AFP
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Joan Laporta, ‘heyecan verici’ Karim Adeyemi transferi öncesinde Raphinha konusunda Barcelona’nın transfer politikasını açıkladı
Adeyemi transferi tamamlanmak üzere
Barcelona, yaz transfer dönemine yoğun bir başlangıç yaptıktan sonra bir başka önemli hücum takviyesini resmileştirmenin eşiğinde. Blaugrana, Anthony Gordon’u kadrosuna kattı ve şimdi de Adeyemi için Borussia Dortmund ile anlaşmayı sonlandırmak üzere olduğu bildiriliyor. Haberlere göre, Alman milli oyuncunun transfer bedeli 22 milyon avro olup, buna maç sayısı ve şampiyonluk primlerine bağlı olarak en fazla 7 milyon avro ek ödeme eklenecek.
Dallas’ta gazetecilere konuşan Laporta, takıma katılacak forvet için heyecanını dile getirdi. “Adeyemi konusunda çok heyecanlıyız. Onu bir süredir takip ediyorduk. Tehlikeli ve hızlı bir oyuncu; Deco da transferi çok iyi yönetti. Haber, tam da olması gerektiği zamanda ortaya çıktı,” dedi başkan.
- Getty Images Sport
Suudi Arabistan’dan gelen ilgiye rağmen Raphinha takımda kalıyor
Yeni yeteneklerin takıma katılması, özellikle Al-Hilal’in ilgisiyle birlikte, doğal olarak Raphinha’nın kadrodaki konumu hakkında söylentilere yol açmıştı. Suudi Pro Ligi ekibinin, Brezilyalı oyuncuyu Katalonya’dan uzaklaştırmak için 90 milyon avrodan fazla bir transfer teklifi sunmaya hazır olduğu bildiriliyor. Ancak Laporta, kulübün herkesin bildiği mali zorluklarına rağmen, satışla ilgili söylentileri hızla sonlandırdı.
“Raphinha kalacak. Onun Barça’dan ayrılmasına kesinlikle hiç niyetimiz yok. O, takımın bel kemiğidir. Gordon ve Adeyemi ile hücum hattımızı güçlendirdiğimizi görüyorum, ancak bu, bizim için kilit öneme sahip olan Raphinha ile yollarımızı ayıracağımız anlamına gelmez,” diye açıkladı Laporta.
Karışık geçen bir seçim kampanyası üzerine düşünceler
Laporta, 2025-26 sezonunun, özellikle fiziksel kondisyon sorunları nedeniyle, bazı hayal kırıklıkları barındırdığını kabul etti. Başkan, eski Leeds United yıldızı Raphinha’nın bir önceki yıl dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu, ancak geçen sezon en kritik anlarda performansının düşüklüğünden dolayı zorlandığını belirtti.
Laporta, “Geçen sezonun en üzücü yanı, ligin son aşamalarında, Şampiyonlar Ligi’nde ve Copa’da tam kapasiteyle oynayamamış olmasıydı. Aksi takdirde sonuçlar farklı olurdu,” diye ekledi.
- AFP
Saldırıda inanılmaz bir derinlik
Adeyemi ve Gordon’un takıma katılması, Barcelona’nın ilk 11’inde yer almak için ciddi bir rekabet ortamı yaratıyor. Hansi Flick artık seçim yapmakta zorlanacak kadar zengin bir kadroya sahip; Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres ve Rony Bardghji, hücum hattında forma giymek için rekabet ediyor. Ancak şimdilik, Barcelona'nın üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanma ve 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni fethetme hedefleri doğrultusunda Raphinha, takımın planlarında sağlam bir yer tutmaya devam ediyor.
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