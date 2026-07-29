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Joan Laporta, hastaneye kaldırılmasının ardından Barcelona başkanının İngiltere'deki sezon öncesi kamp gezisini kaçırmak zorunda kalmasıyla kalp operasyonunun ardından iyileşiyor
Blaugrana şefi için başarılı operasyon
Barcelona Başkanı, doktorların düzensiz kalp atışı tespit etmesinin ardından salı günü Katalan başkentinde tıbbi bir müdahale geçirdi. Laporta, operasyonun başarılı geçtiğini belirterek taraftarlara güvence vermek için sosyal medyadan paylaşım yaptı ve sağlık ekibinin kalbinin doğal ritmini yeniden sağlamayı başardığını doğruladı. Bu haber, başkan için yoğun geçen bir yaz programının ardından Barcelona taraftarları için rahatlatıcı oldu.
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Barcelona Başkanı sağlık ekibine teşekkür etti
Laporta, tedavisini ve iyileşme sürecini yöneten sağlık profesyonellerine teşekkür ettiği detaylı bir mesaj paylaştı.
"Her şey yolunda gitti" diyen Laporta, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Aritmim düzeltildi. Kalbim yeniden ritmik şekilde atıyor. Dr. Jordi Morillas liderliğindeki Hospital de Barcelona'daki seçkin doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline derinden minnettarım. Mükemmel bir iş çıkardılar.
"Ayrıca Dr. Xavier Corbella liderliğindeki Barca'nın sağlık ekibiyle ve her şeyi büyük bir verimlilikle koordine eden özel kalem müdürüm Manana Giorgadze ile de gurur duyuyorum.
"Bana iç huzuru veren değerli tavsiyeleri için Dr. Valentí Fuster'a ve Mount Sinai'deki tüm ekibine, ayrıca aritmiyi düzeltmek için izlenecek prosedürü önerdiği için Dr. Brugada'ya da teşekkür etmek istiyorum."
Seyahat planları doktor tavsiyesi üzerine iptal edildi
Laporta'nın bu hafta, St. George’s Park'ta A takımın hazırlıklarını denetlemek için İngiltere'ye uçması bekleniyordu. Hansi Flick'in ekibi, cuma günü Birmingham City ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde şu anda Birleşik Krallık'ta çalışmalarını sürdürüyor. Ancak ESPN'e göre, 64 yaşındaki başkana rehabilitasyonuna odaklanması ve yoğun görevlerine dönmeden önce tamamen iyileşmesini sağlamak adına İspanya'da kalması tavsiye edildi.
Kulüp başkanı kısa süre önce yoğun bir uluslararası program yürüttü ve bu ayın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde de bulundu. New Jersey'deki final de dahil olmak üzere birkaç maçı tribünden takip ederek İspanya'nın tarihi Dünya Kupası zaferine tanıklık etti.
Bu sağlık güncellemesi, başkanın kulübün başındaki konumunu sağlamlaştırmasından yalnızca aylar sonra geldi. Bu yılın başlarında Laporta, ezici bir seçim zaferiyle başkanlığını korudu. Bu galibiyet, 2021'de göreve dönüşünün ardından kulübün mali ve sportif toparlanmasını sürdürmek için gerekli olduğuna inandığı kurumsal istikrarı sağlayarak görev süresini 2031'e kadar güvence altına aldı.
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Sezon öncesi odak Birmingham'a kayıyor
Başkanları evinde iyileşme sürecini sürdürürken, Barcelona A takımı da İngiltere'de sahadaki hazırlıklarına devam ediyor. Kadro, Futbol Federasyonu'nun ulusal futbol merkezinde yoğun bir tempodan geçiyor; Flick teknik direktörlük koltuğundaki üçüncü sezonuna girerken takım da keskinliğini artırıyor. Görev süresi boyunca üst üste iki lig şampiyonluğunu zaten garantileyen Alman teknik adam, şimdi odağını yurt içinde zorlu bir unvan savunmasına ve oyuncuları için hâlâ son sınır olarak duran o ulaşılması güç Şampiyonlar Ligi zaferine çeviriyor.
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