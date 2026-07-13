İspanya ile Fransa arasındaki Dünya Kupası yarı finali öncesinde ABD’den konuşan Laporta, Alvarez için devam eden görüşmelere ilişkin Barcelona’nın tutumunu hemen netleştirdi. Kulübün eski Manchester City oyuncusuna olan ilgisi somut olsa da, Laporta şu anda masada bulunan teklifin süresiz olarak orada kalmayacağını açıkça belirtti.

“Kimsenin oyununa uymayacağız. Burada tempoyu biz belirliyoruz. Bir teklifte bulunduk, ancak bu süresiz bir teklif değil, sınırsız bir teklif de değil. Ne kadar süre geçerli kalacağını göreceğiz. Teknik direktör ve teknik ekibin istediği oyuncuyu transfer etme niyetimizi zaten dile getirdik. Onu çok beğeniyoruz ve bence harika bir oyuncu,” dedi Laporta gazetecilere.







