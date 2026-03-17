Getty Images Sport
Çeviri:
Joan Laporta, kulüp başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından Hansi Flick’in Barcelona’daki geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı
Sürekli başarı için bir görev
Başarılı bir şekilde yeniden seçilmesinin ardından Laporta, spor projesinin yolunda ilerlemesini sağlamak için Flick’in sözleşme durumuna öncelik verdi. Flick, daha önce istikrarlı bir performans sergileyemeyen takımı canlandırdı ve ilk sezonunda La Liga, İspanya Süper Kupası ve Copa del Rey'i kazanarak takıma iç sahada üçlü kupayı kazandırdı. Mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerli olsa da, kulüp yönetimi, Barça'nın 2025-26 sezonunun sonlarında bir kez daha en büyük kupaların peşine düşmesi nedeniyle, Flick'in anlık katkılarını daha iyi şartlarla ödüllendirme konusunda kararlı.
- AFP
Stratejik yenilemelerle istikrar
RAC1'e verdiği ayrıntılı röportajda Laporta, önceki görev süresi boyunca yapılan teknik direktör atamasından duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Yönetim kurulunun teknik direktörün sözleşmesinde her zaman en az bir yıllık "esneklik" olmasını tercih ettiğini belirten Laporta, "Hansi Flick'in sözleşme uzatmasını yakında kesinlikle duyuracağız" dedi. Başkan, spor direktörü Deco'nun şu anda müzakereleri yürüttüğünü, başkan yardımcısı Rafa Yuste'nin ise son imzadan sorumlu olacağını doğruladı. Laporta, "Hansi Flick'in bu dönem boyunca bizimle kalmasını istiyorum; bu, istikrarı gösterir ve kazandığımızı kanıtlar. O, kulüpte ve şehirde mutlu olan, enerjisi yüksek genç bir adam" diye ekledi.
Flick'in Barça'daki muhteşem performansı
Flick'in görev süresi acımasız bir verimlilikle şekillendi; Şubat 2026'nın sonlarına doğru rekor bir sürede 100 resmi maça ulaştı. İlk 100 maçında 75 galibiyet elde etti; bu, kulüp tarihinde sadece Luis Enrique tarafından aşılanmış bir rekor. Onun liderliğinde Barcelona, 100 maçta 281 gol atarak golcü kimliğini yeniden keşfetti. Yüksek tempolu, yüksek presli oyun stili, sadece Camp Nou'nun zorlu taraftarlarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda Barcelona'nın Avrupa'nın en korkulan hücum takımlarından biri olma statüsünü de geri kazandırdı.
Kıtasal hakimliği hedeflemek
Barcelona, 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kovalarken, Flick, ligdeki hakimiyetini ve yönetim kurulunun desteğini Avrupa sahnesine taşımaya odaklanmış durumda. Newcastle ile oynadıkları son 16 turu ilk maçında 1-1'lik gergin bir beraberlikle ayrılan Barcelona, Spotify Camp Nou'da oynanacak kritik rövanş maçı için hazırlanıyor. Bu Avrupa misyonu, Flick'in takımının La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'e karşı dört puanlık üstünlüğüyle aynı zamana denk geliyor. Uluslararası ara öncesinde kulübün sezonu belirleyecek bir döneme girerken, Flick'in yakında gerçekleşecek sözleşme yenilemesi moralini yükseltecektir.
