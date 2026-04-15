Joan Laporta, Barcelona’nın Atlético Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi rövanş maçındaki ‘utanç verici’ hakem kararlarını eleştirdi ve UEFA’ya yeniden itirazda bulunma planını doğruladı

Metropolitano'da yaşanan hararetli Avrupa kupası eleme maçının ardından Laporta, iki maç boyunca Hansi Flick'in takımına karşı verilen kararlar konusunda öfkesini gizlemedi. Trofeo Conde de Godo'ya yaptığı ziyaret sırasında konuşan 63 yaşındaki Laporta, hakemlerin maçı yönetme şekline olan inanılmaz şaşkınlığını dile getirdi. Barça, ilk maçı evinde 2-0 kaybetti ve ikinci maçta aldığı 2-1'lik galibiyet yarı finale yükselmesi için yeterli olmadı; üstüne üstlük Eric Garcia'nın gördüğü kırmızı kart da takımın acısını daha da artırdı.

Laporta, "Öncelikle Atlético Madrid'i tebrik etmek istiyorum, ancak bu, dün hem hakem hem de VAR'ın sergilediği hakemliğin bir utanç kaynağı olduğu gerçeğini değiştirmez" dedi. "Bize yaptıkları şey kabul edilemez. İlk maçta bize açık bir penaltı vermediler ve Giuliano [Simeone] topu kontrol edemediği için sarı kartlık bir faulde bir oyuncumuzu oyundan attılar. Kırmızı kart bize çok zarar verdi."