Palmer, İngiltere’nin Kuzey Amerika’da küresel zafere uzanma hedefi doğrultusunda yaz boyunca yaptığı planlarda hayal kırıklığı yaşayan isimler arasında yer aldı. Kulüp düzeyindeki form düşüşü, yetenekli 24 yaşındaki oyuncunun Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White gibi isimlerle birlikte gelişmeleri uzaktan izlemesine neden oldu.

Yakın arkadaşı ve milli takımdan takım arkadaşı Morgan Rogers’ın yanında olmasıyla birlikte mevcut sezonun başında yeniden kıvılcım yakaladı ve tüm kulvarlarda çıktığı yedi maçta dört gol ve iki asist kaydetti.

Tuchel’in dikkatini yeniden çekmek için yeterince şey yaptı, ancak 14 A milli maçlık koleksiyonuna yenilerini ekleyemeyecek. Bunun nedeni, Palmer’ın İspanya, Çekya ve Hırvatistan ile oynanacak maçlar için açıklanan ilk 27 kişilik kadrodan çıkarılan beş oyuncudan biri olması.