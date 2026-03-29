Getty/GOAL
Çeviri:
Joan Laporta, Barcelona'nın "yeni bir takım kurması gerektiği" gerekçesiyle Lionel Messi'nin ayrılışıyla ilgili olarak "yapmam gerekeni yaptım" dedi
Messi sonrası dönemin gerekliliği
Laporta, Barça’nın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusuyla yollarını ayırma kararını bir kez daha savundu. Bu ayrılık taraftarlar arasında gözyaşları ve hayal kırıklığına yol açsa da, Laporta kulübün mali ve sportif durumunun kendisine topyekûn bir yeniden yapılanma başlatmaktan başka seçenek bırakmadığını savunuyor.
El Pais ile yaptığı samimi sohbette Laporta, ayrılığın ardındaki mantığın uzun vadeli planlamaya dayandığını açıkladı. "Yapmam gerekeni yaptım. Leo kariyerinin sonuna yaklaşıyordu ve yeni bir takım kurmamız gerekiyordu. Yeni takımı Leo'nun yardımıyla kurmak ister miydim? Evet. Denedik, ama olmadı," diye itiraf etti.
- (C)Getty images
"Çıkarlar yeniden birleşecek"
2021'deki ayrılığın soğukkanlı bir şekilde gerçekleşmesine rağmen, Laporta, Messi'nin Barcelona ile olan bağının kopmaması için elinden geleni yapmaya hazır. Laporta için, en azından törensel ve duygusal açıdan, Messi ve Barça'nın hikâyesi henüz sona ermiş değil.
"O, neslinin en önemli oyuncularından biri: Kubala, Cruyff ve Messi. Bir heykel ve bir veda maçı hak ediyor. Barça onun evi," dedi Laporta. "Gelecekteki ve şimdiki ilişki, Leo'nun ve Barça'nın istediği gibi olacak. Bir noktada, çıkarlar yeniden birleşecek."
Negreira davası ve Madrid'deki gerginlik
Konuşma daha sonra, İspanya’da manşetleri süsleyen ve Barcelona’nın eski bir hakem yetkilisine yaptığı ödemelerle ilgili soruşturma olan Negreira davasına geldi. Laporta, bu iddiaların kulübün itibarını kalıcı olarak zedeleyeceği yönündeki her türlü iddiayı hemen reddetti ve bunun yerine yangını körükleyenlerin İspanya’nın başkentindeki dış güçler olduğunu öne sürdü.
"Hayır, bu daha çok kurumsal bir karalama kampanyası ve neyse ki başarılı olamadı. Madrid'den gelen çıkarlar söz konusu," dedi başkan.
Ayrıca İspanyol futbolunda tarihsel bir önyargı olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Hakemler bize taraflı davranmadığı için her zaman çok daha üstün olmamız gerektiğini hissettim. Burada, her zaman Madrid'e yardım ediyorlar gibi görünüyor. Onlarda 'Barcelonitis' var – bu çok açık."
- AFP
Florentino Pérez ile yaşanan gerginlik
Son olarak Laporta, Real Madrid başkanı Florentino Pérez ile ilişkilerinin soğumasına değindi. Bir zamanlar Avrupa Süper Ligi girişimi konusunda müttefik olarak görülen İspanyol futbolunun en güçlü iki ismi arasındaki bağ, artık kopmuş durumda.
"Son konuşmamızdan bu yana epey zaman geçti. Negreira davasında adı geçmesinden bu yana ilişkilerimiz bozuldu," diye açıkladı Laporta.
Ayrıca, Süper Lig projesine ilişkin Barcelona'nın değişen tutumuna da değindi. "Ona saygı duyuyorum ve onun da bana saygı duyduğunu hissediyorum. Süper Lig'den çekilmeye karar verdik çünkü amaçsız hale gelmişti: sonuç vermiyordu ve bunu onlara zaten söylemiştik. Ayrıca, UEFA Avrupa'da futbolun sürdürülebilirliğini artırmak için adımlar atıyordu," diye konuştu.