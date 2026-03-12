Jesse Lingard, eski Manchester United takım arkadaşı Memphis Depay'ın tavsiyesinin Corinthians transferinde 'belirleyici faktör' olduğunu açıkladı

33 yaşındaki orta saha oyuncusu, mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olan ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzaladı. Resmi tanıtımında, United akademisi mezunu oyuncu, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca kazandığı kupalara yenilerini eklemek istediğini açıkça dile getirerek, yüksek baskı ortamına hazır olduğunu ve kulübün kupa kazanmasına yardımcı olma motivasyonunu vurguladı.

Lingard, tanıtımında "Buraya kazanmak, kupalar kazanmak için geldim" dedi. "Beklentilerin farkındayım, bu baskı yaratıyor ama ben bunu seviyorum."