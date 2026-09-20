The Standard'a göre Gabriel, Premier League'de kalması halinde tercih ettiği adresin Chelsea olduğunu temsilcilerine bildirdi. Chelsea, üst düzey futbola giden net bir yol haritasının ortaya konduğu bir dizi üst düzey görüşmenin ardından İngiltere'de en güçlü aday olarak öne çıktı.

United, büyük potansiyel taşıyan forveti takımda tutmak için hâlâ çaresizce uğraşıyor, ancak son görüşmelerde Chelsea'nin İngiltere'deki en cazip seçenek olarak öne çıkmasıyla oyuncuyu geleceğinin Manchester'da olduğuna ikna etmekte giderek daha fazla zorlanıyor.

Durum geçen hafta Gabriel'in Manchester United'dan akademi kaydını iptal etmesini resmen talep etmesiyle kritik bir noktaya ulaştı. Bu şaşırtıcı gelişme, kulübü zorlu bir durumda bıraktı; çünkü kulüp, bozulan ilişkiyi onarmaya çalışırken şu ana kadar bu talebi kabul etmeyi reddetti.