Laporta, tedavisini ve iyileşme sürecini yöneten sağlık profesyonellerine teşekkür ettiği detaylı bir mesaj paylaştı.

"Her şey yolunda gitti" diyen Laporta, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Aritmim düzeltildi. Kalbim yeniden ritmik şekilde atıyor. Dr. Jordi Morillas liderliğindeki Hospital de Barcelona'daki seçkin doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline derinden minnettarım. Mükemmel bir iş çıkardılar.

"Ayrıca Dr. Xavier Corbella liderliğindeki Barca'nın sağlık ekibiyle ve her şeyi büyük bir verimlilikle koordine eden özel kalem müdürüm Manana Giorgadze ile de gurur duyuyorum.

"Bana iç huzuru veren değerli tavsiyeleri için Dr. Valentí Fuster'a ve Mount Sinai'deki tüm ekibine, ayrıca aritmiyi düzeltmek için izlenecek prosedürü önerdiği için Dr. Brugada'ya da teşekkür etmek istiyorum."



