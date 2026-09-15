The Telegraph'a göre, büyük umut bağlanan 15 yaşındaki yetenek JJ Gabriel'in kulüpten ayrılma niyetini resmen bildirmesinin ardından Manchester United'da önemli bir gelişme yaşandı. "Kid Messi" lakaplı yetenekli forvet, kaydının derhal iptal edilmesini talep ederek Old Trafford'da şok etkisi yarattı. Bu gelişmenin zamanlaması ciddi bir şaşkınlık yarattı; özellikle de United'ın onu çarşamba günkü Brighton maçında Carabao Cup kadrosuna dahil etmeyi planladığı düşünüldüğünde.

Brighton'a karşı forma giymesi halinde Gabriel, Manchester United'ı resmi bir maçta temsil eden en genç oyuncu olmaya çok yakındı.