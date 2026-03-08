JJ Gabriel için Premier League'de büyük atılım öngörüsü: Man Utd'nin genç yeteneği, Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal'a benzetiliyor

Manchester United ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Wes Brown, Metrogazetesine Gabriel hakkında ve onun ne zaman A takımda forma giyebileceği konusunda şunları söyledi: "Yeteneği var. Çılgın bir yetenek.

"JJ Gabriel için önemli olan zamanlama. United için önemli olan, onu doğru zamanda, iyi performans gösterebileceği ve takdir edileceği bir pozisyona getirmek. En iyi örnek, Barcelona'nın Lamine Yamal ile yaptığıdır. Yetenek vardı, bunu şimdi biliyoruz. Onu çok erken getirirseniz ve işler yolunda gitmezse, kapı biraz kapanabilir. Herkes ne kadar yetenekli olduğunuzu bilir, ancak fırsatlar azalabilir.

“Gabriel'i izleyerek söyleyebileceğim şey, onun korkusuz olduğu, her zaman bir şeyler yapmaya çalıştığı. Oyuncuların arasından süzülerek geçme şekli inanılmaz.

“Gelecek sezon kesinlikle gündemde olacak ama bu zamanlama meselesi. Ona baskı yapmamak ve 'sana ihtiyacımız var' demek gerekmez çünkü o yaşta buna gerek yok. Sadece futbolun tadını çıkarmalı ve fırsatı geldiğinde bunu yaşamalı. Ama bu onun için gerçekleşecek.”