bir Barça taraftarıyım ve her şeyden önce kurumun üstünde duruyorum." Messi'nin Paris'e transferinden sonraki dört yıl boyunca onunla sadece bir kez konuştuğunu da açıkladı: "Ayrıldığında doğum gününde birbirimizi aradık. Alejandro (Echevarria) bizi birbirimizle görüştürdü. Sevgi dolu bir konuşmaydı, ancak hiçbir sonucu olmadı ve bu konu beni üzdü."
Messi, Barça'ya olan sevgisini gizlemeye çalışmadığı için, bazı profesyonel köprülerin yeniden kurulması mümkün. Messi, emekli olduktan sonra eşi Antonela ile birlikte Katalonya'ya dönmeyi planladıklarını açıkladı.
O zamana kadar, bir dostluk maçı veya gösteri maçı ayarlanabilirse, Camp Nou'da bir başka maç daha oynanabilir. Barcelona ise, kulüp tarihinin en büyük oyuncusunu ölümsüzleştirmek için bir heykel dikmeyi planlıyor.
- Getty Images
Messi, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile Amerika'da
Messi, Camp Nou'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirerek tanıdık bir ortama geri döndü ve orada yapılan yeniden inşa çalışmalarını inceledi. Laporta, Catalunya Radio'ya şunları ekledi: "Arjantin milli takımı burada oynadığı için onun Barselona'da olduğunu biliyordum, ancak diğer nedeni hakkında hiçbir bilgim yoktu. Messi sahaya çıkmak istiyorsa, mümkün olduğunda ona izin verilmesi gerektiği açıktır. Burası onun evi. Ve öyle de oldu.
Leo, Cruyff ve Kubala'nın sahip olduğu gibi Camp Nou'da bir heykel hak ediyor. Ona bir saygı gösterisi yapılmalı ve bunun için doğru zamanın stadyumun tamamen bitirilip 100.000'den fazla kapasiteye ulaştığı zaman olduğunu düşünüyoruz."
Şu anda Messi, 2023'te Inter Miami ile anlaşarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki itibarını artırmaya çalışıyor. Geçen sezon takımının tarihi MLS Kupası zaferine katkıda bulundu ve bu yaz Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğunu savunmak için mücadele ederken, 2026'da rekabetçi futbola geri döndü.
Reklam