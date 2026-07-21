Geçen sezon Gabriel hakkında konuşan United teknik direktörü Carrick şöyle dedi: “Henüz ilk maçına çıkmasına izin verilmiyor, çünkü çok genç. JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Akademimizde gerçekten çok iyi genç oyuncularımız var ve elimizden geldiğince genç oyuncuları [A takıma] çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunculara gelip antrenman yapma ve atmosferi hissetme fırsatını her zaman sunmaya çalışıyoruz.”

United teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "JJ büyük bir yetenek, bunu görmek oldukça açık ve U18 takımında gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Elbette ona çok değer veriyoruz, ancak bunun getirdiği her şeyi yönetirken sabırlı olmak ve diğer tüm genç oyuncularla yaptığımız gibi onun gelişim sürecinde onunla çalışarak, bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek çok önemli."