Joan Laporta, kulüp başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından Hansi Flick’in Barcelona’daki geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı

RAC1'e verdiği ayrıntılı röportajda Laporta, önceki görev süresi boyunca yapılan teknik direktör atamasından duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Yönetim kurulunun teknik direktörün sözleşmesinde her zaman en az bir yıllık "esneklik" olmasını tercih ettiğini belirten Laporta, "Hansi Flick'in sözleşme uzatmasını yakında kesinlikle duyuracağız" dedi. Başkan, spor direktörü Deco'nun şu anda müzakereleri yürüttüğünü, başkan yardımcısı Rafa Yuste'nin ise son imzadan sorumlu olacağını doğruladı. Laporta, "Hansi Flick'in bu dönem boyunca bizimle kalmasını istiyorum; bu, istikrarı gösterir ve kazandığımızı kanıtlar. O, kulüpte ve şehirde mutlu olan, enerjisi yüksek genç bir adam" diye ekledi.