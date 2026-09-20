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JJ Gabriel kararını verdi! Manchester United'ın harika çocuğu Chelsea'yi seçti, Kırmızı Şeytanlar ise olası yedek olarak Lens yıldızını belirledi
Chelsea, Gabriel yarışında önde
The Standard'a göre Gabriel, Premier League'de kalması halinde tercih ettiği adresin Chelsea olduğunu temsilcilerine bildirdi. Chelsea, üst düzey futbola giden net bir yol haritasının ortaya konduğu bir dizi üst düzey görüşmenin ardından İngiltere'de en güçlü aday olarak öne çıktı.
United, büyük potansiyel taşıyan forveti takımda tutmak için hâlâ çaresizce uğraşıyor, ancak son görüşmelerde Chelsea'nin İngiltere'deki en cazip seçenek olarak öne çıkmasıyla oyuncuyu geleceğinin Manchester'da olduğuna ikna etmekte giderek daha fazla zorlanıyor.
Durum geçen hafta Gabriel'in Manchester United'dan akademi kaydını iptal etmesini resmen talep etmesiyle kritik bir noktaya ulaştı. Bu şaşırtıcı gelişme, kulübü zorlu bir durumda bıraktı; çünkü kulüp, bozulan ilişkiyi onarmaya çalışırken şu ana kadar bu talebi kabul etmeyi reddetti.
- AFP
Barcelona ve Real Madrid yarışa katıldı
Yurt içi piyasada önceliği Chelsea olsa da, genç hücum oyuncusu için La Liga'ya transfer hâlâ güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Hem Real Madrid hem de Barcelona, prestijli rezerv sistemleri üzerinden kendisine benzersiz bir yol sunabileceklerini bilerek durumu ciddi şekilde takip ediyor.
Katalan devi uzun süredir oyuncunun hayranı ve hatta onu tesislerini gezdirmek için ağırlayıp Lamine Yamal ile tanıştırdı. İspanya'nın başkentinden gelen ilgi de somut durumda; Real Madrid, 23 gollük inanılmaz performansının ardından harika çocuk için bir hamleyi değerlendiriyor.
Gabriel'in İrlanda pasaportuna sahip olması, uluslararası bir transferin lojistik engellerini azaltıyor. Bu çifte vatandaşlık, imzası için yürütülen yarışta kritik bir unsur çünkü normalde Britanyalı oyuncuların 18 yaşına gelmeden AB kulüplerine transfer olmasını engelleyen Brexit sonrası bazı transfer kısıtlamalarını potansiyel olarak aşmasına imkân tanıyor. FIFA düzenlemelerine göre, 6 Ekim'deki 16. yaş gününü kutlar kutlamaz Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olmaya uygun hâle gelebilir.
Man Utd, halefi olarak Lens'in sansasyonunu belirledi
Gabriel'in ayrılma ihtimali giderek güçlenirken, Manchester United'ın transfer ekibi de boş durmadı. Kulübün, Ligue 1'de Lens forması giyen 16 yaşındaki yetenek Mezian Mesloub'u bu boşluğu doldurmak için ideal aday olarak belirlediği bildirildi. United'ın scout departmanı, üst düzey sahnede muazzam potansiyelini şimdiden ortaya koyan Fransız oyuncu hakkında kapsamlı raporlar hazırladı. Mesloub, Nantes'a karşı profesyonel kariyerindeki ilk maçta yalnızca 11 saniye sonra gol atarak tarihe geçti.
Mesloub'u kadroya katmak Manchester United için kolay olmayacak; zira kulüp, Premier League'deki rakipleri Arsenal ve Chelsea'nin yanı sıra Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'den de ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Ancak Brexit düzenlemeleri nedeniyle United'ın onu Old Trafford'a getirmek için beklemesi gerekebilir; zira bu kurallar genel olarak yurt dışındaki oyuncuların 18 yaşına gelmeden İngiliz kulüplerine katılamayacağını öngörüyor.
- Getty
Carrick fırtınanın ortasında sükunet çağrısı yaptı
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Gabriel'le ilgili süreç etrafındaki tansiyonu düşürmeye çalıştı ve kamuoyu ile medyaya, meselenin merkezinde genç bir insanın iyiliğinin bulunduğunu hatırlatma çağrısı yaptı.
Carrick, yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında, "O genç bir çocuk, JJ, ve bence bunu burada büyütmememiz önemli" dedi. "Maruz kaldığı ilgi, inceleme ve her şey düşünüldüğünde dikkatli ve sağduyulu olmanız, her şeyden çok onu düşünmeniz gerekiyor. Durum, nasıl sonuçlanacaksa o şekilde çözülecek. Önemli olan, onun iyi olduğundan emin olmak."
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