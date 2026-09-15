The Telegraph'a göre, büyük gelecek vadeden 15 yaşındaki yetenek JJ Gabriel'in kulüpten ayrılma niyetini resmî olarak bildirmesinin ardından Manchester United'da önemli bir gelişme yaşandı. 'Kid Messi' lakaplı yetenekli forvet, kaydının derhal iptal edilmesini talep ederek Old Trafford'da şok etkisi yarattı. Bu gelişmenin zamanlaması da büyük şaşkınlık yarattı; özellikle de United'ın onu çarşamba günkü Brighton karşılaşmasında Carabao Cup maçının A takımı kadrosuna dahil etmeyi planladığı düşünüldüğünde.

Brighton'a karşı forma giymesi halinde Gabriel, Manchester United'ı resmî bir maçta temsil eden en genç oyuncu olmaya çok yakındı.