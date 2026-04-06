Çeviri:
Jesse Lingard ve Memphis Depay'in yeni teknik direktörü belli oldu! Galibiyetsiz serinin ardından Brezilya ekibi küme düşme hattına yaklaşırken, eski Manchester United ikilisi Dorival Junior'un yerine kimin geçeceğini öğrendi
Diniz, seçilen aday olarak öne çıkıyor
ESPN'e göre Corinthians, iki saatten fazla süren bir görüşmenin ardından Diniz ile anlaşmaya vardı. Şubat ayında Vasco da Gama'dan ayrıldığından beri işsiz olan 51 yaşındaki teknik direktör, kadroyu övdü ve mevcut oyuncuların top hakimiyetine dayalı taktiksel stiline mükemmel şekilde uyduğunu düşünüyor. Kulüp, Pazar günü 1-0 yenilginin ardından görevden alınan teknik direktörün yerine geçecek en iyi seçenek olarak onu görüyor. Sözleşme ve idari detaylar halen kesinleşmiyor, ancak Diniz'in bu hafta sonu Platense maçında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.
Bir dönemin sonu ve tavana çarpmak
Yolların ayrılmasına yol açan etken, takımın performansındaki ciddi düşüş oldu. Görevden alma kararıyla ilgili olarak konuşan futbol yöneticisi Marcelo Paz, bu değişikliği kapsamlı bir şekilde açıkladı. Paz şunları söyledi: "Basın mensuplarına ve bizi takip eden herkese saygı duyduğumuzdan, Dorival ve teknik ekibinin görevine devam etmeyeceğini bir kez daha teyit etmek istiyoruz. Onun çabaları ve kulüp tarihine damga vuran şampiyonluklarla elde ettiği sonuçlar için teşekkür ederiz, ancak çalışmaların tavan yaptığına inanıyoruz. Artık teknik açıdan daha fazla gelişme kaydedilemiyordu. Dokuz maç galibiyetsiz kalmak Corinthians için çok uzun bir süre."
Takım kadrosu oluşturma konusundaki tartışmaların ortasında bir miras bırakmak
Ani ayrılışına rağmen, eski teknik direktör görev süresi boyunca Copa do Brasil ve Supercopa do Brasil gibi önemli kupaları kazanarak ardında önemli bir miras bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan veda videosunda, kadro derinliği konusunda karşılaştığı zorluklara değindi. "Dört turnuvada mücadele edeceğimiz için çok zor bir yıl geçireceğimizi bilerek, birçok kez ısrarcı davrandım, çünkü biraz daha karmaşık, biraz daha dengeli, sezon boyunca değişiklik yapabilmemiz için bize seçenekler sunacak bir kadroya ihtiyacım vardı," diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Süperstarları kadroya dahil etmek ve genç yetenekleri geliştirmek
Kulüp, büyük ölçüde tanınmış isimleri yönetme ve genç yetenekleri geliştirme konusundaki kanıtlanmış başarısı nedeniyle eski Brezilya geçici teknik direktörüne yöneldi. Takım kadrosunda şu anda Memphis Depay ve Jesse Lingard gibi uluslararası yıldızların yanı sıra gelecek vaat eden altyapı oyuncuları da bulunuyor. Kulüp yönetimi, Breno Bidon ve Andre'yi yeni yönetim altında gelişebilecek kilit oyuncular olarak belirledi. Sao Paulo ve Vasco'da genç oyuncuları geliştirme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olan yeni teknik direktörün, kulübün genç yeteneklerinin teknik ve finansal değerini en üst düzeye çıkaracak ideal aday olduğuna inanıyor.