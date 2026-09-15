Crystal Pix
Çeviri:
JJ Gabriel, rekor kırabilecek potansiyel çıkışı öncesinde Manchester United'dan ayrılmak istediğini talep etti
Akademi için sarsıcı bir darbe
The Telegraph'a göre, büyük gelecek vadeden 15 yaşındaki yetenek JJ Gabriel'in kulüpten ayrılma niyetini resmî olarak bildirmesinin ardından Manchester United'da önemli bir gelişme yaşandı. 'Kid Messi' lakaplı yetenekli forvet, kaydının derhal iptal edilmesini talep ederek Old Trafford'da şok etkisi yarattı. Bu gelişmenin zamanlaması da büyük şaşkınlık yarattı; özellikle de United'ın onu çarşamba günkü Brighton karşılaşmasında Carabao Cup maçının A takımı kadrosuna dahil etmeyi planladığı düşünüldüğünde.
Brighton'a karşı forma giymesi halinde Gabriel, Manchester United'ı resmî bir maçta temsil eden en genç oyuncu olmaya çok yakındı.
- Getty Images Sport
Gençliğin parlaklığı ile ani belirsizlik arasındaki denge
Beklenmedik ayrılık talebi, Gabriel'in UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçında Sabah karşısında 5-0 kazanılan mücadelede sansasyonel bir hat-trick yapmasından bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Dikkat çekici yükselişi, geçen sezon onu kulübün Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan gelmiş geçmiş en genç isim yaptı. Kulüp efsanelerinden övgüler yağdı; Rio Ferdinand onu "saçma derecede iyi" diye tanımlarken, Ryan Giggs de yakın zamanda yaptığı övgü dolu değerlendirmelerde kendisini "neslinin yeteneği" olarak nitelendirdi.
Avrupa'daki ustalık gösterisinin ardından konuşan profesyonel gelişim fazı lideri Adam Lawrence, "JJ, kulübün en üst kademesinden en altına kadar ona gerçekten, gerçekten inanan insanlarla çevrili" dedi.
Perde arkasındaki belirsiz tetikleyiciler
Resmî bildirimin tebliğ edilmiş olmasına rağmen, kulüp içindeki kaynaklar Gabriel'in bir anda ayrılmak istemesinin arkasındaki kesin nedenlerin hâlâ netlik kazanmadığını belirtiyor. Mevcut sözleşmesi yaza kadar devam ederken ve katı kurallar hemen kaydının silinmesine izin vermezken, Old Trafford'da ilişkilerin onarılabileceğine dair temkinli bir umut var. Genç oyuncu kısa süre önce Instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi ve bu da teknik ekibi tamamen hazırlıksız yakalayan bu duruma daha da fazla gizem kattı.
Kulüp yetkilileri, uzun süredir devam eden bağları, personelle güçlü ilişkileri ve akademi yapısı içindeki derin kökleri nedeniyle durumun düzeltilebileceği konusunda umutlu olmaya devam ediyor.
- Crystal Pix
Önümüzdeki yolu aşmak
Manchester United, yaklaşan yurt içi kupa maçlarına hazırlanırken kulüp, Avrupa'nın en çok aranan genç yeteneklerinden birinin geleceğini hassasiyetle yönetmek zorunda. Gabriel, ekim ayına kadar 16 yaşına girmeyecek; bu da onun kısa vadeli sportif gelişiminin şimdilik İngiliz devine bağlı kalacağı anlamına geliyor. Yönetimin, sosyal medya sansasyonunu kararını tersine çevirmeye başarıyla ikna edip edemeyeceği, sezonun altyapıda oyuncu tutma açısından en kritik mücadelelerinden birini belirleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun