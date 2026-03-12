Getty/GOAL
Jesse Lingard, eski Manchester United takım arkadaşı Memphis Depay'ın tavsiyesinin Corinthians transferinde 'belirleyici faktör' olduğunu açıkladı
Gümüş kupa hedefleri ve sözleşme detayları
33 yaşındaki orta saha oyuncusu, mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olan ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzaladı. Resmi tanıtımında, United akademisi mezunu oyuncu, Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca kazandığı kupalara yenilerini eklemek istediğini açıkça dile getirerek, yüksek baskı ortamına hazır olduğunu ve kulübün kupa kazanmasına yardımcı olma motivasyonunu vurguladı.
Lingard, tanıtımında "Buraya kazanmak, kupalar kazanmak için geldim" dedi. "Beklentilerin farkındayım, bu baskı yaratıyor ama ben bunu seviyorum."
Depay'ın etkisi
Lingard'ın kararında önemli bir faktör, eski Depay'ın varlığıydı. Lingard, Hollandalı milli oyuncuyla yaptığı konuşmaların Neo Quimica Arena'ya transfer olmaya karar vermesinde çok önemli bir rol oynadığını itiraf etti.
Lingard, "O [Depay] bana buranın Brezilya'nın en büyük kulübü olduğunu söyledi ve taraftarları, onların tutkusunu anlattı" dedi. "Bu, kabul etme kararımda kesinlikle belirleyici bir faktör oldu. Diğer oyuncularla sahada olmak ve onların kazanmasına yardımcı olmak için gerçekten motiveyim."
Bir miras inşa etmek
Lingard, kulübe vardığında, kulübün köklü tarihine kendini kaptırdı ve forma'nın önemini anlamak için kupa odasını ziyaret etti. Sahada kalıcı bir etki bırakmaya kararlı.
"Corinthians'ta beni en çok etkileyen şey, kazanılan kupa sayısıydı" dedi. "Bunun büyük bir takım olduğunu biliyordum, ancak müzeyi ziyaret ederek bu kulübün ne kadar büyük olduğunu, tarihini anladım. Bunun bir parçası olmak, şampiyonluklar kazanmak ve bir miras bırakmak istiyorum."
Yeni gelenler için gerçeklik kontrolü
İlk heyecana rağmen Lingard, önündeki zorlukları ilk elden gördü. Tribünden izlerken, yeni takım arkadaşlarının Brezilya Serie A'da Coritiba'ya karşı 2-0'lık bir mağlubiyet yaşadığını gördü. Bu sonuç, Corinthians'ı en üst sıralara taşımak için yapılması gerekenleri hemen hatırlattı.
Taraftarlar, tecrübeli orta saha oyuncusunun Depay ile olan uyumunu yeniden canlandırıp "Timao"yu başarıya taşıyıp taşıyamayacağını merakla bekliyor.
