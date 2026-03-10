AFP/Josep Lago
Çeviri:
Joan Laporta, Barcelona'daki Negreira davasının incelenmesi sırasında Real Madrid'e yönelik çarpıcı yeni suçlamalarda bulundu
Negreira'nın anlatısını saptırmak
İspanyol savcı, Barcelona'yı spor yolsuzluğu ile suçluyor. Çünkü kulüp, İspanya Futbol Federasyonu'nun eski Teknik Hakem Komitesi (CTA) başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ile bağlantılı şirketlere 17 yıl boyunca 7-8 milyon euro ödeme yaptı. Victor Font'a karşı yeniden seçime hazırlanan Laporta, Katalan devini şiddetle savunuyor. Paranın sadece meşru teknik danışmanlık için ödendiğini ve yoğun yasal baskının Madrid'in kulübü zayıflatmak için koordineli bir planının parçası olduğunu ısrarla savunuyor.
- AFP
Yetmiş iki yıllık iddia edilen etki
Cadena Cope'ye konuşan Laporta, dikkatleri Barça'nın ezeli rakibine çevirdi ve Madrid'in Hakemler Komitesi ile olan tarihi bağlarını vurgulayarak futbol otoritelerinin tarafsızlığını sorguladı. Laporta, "Komitenin 72 yıl boyunca Real Madrid üyeleri tarafından yönetilmiş olması utanç verici değil mi?" diye sordu. "Tüm üyeler. Bu utanç verici değil mi? Bu hakem tavsiyesiydi, spor yolsuzluğu değil. Ama onlara bu konuda asla soru sormuyorsunuz; benimle oyun oynamayı bırakın."
"Barça'nın yaptığı şey yasaldı."
İnsanlar Laporta'ya sloganlarından biri olan "her şeye ve herkese karşı" hakkında da soru sordu. Laporta, Madrid'in CTA ile olan bağlarını tekrar gündeme getirdi.
Laporta, "Her şeye ve herkese karşı, yıllardır Barça'da başımıza gelenleri anlatmak için kullandığımız bir ifade" diye devam etti. "Kulüp domine edildi, boyun eğdirildi. Müdahale altındaydı; bu noktaya gelmek amacıyla belirli şeyleri yapmalarına izin verildi. Fahiş sözleşmeler herhangi bir ekonomik denetime tabi değildi.
"Negreira davasıyla ilgili olarak Madrid'den düzenlenen bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldık. Barça'nın yaptığı şey yasaldı ve çok iyi yapılmıştı. O zamanlar, hakemlerin performansını analiz etmek için hakem raporları hazırlayan bir şirkete ödeme yapıyorlardı – bunu daha önce de görmüştük. Eminim Real Madrid de aynısını yapıyordu. Şimdi Real Madrid'de Hakemler Komitesi'nin eşi Megia Davila var.
"Bu size utanç verici gelmiyor mu? Size tamamen normal geliyor. Belki de hakemlik uzmanlarını işe almalarına gerek yoktu, çünkü onlar zaten bunu yapıyordu, hatta daha iyisini. Madrid'de bunun farkında değildiniz mi? Barça'nın yaptığı utanç verici mi? Madrid'in yaptığı utanç verici değil miydi?"
- Getty Images Sport
Kuşatma altındaki bir kulüp
Laporta'nın öncelikli hedefi, Pazar günü Font ile gireceği önemli başkanlık seçimlerinde zafer kazanmak. Göreve gelen kişi, Negreira'ya yapılan ödemelerle ilgili savcılığın sürdürdüğü soruşturmayı yönetirken, kulübün istikrarsız mali durumunu dengelemek gibi devasa bir görevle karşı karşıya kalacak. Saha içinde ise Barcelona, Salı günü St James' Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Reklam