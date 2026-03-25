Jesse Lingard, Corinthians'ta ilk maçına çıkmak için önemli bir adım attı ancak eski Manchester United kanat oyuncusu henüz Brezilya ekibine kayıt yaptırmadı
Eski "Kırmızı Şeytan" için vize konusunda önemli gelişme
33 yaşındaki kanat oyuncusu, bu ayın başlarında Güney Amerika'ya geldiğinden beri Timao forması giymek için yeşil ışık yakılmasını bekliyordu. Oyuncu, mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olan ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren bir sözleşme imzaladı. Çalışma izninin yayınlanması, Corinthians'ın Brezilya Futbol Konfederasyonu'na (CBF) oyuncuyu resmi olarak kaydettirebilmesi için atılması gereken hayati ilk adımdır.
İdari süreç devam ederken, teknik direktör Dorival Junior, Lingard'ın fiziksel hazırlığına odaklandı. Teknik ekip, uluslararası maç arası sırasında evrak işlerini aceleye getirmekte aceleci davranmadı, zira 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Güney Kore'deki FC Seul'den ayrıldıktan sonra tam maç formuna kavuşmasını gerektiren bir sözleşme imzaladı.
Kayıt sürecindeki son engeller hâlâ devam ediyor
Vize işlemlerinde ilerleme kaydedilmesine rağmen, Lingard henüz Brasileirao'da oynamak üzere resmi olarak kayıtlı değil. Kulüp, oyuncunun maç kadrosuna alınabilmesi için adının CBF'nin Günlük Bilgi Bülteni'nde (BID) yer almasını sağlamalıdır. Son idari formaliteler tamamlandığında, kayıt işlemi nispeten hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır.
Kayıt işlemi önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanırsa, Lingard 2 Nisan'da Maracana'da Fluminense ile oynanacak maçta forma giyebilir. Bu, gelişini büyük bir coşkuyla karşılayan kulübün kendisine gösterdiği güveni boşa çıkarmamak isteyen forvet için önemli bir an olacaktır.
Memphis Depay bağlantısı
Lingard'ın Sao Paulo'ya transfer olma kararında, Old Trafford günlerinden tanıdığı bir ismin etkisi büyük oldu. İngiliz futbolcu, Brezilya futbolunun coşkulu ortamında kendini sınamaya karar vermesinde, Hollandalı milli oyuncuyla yaptığı görüşmelerin belirleyici olduğunu açıkladı.
Lingard, tanıtım töreninde, “O [Depay] bana buranın Brezilya'nın en büyük kulübü olduğunu söyledi ve taraftarları, onların tutkusunu anlattı” dedi. “Ve bu, teklifi kabul etmemde kesinlikle belirleyici bir faktör oldu. Diğer oyuncularla sahada olmak ve onların kazanmasına yardımcı olmak için gerçekten çok motiveyim.”
Brezilya'da kupa kazanma hedefleri
Eski İngiltere milli futbolcu, kafasında net bir hedefle Corinthians'a katılıyor: kupa koleksiyonuna yeni kupalar eklemek. Kulübün müzesini gezen Lingard, 77 numaralı formayı giyerek bu tarihi kulüpte kalıcı bir iz bırakma arzusunu etkileyici bir şekilde dile getirdi.
“İlk olarak, havaalanında taraftarların ‘Go Corinthians! Go Corinthians!’ diye tezahürat yaptığını gördüm. Taraftarların tutkusu inanılmaz, bunu görmek harika. Buradaki antrenman sahası muhteşem ve oyuncular beni kollarını açarak karşıladı; teknik direktör ve yönetici de öyle - onlarla tanışmak harikaydı. İlk izlenimlerim: Çok mutluyum ve oynamak için sabırsızlanıyorum,” diye ekledi.