Jesse Lingard'ın Corinthians'taki maaşı açıklandı - ve bu maaş, eski Man Utd takım arkadaşı Memphis Depay'ın aynı kulüpte kazandığından ÇOK daha düşük
Lingard'ın Brezilya'daki yeni bölümü
Asya'dan ayrıldığını doğrulayan Lingard, FC Seoul ile sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya vardıklarını ancak Asya'daki deneyiminin "unutulmaz bir deneyim olduğunu ve her zaman değer vereceğini" belirtenbir açıklama yayınladı. Eski İngiltere milli futbolcu son zamanlarda çeşitli transfer haberleriyle gündeme geldi ve West Ham, Burnley, Celtic ve Rangers dahil olmak üzere yedi kulübün onu transfer etme fırsatını reddettiği iddia edildi. Ancak 6 Mart'ta Brezilya kulübü Corinthians, Lingard'ın transferini tamamladığını doğruladı.
Depay ile karşılaştırıldığında şaşırtıcı ücret farkı
Bu transfer Timao için yüksek profilli bir kazanım olsa da, Lingard'ın mali paketi kulübün diğer yıldızlarına kıyasla şaşırtıcı derecede mütevazı. R7 Esportes, İngiliz oyuncu ile yapılan sözlü anlaşmanın aylık 100 bin avro (86 bin sterlin) olduğunu belirtiyor. Bu fark, aylık yaklaşık 980 bin avro (850 bin sterlin) kazandığı bildirilen arkadaşı ve eski United takım arkadaşı Memphis Depay ile karşılaştırıldığında en belirgin şekilde ortaya çıkıyor.
Sao Paulo'da Old Trafford buluşması
Bu transfer, Lingard'a Depay ile yeniden bir araya gelmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. İkili, 2015-16 sezonunda Old Trafford'da 31 kez aynı sahada yer aldı ve o günden bu yana yakın dostluklarını sürdürüyor. Depay, 2024 yılında Atletico Madrid'den transfer olduktan sonra Brezilya'da önemli bir figür haline geldi. 73 maçta 19 gol attı ve Copa do Brasil finalinde Vasco da Gama'ya karşı galibiyet golünü kaydetti.
Corinthians, kadrosuna Avrupa tecrübesi katarak önemli bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Lingard, Depay'ın yanı sıra, eski Arsenal savunmacısı Gabriel Paulista ve eski Watford kanat oyuncusu Andre Carrillo'nun da yer aldığı bir takımda forma giyecek.
Sözleşme detayları ve gelecek hedefleri
Lingard'ın kulüple Aralık ayına kadar sözleşme imzaladığı ve Brezilya'da geçirdiği süre içinde belirli performans hedeflerine ulaşması halinde sözleşmenin otomatik olarak uzatılabileceği bildirildi. Bu transfer, Brezilya'nın Remo kulübüyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Corinthians'ın devreye girmesiyle gerçekleşti.
