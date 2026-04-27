Jesse Lingard, İngiltere'nin Dünya Kupası şansını değerlendiriyor ve Corinthians'a yaptığı sürpriz transferin ardından Neymar ile iletişime geçtiğini açıklıyor
Lingard, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda zafer kazanacağına inanıyor
2018 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen İngiltere kadrosunun önemli bir parçası olan Lingard, uluslararası sahnede başarıya ulaşmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi biliyor. Corinthians’a transfer olduktan sonra gelişmeleri uzaktan takip eden 33 yaşındaki oyuncu, Tuchel’in şu anki takımının bu yaz Kuzey Amerika’da nihayet bir kupa kazanacak kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
Lingard, BBC'ye verdiği röportajda, "Her zaman iyi bir şansımız oldu" dedi. "Bence büyük turnuvalarda her zaman iyi performans gösteriyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Ne kadar iyi olduklarını biliyorum, bu yüzden neden olmasın diyorum."
Güney Amerika'da Neymar ile bağlantı kurmak
Brezilya'daki hayat, Lingard'ı şimdiden futbol dünyasının en büyük ikonlarından bazılarının çevresine soktu. Corinthians'ın yeni transferi, çocukluk kulübü Santos'a geri dönen Neymar ile iletişim halinde olduğunu açıkladı. Lingard, yakın gelecekte Corinthians ile Santos'un karşılaşması durumunda eski Barcelona oyuncusuyla sahada karşı karşıya gelme olasılığından büyük keyif duyuyor.
"Dünya çapında oyuncularla oynamak her zaman iyidir," diye açıkladı Lingard. "Bu oyuncularla kendinizi sınayabilirsiniz."
Eski Man Utd takım arkadaşı Marcus Rashford'un Neymar ile hava durumu hakkında sohbet etmesini alaycı bir şekilde eleştirdiği ve viral olan ünlü anı hatırlayan Lingard, aynı taktiği kullanabileceğini söyleyerek şaka yaptı. "Dürüst olmak gerekirse, bununla ilgili çok fazla meme olur," diye gülerek söyledi. "Brezilya'nın hava durumundan bahsedebilirim... hava güneşli!"
Corinthians ile tarih yazmak
Sao Paulo'ya transferi bazı yerel yorumcular tarafından şüpheyle karşılanmış olsa da, Lingard eleştirenleri yavaş yavaş susturuyor. Kısa süre önce Barra'ya karşı attığı kusursuz vole golüyle Copa do Brasil tarihinde gol atan ilk İngiliz oyuncu olarak tarihe geçti. Bu, daha önce maç kondisyonu konusunda zorluklar yaşayan bir oyuncu için hayati bir dönüm noktasıydı.
Eleştirilere rağmen Lingard, kalıcı kalitesini kanıtlamaya kararlı. "Bu yine de üst düzey futbol," diye ısrar etti. "Yüksek seviyede oynayabileceğime inanıyorum. Benim için önemli olan rekabetti; buradaki kulübün ve ligin ne kadar büyük olduğu. Masamda teklifler vardı, ama yine de kendimi sınamak istedim. Buraya kupa kazanmak için geldim."
Brezilya kültürüne uyum sağlamak
Saha dışında Lingard, Brezilya’nın en büyük taraftar kitlesine sahip kulüplerinden birinde oynamanın getirdiği benzersiz baskıyla başa çıkmaya çalışıyor. Timao taraftarlarının efsanevi tutkusuna şimdiden tanık oldu; hatta daha iyi sonuçlar talep etmek için antrenman sahasına gelen taraftarlar da var. “Bunu daha önce hiç yaşamamıştım,” diye açıkladı. “Taraftarlar antrenman sahasına giriyor… bizimle konuşuyorlar. Bizim iyi performans göstermemiz ve kazanmamız için ne kadar tutkulu olduklarını görüyorsunuz. Bu, maç günlerinde kazanmamız için bize daha fazla neden veriyor."
İletişim, Lingard'ın listesindeki bir sonraki zorluk. Güney Kore'de FC Seul'da oynadığı dönemde bir tercümana güvenen Lingard, Sao Paulo'daki hayata tam olarak uyum sağlamak için Portekizceyi öğrenmeye kararlı. "Korece çok zordu," dedi. "Birkaç kelime öğrenmiştim ama burada dili gerçekten öğrenebileceğimi hissediyorum."