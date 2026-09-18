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JJ Gabriel, Manchester United'dan ayrılık görüşmeleri sürerken İngiltere genç milli takım seçimini kaçırabilir
'Çocuk Messi', İngiltere kadrosuna seçilmeme tehlikesiyle karşı karşıya
Manchester United'ın genç yıldızı JJ Gabriel, Carrington'dan ayrılma talebinin ardından İngiltere genç milli takımının yaklaşan maç programına dahil edilmeyebilir. Londra'daki ilk akademi günlerinden bu yana "Kid Messi" olarak anılan 15 yaşındaki oyuncu, kulüp kaydının iptal edilmesini talep etti ve bu durum Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in ilgisini alevlendirdi.
Telegraph Sport'a göre, Futbol Federasyonu personeli genç oyuncunun milli takım görevi için fiziksel kondisyonunun ve mental durumunun uygun olup olmadığını değerlendiriyor.
Bu karar, genç yeteneğin 6 Ekim'deki 16. yaş gününe yaklaşırken sözleşmesine dair yoğun belirsizlik ortamında geldi.
- Getty Images Sport
FA, Carrington çıkmazında refahı önceliklendiriyor
İngiltere teknik ekibi, ideal olarak çok yönlü hücum oyuncusunu yaklaşan kadrolarına dahil etmek istiyor, ancak tüm taraflar Gabriel'in kişisel iyilik halinin öncelik taşıması gerektiği konusunda hemfikir. Genç oyuncu geçen haftadan bu yana Carrington'da antrenmana çıkmadı ve bu nedenle Manchester United 21 Yaş Altı takımının maçlarını kaçırdı.
FA, hassas durumu özenli şekilde yönetmek için temsilcilerle yakın iletişimini sürdürüyor.
İngiltere'nin 21 Yaş Altı'nın altındaki genç milli takımları bu pencerede resmi niteliği olmayan maçlara çıktığı için, onun olası yokluğu resmi eleme kampanyalarını sekteye uğratmayacak.
Genç yıldızın İngiltere saflarında hızlı yükselişi
Gabriel'in kadroya alınmama ihtimali, sahadaki sansasyonel performansının hemen ardından geldi. Londra doğumlu forvet, geçen hafta UEFA Gençlik Ligi'nde United adına hat-trick yaptı; daha önce de İngiltere 17 Yaş Altı, 16 Yaş Altı ve 15 Yaş Altı takımlarında milli formayı giymişti.
Babasından dolayı İrlanda Cumhuriyeti'ni, annesinden dolayı ise Kıbrıs'ı seçme hakkı da bulunan oyuncu, daha önce Ağustos 2025'te kulüpteki gelişimine öncelik vermek için İngiltere 16 Yaş Altı takımından gelen daveti geri çevirmişti.
Yaş grupları arasındaki hızlı yükselişi, Avrupa'nın dev kulüplerinin neden onun durumunu yakından takip ettiğini gösteriyor.
Milli maç arası, gelecek açısından kritik kararları beraberinde getiriyor
Genç takım kadrosu açıklamaları yaklaşırken, Gabriel'in Carrington kaydıyla ilgili görüşmeler sürerken rekabetçi maçlarda forma giymemeye devam etmesi bekleniyor. Yaklaşan milli maç arası, tüm taraflara maç günü dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan müzakere etme zamanı sunuyor.
United, rakip kulüplerden gelen ilginin artmasına rağmen durumun hâlâ düzeltilebilir olduğunu savunuyor.
Önümüzdeki haftalar, genç sansasyonun İngiltere Milli Takımı görevine dönmeden önce kulüpteki geleceğini netleştirip netleştirmeyeceğini belirleyecek.
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