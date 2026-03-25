Jesse Lingard, Corinthians'ta ilk maçına çıkmak için önemli bir adım attı ancak eski Manchester United kanat oyuncusu henüz Brezilya ekibine kayıt yaptırmadı

Vize işlemlerinde ilerleme kaydedilmesine rağmen, Lingard henüz Brasileirao'da oynamak üzere resmi olarak kayıtlı değil. Kulüp, oyuncunun maç kadrosuna alınabilmesi için adının CBF'nin Günlük Bilgi Bülteni'nde (BID) yer almasını sağlamalıdır. Son idari formaliteler tamamlandığında, kayıt işlemi nispeten hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır.

Kayıt işlemi önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanırsa, Lingard 2 Nisan'da Maracana'da Fluminense ile oynanacak maçta forma giyebilir. Bu, gelişini büyük bir coşkuyla karşılayan kulübün kendisine gösterdiği güveni boşa çıkarmamak isteyen forvet için önemli bir an olacaktır.