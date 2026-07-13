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Julian AlvarezGetty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Joan Laporta, Atlético Madrid’e sert bir uyarıda bulunurken, Barcelona’nın “harika” Julian Alvarez için yaptığı transfer teklifi “sınırsız değil”

Transfers
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
La Liga

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün Julian Alvarez’i transfer etme çabalarıyla ilgili olarak Atlético Madrid’e sert bir uyarıda bulunarak, Katalan devinin zaman kısıtlamaları konusunda baskı altına alınmayacağını vurguladı. Blaugrana, yeni sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek için Arjantinli milli oyuncuyu öncelikli transfer hedefi olarak belirlemişti.

  • Laporta, Alvarez transferinde tempoyu belirliyor

    İspanya ile Fransa arasındaki Dünya Kupası yarı finali öncesinde ABD’den konuşan Laporta, Alvarez için devam eden görüşmelere ilişkin Barcelona’nın tutumunu hemen netleştirdi. Kulübün eski Manchester City oyuncusuna olan ilgisi somut olsa da, Laporta şu anda masada bulunan teklifin süresiz olarak orada kalmayacağını açıkça belirtti.

    “Kimsenin oyununa uymayacağız. Burada tempoyu biz belirliyoruz. Bir teklifte bulunduk, ancak bu süresiz bir teklif değil, sınırsız bir teklif de değil. Ne kadar süre geçerli kalacağını göreceğiz. Teknik direktör ve teknik ekibin istediği oyuncuyu transfer etme niyetimizi zaten dile getirdik. Onu çok beğeniyoruz ve bence harika bir oyuncu,” dedi Laporta gazetecilere.



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    Atlético Madrid ile aralarımızı düzeltmek

    Barcelona ile Atlético arasındaki ilişki, özellikle de çok ses getiren transferler söz konusu olduğunda, genellikle karmaşık bir hal almıştır. Laporta, bu iki İspanyol dev kulüp arasında yaşanabilecek olası gerginliğe değinerek, Metropolitano’daki yönetim kadrosunun tekliflerini doğru bir şekilde anlamasını sağlamak için kişisel girişimlerde bulunduğunu belirtti.

    “Onlarla çok iyi bir ilişkimiz olduğunu biliyorum. Yaptığımız teklifle ilgili bazı karışıklıklar vardı ve ben bunları açıklığa kavuşturdum. Onlara daha fazla baskı yapmadık. Sadece, bir alternatif buldukları andan itibaren bu teklifin geçerliliğini koruyacağını belirttim. Konu da burada kapandı. Şu an için daha fazla bir gelişme olmadı,” diye ekledi başkan.

  • Barça neden Alvarez’i istiyor?

    Alvarez, 2026 Dünya Kupası’ndaki kahramanlıklarının ardından değerini daha da artırdı; kısa süre önce çeyrek finalde Arjantin formasıyla İsviçre’ye karşı muhteşem bir galibiyet golü attı.

    26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Atlético formasıyla tüm turnuvalarda toplam 20 gol attı. Keskin bitiriciliği ve taktiksel çok yönlülüğü, forvet hattını güçlendirmek isteyen Barcelona teknik ekibinin ilk tercihi olmasını sağladı.


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  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    Şimdi ne olacak?

    Haberlere göre Barcelona, Alvarez için Arsenal ile sıkı bir rekabet içinde; Arsenal’in sezon öncesi hazırlıklarına başlamadan önce bu transferi engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. Ancak Alvarez’in kariyerine İspanya’da devam etmeyi tercih edeceği söyleniyor.

    Şu an için dikkatleri Dünya Kupası'nda; Arjantin, Çarşamba günü İngiltere ile oynayacağı büyük ilgi çeken yarı final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

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