Jesse Lingard ve Memphis Depay'in yeni teknik direktörü belli oldu! Galibiyetsiz serinin ardından Brezilya ekibi küme düşme hattına yaklaşırken, eski Manchester United ikilisi Dorival Junior'un yerine kimin geçeceğini öğrendi

Yolların ayrılmasına yol açan etken, takımın performansındaki ciddi düşüş oldu. Görevden alma kararıyla ilgili olarak konuşan futbol yöneticisi Marcelo Paz, bu değişikliği kapsamlı bir şekilde açıkladı. Paz şunları söyledi: "Basın mensuplarına ve bizi takip eden herkese saygı duyduğumuzdan, Dorival ve teknik ekibinin görevine devam etmeyeceğini bir kez daha teyit etmek istiyoruz. Onun çabaları ve kulüp tarihine damga vuran şampiyonluklarla elde ettiği sonuçlar için teşekkür ederiz, ancak çalışmaların tavan yaptığına inanıyoruz. Artık teknik açıdan daha fazla gelişme kaydedilemiyordu. Dokuz maç galibiyetsiz kalmak Corinthians için çok uzun bir süre."