Jesse Lingard dönüşüne çok yakın! Eski Man Utd yıldızı, Brezilya ekibiyle ilk antrenmanını tamamladıktan sonra Corinthians'ta ilk maçına çıkmaya hazır hale geldi

Brezilya haber kaynağı Globo'ya göre, Lingard'ın Brezilya'ya transferi son aşamasına geliyor, çünkü eski Manchester United forveti resmi olarak yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. 33 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü CT Joaquim Grava'da görüldü ve Seul'den ayrıldıktan sonra Güney Amerika deviyle ilk gününü geçirdi.

Takımın geri kalanı baş antrenör Dorival Junior'un gözetiminde sahaya çıkarken, Lingard kapalı alanda kaldı. Aralık ayında serbest oyuncu statüsüne geçen Lingard, kariyerinde bu cesur yeni sayfa açmaya hazırlanırken, maç kondisyonunu hızla artırmak için özel olarak tasarlanmış bir güç ve kondisyon programına odaklandı.