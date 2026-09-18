JJ Gabriel, Manchester United'dan ayrılık görüşmeleri sürerken İngiltere genç milli takım seçimini kaçırabilir

Manchester United'ın genç yıldızı JJ Gabriel, Carrington'dan ayrılma talebinin ardından İngiltere genç milli takımının yaklaşan maç programına dahil edilmeyebilir. Londra'daki ilk akademi günlerinden bu yana "Kid Messi" olarak anılan 15 yaşındaki oyuncu, kulüp kaydının iptal edilmesini talep etti ve bu durum Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ilgisini alevlendirdi.

Telegraph Sport'a göre, Futbol Federasyonu personeli genç oyuncunun milli takım görevi için fiziksel kondisyonunun ve mental durumunun uygun olup olmadığını değerlendiriyor.

Bu karar, genç yeteneğin 6 Ekim'deki 16. yaş gününe yaklaşırken sözleşmesine dair yoğun belirsizlik ortamında geldi.