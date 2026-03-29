Joan Laporta, Barcelona'nın "yeni bir takım kurması gerektiği" gerekçesiyle Lionel Messi'nin ayrılışıyla ilgili olarak "yapmam gerekeni yaptım" dedi

Laporta, Barça’nın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusuyla yollarını ayırma kararını bir kez daha savundu. Bu ayrılık taraftarlar arasında gözyaşları ve hayal kırıklığına yol açsa da, Laporta kulübün mali ve sportif durumunun kendisine topyekûn bir yeniden yapılanma başlatmaktan başka seçenek bırakmadığını savunuyor.

El Pais ile yaptığı samimi sohbette Laporta, ayrılığın ardındaki mantığın uzun vadeli planlamaya dayandığını açıkladı. "Yapmam gerekeni yaptım. Leo kariyerinin sonuna yaklaşıyordu ve yeni bir takım kurmamız gerekiyordu. Yeni takımı Leo'nun yardımıyla kurmak ister miydim? Evet. Denedik, ama olmadı," diye itiraf etti.