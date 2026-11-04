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Jesus de MiguelGetty
Gianluca Minchiotti
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Jesus de Miguel'in ölümü: La Liga, lig haftasını ertelemeyi düşünüyor

La Liga

La Liga, bu hafta sonu oynanacak lig haftasını erteleme olasılığını değerlendiriyor. İhtimal hem birinci hem de ikinci lig için geçerli ve Tenerife forveti Jesus de Miguel'in trajik ölümünün ardından gündeme geldi. De Miguel, Andorra kalecisi Owono ile girdiği ikili mücadele sonrasında hayatını kaybetti. İspanyol basınına göre başkan Javier Tebas, öncelikle bazı sözleşmesel meselelerin çözülmesi gerekse de son saatlerde erteleme seçeneğini değerlendirdi.

"La Liga, gelecek lig haftasını ertelemeyi düşünüyor. Bu ihtimalin görüşüldüğü toplantılar yapıldı. Karar önümüzdeki saatlerde alınacak ve kulüplere resmen bildirilecek" diye aktarıyor Cadena Ser.

  • İspanya Futbol Federasyonu, salı günkü Kral Kupası maçlarını erteleme kararı zaten almıştı. Bu maçlar, sırasıyla Copa del Rey (Anaitasuna-Alaves ve Pamplona-Eibar) ve Copa de la Reina Iberdrola'nın birinci ve üçüncü turlarına denk geliyordu.

    La Liga Başkanı Javier Tebas'ın mesajı: "Jesus de Miguel Alameda'nın vefatından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Telafisi mümkün olmayan bu kaybın büyük acısını hepimiz paylaşıyoruz. Ailesine, sevdiklerine, takım arkadaşlarına ve tüm kulübe en içten taziyelerimi iletiyorum. Bu çok zor zamanda tüm sevgim ve desteğim onlarla. Huzur içinde yatsın."

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