Jesus de Miguel'in ölümü: La Liga, lig haftasını ertelemeyi düşünüyor

La Liga, bu hafta sonu oynanacak lig haftasını erteleme olasılığını değerlendiriyor. İhtimal hem birinci hem de ikinci lig için geçerli ve Tenerife forveti Jesus de Miguel'in trajik ölümünün ardından gündeme geldi. De Miguel, Andorra kalecisi Owono ile girdiği ikili mücadele sonrasında hayatını kaybetti. İspanyol basınına göre başkan Javier Tebas, öncelikle bazı sözleşmesel meselelerin çözülmesi gerekse de son saatlerde erteleme seçeneğini değerlendirdi.

"La Liga, gelecek lig haftasını ertelemeyi düşünüyor. Bu ihtimalin görüşüldüğü toplantılar yapıldı. Karar önümüzdeki saatlerde alınacak ve kulüplere resmen bildirilecek" diye aktarıyor Cadena Ser.