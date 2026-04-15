Çeviri:
Joan Laporta, Barcelona’nın Atlético Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi rövanş maçındaki ‘utanç verici’ hakem kararlarını eleştirdi ve UEFA’ya yeniden itirazda bulunma planını doğruladı
Laporta, hakemlerin performansını 'utanç verici' olarak nitelendirdi
Metropolitano'da yaşanan hararetli Avrupa kupası eleme maçının ardından Laporta, iki maç boyunca Hansi Flick'in takımına karşı verilen kararlar konusunda öfkesini gizlemedi. Trofeo Conde de Godo'ya yaptığı ziyaret sırasında konuşan 63 yaşındaki Laporta, hakemlerin maçı yönetme şekline olan inanılmaz şaşkınlığını dile getirdi. Barça, ilk maçı evinde 2-0 kaybetti ve ikinci maçta aldığı 2-1'lik galibiyet yarı finale yükselmesi için yeterli olmadı; üstüne üstlük Eric Garcia'nın gördüğü kırmızı kart da takımın acısını daha da artırdı.
Laporta, "Öncelikle Atlético Madrid'i tebrik etmek istiyorum, ancak bu, dün hem hakem hem de VAR'ın sergilediği hakemliğin bir utanç kaynağı olduğu gerçeğini değiştirmez" dedi. "Bize yaptıkları şey kabul edilemez. İlk maçta bize açık bir penaltı vermediler ve Giuliano [Simeone] topu kontrol edemediği için sarı kartlık bir faulde bir oyuncumuzu oyundan attılar. Kırmızı kart bize çok zarar verdi."
Katalanlar, UEFA'ya ikinci itirazda bulunduklarını doğruladı
Blaugrana, Spotify Camp Nou'da oynanan ilk maçın ardından, özellikle Marc Pubill'in eliyle yaptığı faulü gerekçe göstererek itirazda bulunmaya çalışmıştı, ancak ilk girişimleri Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından reddedilmişti. Kararından vazgeçmeyen Laporta, başkan yardımcısı Rafa Yuste'nin bu kararlara itiraz etmek üzere ikinci bir resmi belge hazırlığı içinde olduğunu açıkladı.
Laporta, "Barcelona, bu şikayetin neden kabul edilemez olduğu konusunda açıklama talep ediyor ve Yuste bana, dün yaşananların kabul edilemez olduğu için başka bir şikayet daha sunulacağını söyledi. Kulübün çıkarlarına çok zarar veren kararlar alındı ve biz olanların açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz" diye ekledi.
Eleştiri oklarının hedefindeki belirli konular
Laporta, ikinci maçta Diego Simeone'nin takımının lehine gidişatı değiştirdiğini düşündüğü bir dizi olayı tek tek sıraladı. Garcia'nın oyundan atılmasından Dani Olmo'ya verilmeyen penaltıya kadar, Barça başkanı her tartışmalı kararın kendi takımının aleyhine olduğunu düşündü. Özellikle kaleci Juan Musso ile çarpışmasının ardından burnundan kan akan Fermin Lopez'e yapılan muameleye çok öfkelendi.
"Hakem kararlarının bize çok zarar verdiği bir maçtı. İkinci maçta Eric Garcia son savunma oyuncusu değildi, [Jules] Kounde geliyordu," dedi. "Hakem ilk başta sarı kart gösterdi, ancak VAR müdahale etti ve kararı bozdu. Ferran [Torres]'in vuruşu goldu, [Dani] Olmo'ya verilen penaltı barizdi, Fermin'e yapılan faul dayanılmazdı çünkü üst dudağı tamamen yarılmıştı, sonra da Gavi'ye kart gösterdi... Çocuk dikiş atılırken acı çekiyordu, ama o kart bile görmedi. Bu kabul edilemez."
"Utanmaz" hakem taraflılığı iddialarına yanıt
Başkanın sözleri, bu eşleşmenin Barça'dan "tamamen çalındığını" iddia eden sakat kanat oyuncusu Raphinha'nın gösterdiği öfkeyi yansıtıyor. Barcelona'nın hakem kararlarından sıklıkla fayda sağladığına dair iddialar sorulduğunda Laporta, son iki haftadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu tür söylemleri saçmalık olarak nitelendirdi. "Barça'nın hakemlerden fayda sağladığını söyleyenler utanmazlar. Böyle bir şey söylemek için... sadece bu Şampiyonlar Ligi maçına bakmaları yeter. Kimse buna inanmıyor," diye iddia etti. Takım şimdi, önümüzdeki haftalarda La Liga şampiyonluğunu garantilemek için dikkatini yeniden iç sahadaki maçlara çevirmeli.