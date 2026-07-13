Joan Laporta, ‘heyecan verici’ Karim Adeyemi transferi öncesinde Raphinha konusunda Barcelona’nın transfer politikasını açıkladı

Barcelona, yaz transfer dönemine yoğun bir başlangıç yaptıktan sonra bir başka önemli hücum takviyesini resmileştirmenin eşiğinde. Blaugrana, Anthony Gordon’u kadrosuna kattı ve şimdi de Adeyemi için Borussia Dortmund ile anlaşmayı sonlandırmak üzere olduğu bildiriliyor. Haberlere göre, Alman milli oyuncunun transfer bedeli 22 milyon avro olup, buna maç sayısı ve şampiyonluk primlerine bağlı olarak en fazla 7 milyon avro ek ödeme eklenecek.

Dallas’ta gazetecilere konuşan Laporta, takıma katılacak forvet için heyecanını dile getirdi. “Adeyemi konusunda çok heyecanlıyız. Onu bir süredir takip ediyorduk. Tehlikeli ve hızlı bir oyuncu; Deco da transferi çok iyi yönetti. Haber, tam da olması gerektiği zamanda ortaya çıktı,” dedi başkan.







