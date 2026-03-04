Getty Images
Jesse Lingard dönüşüne çok yakın! Eski Man Utd yıldızı, Brezilya ekibiyle ilk antrenmanını tamamladıktan sonra Corinthians'ta ilk maçına çıkmaya hazır hale geldi
Corinthians'ta ilk antrenman
Brezilya haber kaynağı Globo'ya göre, Lingard'ın Brezilya'ya transferi son aşamasına geliyor, çünkü eski Manchester United forveti resmi olarak yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. 33 yaşındaki oyuncu Çarşamba günü CT Joaquim Grava'da görüldü ve Seul'den ayrıldıktan sonra Güney Amerika deviyle ilk gününü geçirdi.
Takımın geri kalanı baş antrenör Dorival Junior'un gözetiminde sahaya çıkarken, Lingard kapalı alanda kaldı. Aralık ayında serbest oyuncu statüsüne geçen Lingard, kariyerinde bu cesur yeni sayfa açmaya hazırlanırken, maç kondisyonunu hızla artırmak için özel olarak tasarlanmış bir güç ve kondisyon programına odaklandı.
Bürokratik izin bekliyor
Antrenman sahasında görünür olmasına rağmen, Lingard henüz Brezilya kulübü için resmi olarak kayıtlı değil. Corinthians yönetimi, bir yıllık sözleşmenin onaylanabilmesi için gerekli bürokratik engelleri aşmak ve çalışma vizesini tamamlamak için şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor.
İlk fiziksel değerlendirmeler, Lingard'ın takımın rekabetçi maçlarında oynayabilecek kadar formda olduğu kabul edilmeden önce en az bir haftalık yoğun antrenmana ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
Memphis Depay ile yeniden bir araya gelme
Transfer tamamen tamamlanırsa, Lingard bir kez daha Depay ile aynı soyunma odasını paylaşacak ve Old Trafford'da geçirdikleri zamanlardaki hücum ortaklığını yeniden kuracak. İkili, 2015-16 sezonunda United'da birlikte 31 maçta forma giymişti ve Depay'ın 2024'te Brezilya'ya başarılı transferi Lingard'ın kararını etkilemiş olabilir.
Memphis daha önce Brezilya'ya transfer olma nedenlerini şöyle açıklamıştı: "Neden imza attığım benim için çok basit... Bu macera kalbimi mutlu etti. Aldığım enerji, kulübün çabaları, taraftarların karşılaması... Bunları daha önce hiç yaşamamıştım. Belki Avrupa'da daha yüksek seviyede oynuyoruz, ama gerçek futbolun Brezilya'dan geldiğini inkar edemezsiniz. Burası futbolun Mekke'si."
Coritiba maçı hazırlıkları
Lingard spor salonunda sıkı bir antrenman yaparken, Timao kadrosunun geri kalanı sahada yüksek yoğunluklu taktik çalışmalarına katıldı. Antrenman, Dorival Junior'un sıkı gözetimi altında, sayı üstünlüğünü kullanmak için tasarlanmış özel kontra atak simülasyonlarının yanı sıra, üçlü ve dörtlü küçük takımlar halinde oynanan maçları da içeriyordu.
Antrenör, takımını önümüzdeki maçlara, özellikle de önümüzdeki Çarşamba günü Neo Quimica Arena'da Coritiba ile oynanacak önemli maça hazırlamak için antrenmanı tam saha bir hazırlık maçı ile sonlandırdı. Kulüp, bu dönemi aktif olarak kullanarak kilit oyuncularının iş yükünü yönetiyor, yorgunluk belirtileri gösteren oyunculara dinlenme fırsatı sunarken, Lingard gibi yeni transferleri de dikkatli bir şekilde takıma entegre ediyor.
