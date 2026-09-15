Crystal Pix
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JJ Gabriel, potansiyel rekor kıracak ilk maç görünümü öncesinde Manchester United'dan ayrılmak istediğini talep etti
Akademi için sarsıcı bir darbe
The Telegraph'a göre, büyük umut bağlanan 15 yaşındaki yetenek JJ Gabriel'in kulüpten ayrılma niyetini resmen bildirmesinin ardından Manchester United'da önemli bir gelişme yaşandı. "Kid Messi" lakaplı yetenekli forvet, kaydının derhal iptal edilmesini talep ederek Old Trafford'da şok etkisi yarattı. Bu gelişmenin zamanlaması ciddi bir şaşkınlık yarattı; özellikle de United'ın onu çarşamba günkü Brighton maçında Carabao Cup kadrosuna dahil etmeyi planladığı düşünüldüğünde.
Brighton'a karşı forma giymesi halinde Gabriel, Manchester United'ı resmi bir maçta temsil eden en genç oyuncu olmaya çok yakındı.
- Getty Images Sport
Genç dehanın parlaklığı ile ani belirsizlik arasında bir değerlendirme
Beklenmedik ayrılık talebi, Gabriel'in UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçında Sabah karşısında 5-0 kazanılan mücadelede sansasyonel bir hat-trick yapmasından bir haftadan kısa süre sonra geldi. Dikkat çekici yükselişi, geçen sezon kulübün Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan en genç isim olmasını sağladı. Kulüp efsanelerinden övgüler yağarken, Rio Ferdinand onu "akılalmaz" olarak tanımladı, Ryan Giggs ise yakın zamanda yaptığı övgü dolu değerlendirmede onu "neslinin yeteneği" diye nitelendirdi.
Avrupa'daki bu ustalık gösterisinin ardından konuşan profesyonel gelişim aşaması lideri Adam Lawrence, "JJ, kulübün en üstünden en altına kadar ona gerçekten ama gerçekten inanan insanlarla çevrili" dedi.
Perde arkasındaki belirsiz tetikleyiciler
Resmî bildirimin tebliğ edilmiş olmasına rağmen, kulüp içi kaynaklar Gabriel'in aniden ayrılmak istemesinin arkasındaki kesin sebeplerin hâlâ net olmadığını belirtiyor. Mevcut sözleşmesi yaza kadar devam ederken ve katı düzenlemeler oyuncunun hemen kaydının silinmesine izin vermezken, Old Trafford'da ilişkilerin onarılabileceğine dair temkinli bir umut var. Genç oyuncu kısa süre önce Instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi ve bu da teknik ekibi tamamen hazırlıksız yakalayan durumla ilgili merakı daha da artırdı.
Kulüp yetkilileri, uzun süredir devam eden bağları, personelle güçlü ilişkileri ve akademi yapısı içindeki derin kökleri nedeniyle durumun düzeltilebileceği konusunda umutlu olmayı sürdürüyor.
- Crystal Pix
Önümüzdeki yolu aşmak
Manchester United yaklaşan yurt içi kupa yükümlülüklerine hazırlanırken, kulübün Avrupa'nın en çok rağbet gören genç yeteneklerinden birinin geleceğini hassas bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Gabriel ekim ayına kadar 16 yaşına girmeyecek, bu da onun kısa vadeli sportif gelişiminin şimdilik İngiliz devine bağlı kalacağı anlamına geliyor. Yönetimin sosyal medya sansasyonunu kararından döndürmeyi başarıp başaramayacağı, sezonun genç oyuncu tutma konusundaki en kritik mücadelelerinden birini belirleyecek.
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