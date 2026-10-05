Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği, UEFA Uluslar Ligi'ne ait son milli ara sırasında teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan açık anlaşmazlığın ardından tehlikeye girdi. Ancak Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, anlaşmazlığın boyutunu küçümsemek için devreye girerek durumu, içeride çözülecek basit bir yanlış anlaşılma olarak nitelendirdi.
Jesus ile yaşadığı gerginliğin ardından: Portekiz Futbol Federasyonu başkanı Ronaldo'nun milli takım geleceğini çözmek için devreye girdi
Oslo'da açık anlaşmazlık
Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jesus ile yaşanan açık bir gerginliğin ardından Ronaldo'nun milli takım kariyeri belirsizliğe büründü. Al-Nassr'ın 41 yaşındaki forveti, son uluslararası ara döneminde milli takım kampından ayrıldı. Gerginlik, Jesus'un 27 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in deplasmanda Norveç'i 2-1 yendiği maçta Ronaldo'yu kullanılmayan yedek olarak bırakmaya karar vermesiyle başladı. Portekiz'in evinde Galler'i yendiği açılış maçında ilk 11'de forma giydikten sonra, Oslo'da yedek kulübesinde oturmak tecrübeli forvetin kabullenemediği bir adım oldu.
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Pronin, Portekizli ikonu savunuyor
Kopan fırtınaya rağmen, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Proença, milli takımın kaptanına tam desteğini açıkladı. Taraftarlara Ronaldo'nun ülkesine yaptığı tarihi katkıları hatırlatarak ortamı yatıştırmaya çalıştı.
"ESPN" ağının aktardığına göre Proença şunları söyledi: "Tarihin en büyük oyuncusundan, Portekiz futboluna yirmi yıldan fazla hizmet etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz."
Şöyle ekledi: "Fiziksel olarak oynamaya uygun olduğu sürece her zaman bu takımın bir parçası olacak. Cristiano bunu biliyor ve bu duygunun gerçekliğinin farkında. Yaşananlar sadece bir yanlış anlaşılmaydı ve içeride çözülmesi gerekiyor."
Saf aşk için oynamak
Ronaldo şu anda uluslararası futbol tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elinde bulunduruyor; Portekiz forması altında çıktığı 234 uluslararası maçta tam 146 gol gibi muazzam bir rakama ulaştı.
Proença'ya göre, forvetin milli takımla devam etmesinin temelinde esas olarak milli takıma olan adanmışlığı yatıyor. Efsane golcünün daha önce uluslararası sahneden uzaklaşmayı düşündüğünü de açıkladı.
Proença şöyle açıkladı: "Ronaldo ülkemizin bir simgesi. O bir Portekiz ikonu ve her açıdan sıra dışı bir oyuncu. Uluslararası kariyerine Dünya Kupası'ndan sonra son verebilirdi, ancak milli takıma olan sevgisi nedeniyle bunu yapmamayı tercih etti."
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Maskotları olmadan yola devam
Saha dışındaki bu drama gazetelerin manşetlerini süslerken, Jesus takımının Avrupa Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunda konsantrasyonunu korumayı başardı. Portekiz Milli Takımı'nın bu gürültüye yanıtı güçlü oldu ve Danimarka deplasmanında 4-2'lik bir galibiyet elde etti.
Ardından takım, başarılı milli ara dönemini kendi sahasında Norveç karşısında aldığı rahat bir galibiyetle tamamladı. Bu sonuçlar, Jesus'un öğrencilerinin şu anda 12 puandan 12 puan toplayarak mükemmel bir sicille Dördüncü Grup'un zirvesinde sağlam bir şekilde oturduğu anlamına geliyor. Ronaldo'nun önümüzdeki maç döneminde geri dönüp dönmeyeceği ise görülecek. Federasyonun artık önümüzdeki milli takım kampından önce anlaşmazlığı çözmek için kulis arkasında çalışması gerekiyor.
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