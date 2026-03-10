Joan Laporta, Barcelona'daki Negreira davasının incelenmesi sırasında Real Madrid'e yönelik çarpıcı yeni suçlamalarda bulundu

İnsanlar Laporta'ya sloganlarından biri olan "her şeye ve herkese karşı" hakkında da soru sordu. Laporta, Madrid'in CTA ile olan bağlarını tekrar gündeme getirdi.

Laporta, "Her şeye ve herkese karşı, yıllardır Barça'da başımıza gelenleri anlatmak için kullandığımız bir ifade" diye devam etti. "Kulüp domine edildi, boyun eğdirildi. Müdahale altındaydı; bu noktaya gelmek amacıyla belirli şeyleri yapmalarına izin verildi. Fahiş sözleşmeler herhangi bir ekonomik denetime tabi değildi.

"Negreira davasıyla ilgili olarak Madrid'den düzenlenen bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Barça'nın yaptığı şey yasaldı ve çok iyi yapılmıştı. O zamanlar, hakemlerin performansını analiz etmek için hakem raporları hazırlayan bir şirkete ödeme yapıyorlardı – bunu daha önce de görmüştük. Eminim Real Madrid de aynısını yapıyordu. Şimdi Real Madrid'de Hakemler Komitesi'nin eşi Megia Davila var.

"Bu size utanç verici gelmiyor mu? Size tamamen normal geliyor. Belki de hakemlik uzmanlarını işe almalarına gerek yoktu, çünkü onlar zaten bunu yapıyordu, hatta daha iyisini. Madrid'de bunun farkında değildiniz mi? Barça'nın yaptığı utanç verici mi? Madrid'in yaptığı utanç verici değil miydi?"