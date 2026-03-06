Jesse Lingard'ın Corinthians'taki maaşı açıklandı - ve bu maaş, eski Man Utd takım arkadaşı Memphis Depay'ın aynı kulüpte kazandığından ÇOK daha düşük

Bu transfer, Lingard'a Depay ile yeniden bir araya gelmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. İkili, 2015-16 sezonunda Old Trafford'da 31 kez aynı sahada yer aldı ve o günden bu yana yakın dostluklarını sürdürüyor. Depay, 2024 yılında Atletico Madrid'den transfer olduktan sonra Brezilya'da önemli bir figür haline geldi. 73 maçta 19 gol attı ve Copa do Brasil finalinde Vasco da Gama'ya karşı galibiyet golünü kaydetti.

Corinthians, kadrosuna Avrupa tecrübesi katarak önemli bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Lingard, Depay'ın yanı sıra, eski Arsenal savunmacısı Gabriel Paulista ve eski Watford kanat oyuncusu Andre Carrillo'nun da yer aldığı bir takımda forma giyecek.