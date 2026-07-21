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JJ Gabriel'in ilk maçı yakında mı? 15 yaşındaki Manchester United'ın genç yeteneği, Rosenborg ile oynanacak dostluk maçı öncesinde A takımla antrenmana çıktı
Prodigy, Norveç gezisine hazırlanıyor
Manchester United’ın genç yıldızı Gabriel, Kırmızı Şeytanlar’ın Rosenborg ile oynayacağı maçta uzun zamandır beklenen A takımdaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Michael Carrick’in takımı, cuma günü yaz sezonunun ikinci hazırlık maçında Norveç ekibiyle karşı karşıya gelecek.
15 yaşındaki oyuncunun kadroda yer alması, mevcut teknik kadro altında A Takım için seçkin yetenekler yetiştirmeye devam eden akademi için önemli bir dönüm noktası olacak.
Kadronun, kısa süre önce Wrexham’a 1-0 yenilen kadroya benzer olması bekleniyor, ancak birkaç değişiklik olabilir. Gabriel, Pazartesi günü Carrington’da United’ın son antrenmanına katıldı ve Norveç’e gidecek kadroda yer alması değerlendiriliyor.
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Carrick, muazzam yeteneği takdir ediyor
Geçen sezon Gabriel hakkında konuşan United teknik direktörü Carrick şöyle dedi: “Henüz ilk maçına çıkmasına izin verilmiyor, çünkü çok genç. JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Akademimizde gerçekten çok iyi genç oyuncularımız var ve elimizden geldiğince genç oyuncuları [A takıma] çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunculara gelip antrenman yapma ve atmosferi hissetme fırsatını her zaman sunmaya çalışıyoruz.”
United teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "JJ büyük bir yetenek, bunu görmek oldukça açık ve U18 takımında gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Elbette ona çok değer veriyoruz, ancak bunun getirdiği her şeyi yönetirken sabırlı olmak ve diğer tüm genç oyuncularla yaptığımız gibi onun gelişim sürecinde onunla çalışarak, bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek çok önemli."
Kariyer basamaklarını tırmanmada rekor kıran bir yükseliş
Gabriel, 2022 yılından bu yana Manchester United’ın altyapısında yer almakta ve hızlı bir şekilde üst kademelere tırmanmaktadır. 2025 yılında, kulübün 18 yaş altı takımında forma giyen en genç oyuncu oldu; aynı zamanda A takımla antrenman yapma fırsatı da düzenli olarak kendisine tanındı.
Genç oyuncu, takımın son dostluk maçı sonrasında sosyal medyada bu süreci değerlendirdi. Wrexham’a yenildikleri maçın ardından Instagram’da bir paylaşım yapan genç oyuncu, “Bir şeyi ne kadar uzun süre beklerseniz, elde ettiğinizde o kadar çok değer verirsiniz; çünkü sahip olmaya değer her şey, beklemeye değer.” diye yazdı.
- Getty Images Sport
Manchester United, transfer çalışmalarına devam ediyor
Gabriel’in yanı sıra, United son günlerde genç kadrosunu güçlendirdi ve Tottenham’dan Tynan Thompson’ı 4 milyon sterlin artı 4 milyon sterlinlik ek ödemeler karşılığında transfer ederek anlaşmayı tamamladı. Kulüp, ülkenin en parlak yeteneklerini kadrosuna katarak açıkça uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanıyor. Genç oyuncular öncelikli olsa da, United aynı zamanda yetişkin oyuncu piyasasında da aktif; şu anda orta sahasını güçlendirmek amacıyla AS Roma’dan Manu Kone’yi transfer etme yarışında başı çekiyor.
Kone’yi transfer etme çabası, United’ın kendi altyapısından yetişen yıldızları, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış oyuncularla bir araya getirme hedefini ortaya koyuyor. Ancak şimdilik, Norveç’e gitmek üzere hazırlıklarını sürdüren Gabriel, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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