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Jimmy Floyd Hasselbaink'ten, Cole Palmer'ın İngiltere kadrosundan sakatlık nedeniyle çekilmesine ilişkin sorulara yanıt: Chelsea efsanesine göre Palmer "oyun oynamıyor"
Palmer, 2026 Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra yeniden çağrıldı
Palmer, İngiltere’nin Kuzey Amerika’da küresel zafere uzanma hedefi doğrultusunda yaz boyunca yaptığı planlarda hayal kırıklığı yaşayan isimler arasında yer aldı. Kulüp düzeyindeki form düşüşü, yetenekli 24 yaşındaki oyuncunun Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White gibi isimlerle birlikte gelişmeleri uzaktan izlemesine neden oldu.
Yakın arkadaşı ve milli takımdan takım arkadaşı Morgan Rogers’ın yanında olmasıyla birlikte mevcut sezonun başında yeniden kıvılcım yakaladı ve tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta dört gol ve iki asist kaydetti.
Tuchel’in dikkatini yeniden çekmek için yeterince şey yaptı, ancak 14 A milli maçlık koleksiyonuna yenilerini ekleyemeyecek. Bunun nedeni, Palmer’ın İspanya, Çekya ve Hırvatistan ile oynanacak maçlar için açıklanan ilk 27 kişilik kadrodan çıkarılan beş oyuncudan biri olması.
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Palmer'ın fiziksel durumu konusunda risk alınmayacak
Fiziksel sorunlar, geçen sezon zaman zaman Palmer’ı geri planda bıraktı ve ona dikkatli yaklaşılması gerekiyor. Batı Londra’daki kulübü de tılsımlı 10 numarası konusunda gereksiz hiçbir risk alınmasını kesinlikle istemiyor.
2026-27’nin ilk arasını, Tuchel yerine Xabi Alonso’nun dikkatli gözetimi altında formunu koruyarak geçirecek. Palmer’ın bu dinlenmeye gerçekten ihtiyaç duyup duymadığı ve birkaç hafta önce onu gözden çıkarılabilir gören bir teknik direktöre kendi restini çekip çekmediği konusunda bazı sorular da soruldu.
Palmer sakat mı, yoksa Tuchel'le oyun mu oynuyor?
Bu tür “oyunlar” oynanıp oynanmadığı sorulduğunda, MrQ iş birliğiyle konuşan eski Chelsea forveti Hasselbaink, GOAL'e şunları söyledi: “Bence o, oyun oynayacak türden bir insan değil.
“Bu çocuk futbol oynamak istiyor. Onun odağında tamamen futbol var. Ayrıca unutmayalım, önceki yıllarda çok fazla maç oynadı. Ve geçen yıl sakatlanmasının nedeni de buydu. Bence şimdi yaşadığı her küçük sakatlıkta, iyi bir sezon geçirebilmek için kendine düzgün şekilde bakmak istiyor.
“Yani evet, bence sakat. Bir sorunu var. Ayrıca unutmayalım, İngiltere ile birlikte olduğunda da doğru izlenimi vermek ve olabileceğinin en iyisi olmak istiyor. Eğer sakatsa, kimseye faydası olmaz.”
- Getty/GOAL
Gibbs-White, İngiltere için iddiasını ortaya koyma şansı yakaladı
Palmer'ın İngiltere kadrosundaki yeri, Nottingham Forest'ın oyun kurucusu Gibbs-White'a verildi. Beklenmedik bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip dikkat çekmek ve kendini kanıtlamak için aile tatilini yarıda keserek İngiltere kampına katıldı.
Tuchel istikrar ve sürekliliğe büyük önem verirken, Stamford Bridge'in yıldız isminin kasım ayında yeniden onun planları arasına girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor. Palmer'ın yeniden kadroya dahil edilmek için güçlü bir iddia ortaya koyması gerekecek.
Kulüp düzeyindeki performansları yeterince iyi olursa, onu görmezden gelmek imkânsız olacaktır. 2024'te İngiltere'de Yılın Erkek Futbolcusu seçildi ve tam anlamıyla formda olduğunda ülkesi için oynayacak önemli bir rolü olduğu açık.
Ancak İngiltere şu anda yaratıcı oyuncular açısından büyük bir zenginliğe sahip ve son Nations League kampanyası ile Euro 2028 elemelerine uzanan süreçte düzenli isim olma hedefi taşıyanlar için, Tuchel'in gözü önünde antrenman sahasında ve maç ortamında alınacak dakikalar büyük önem taşıyor.
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