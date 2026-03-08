Getty Images
JJ Gabriel için Premier League'de büyük atılım öngörüsü: Man Utd'nin genç yeteneği, Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal'a benzetiliyor
Gabriel neden henüz Manchester United'da ilk kez forma giymedi?
Gabriel, Ekim 2025'te 15 yaşına girdi, bu da şu anda Premier Lig sahnesinde boy gösteremediği anlamına geliyor. Bu sezon FA Cup'ta United'ı temsil edebilirdi, ancak Red Devils bu turnuvada üçüncü turda Brighton'a yenildi.
Bu durum Gabriel'i şimdilik akademi kadrosunda tutuyor ve gençler seviyesinde etkileyici bir katkı sağlıyor. U18 Premier League maçlarında ve FA Gençlik Kupası'nda öne çıkan bir isim oldu.
Gabriel, Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'a benzetiliyor.
O, dünya futbolunun en umut vadeden oyuncularından biri olarak görülüyor ve United, onun şüphesiz potansiyelinden yararlanmak için yoğun çaba sarf ediyor. Barcelona gibi Avrupa'nın dev kulüpleri Gabriel ile ilgileniyor.
Genç oyuncu için profesyonel şartlar hazırlanıyor ve onun, 2025 Ballon d'Or ikincisi Yamal'ın Katalonya'da izlediği yola benzer bir yol izlemesi bekleniyor.
Yamal, 15 yaşında Barça'da ilk kez sahneye çıktı, Max Dowman ise bu sezon Arsenal'de aynı yaşta çıkış yaptı. Gabriel, Old Trafford'da benzer bir kapıyı çalmak için hazır ve akademiden mezun olan bir arkadaşı, bu engeli aşması için ona destek oluyor.
Gabriel'in Premier Lig'de ilk kez sahaya çıkması için destek veriliyor.
Manchester United ile Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Wes Brown, Metrogazetesine Gabriel hakkında ve onun ne zaman A takımda forma giyebileceği konusunda şunları söyledi: "Yeteneği var. Çılgın bir yetenek.
"JJ Gabriel için önemli olan zamanlama. United için önemli olan, onu doğru zamanda, iyi performans gösterebileceği ve takdir edileceği bir pozisyona getirmek. En iyi örnek, Barcelona'nın Lamine Yamal ile yaptığıdır. Yetenek vardı, bunu şimdi biliyoruz. Onu çok erken getirirseniz ve işler yolunda gitmezse, kapı biraz kapanabilir. Herkes ne kadar yetenekli olduğunuzu bilir, ancak fırsatlar azalabilir.
“Gabriel'i izleyerek söyleyebileceğim şey, onun korkusuz olduğu, her zaman bir şeyler yapmaya çalıştığı. Oyuncuların arasından süzülerek geçme şekli inanılmaz.
“Gelecek sezon kesinlikle gündemde olacak ama bu zamanlama meselesi. Ona baskı yapmamak ve 'sana ihtiyacımız var' demek gerekmez çünkü o yaşta buna gerek yok. Sadece futbolun tadını çıkarmalı ve fırsatı geldiğinde bunu yaşamalı. Ama bu onun için gerçekleşecek.”
Rooney, Gabriel'in izinden giderek Manchester United'ın ilk takımına girecek mi?
Gabriel şu anda United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne'in oğlu Kai Rooney ile birlikte forma giyiyor. İkisi de gelecek vaat eden Red Devils yıldızları olarak gösteriliyor ve bariz yetenekleriyle Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko ve Bruno Fernandes gibi isimlerin yer aldığı hücum hattına katılacaklar.
