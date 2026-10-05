Saha dışındaki bu drama gazetelerin manşetlerini süslerken, Jesus takımının Avrupa Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunda konsantrasyonunu korumayı başardı. Portekiz Milli Takımı'nın bu gürültüye yanıtı güçlü oldu ve Danimarka deplasmanında 4-2'lik bir galibiyet elde etti.

Ardından takım, başarılı milli ara dönemini kendi sahasında Norveç karşısında aldığı rahat bir galibiyetle tamamladı. Bu sonuçlar, Jesus'un öğrencilerinin şu anda 12 puandan 12 puan toplayarak mükemmel bir sicille Dördüncü Grup'un zirvesinde sağlam bir şekilde oturduğu anlamına geliyor. Ronaldo'nun önümüzdeki maç döneminde geri dönüp dönmeyeceği ise görülecek. Federasyonun artık önümüzdeki milli takım kampından önce anlaşmazlığı çözmek için kulis arkasında çalışması gerekiyor.