Eski Brezilya milli takım teknik direktörü Dorival'ın görevden alınması, Corinthians'ın tüm turnuvalarda son dokuz maçında tek bir galibiyet bile alamadığı çalkantılı bir dönemin ardından gerçekleşti. Büyük baskı altında kalan kulüp yönetimi, Pazar günkü kıl payı yenilginin ardından deneyimli teknik direktörün basına açıklama yapmasına bile fırsat vermeden sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu karar, son zamanlarda kontrolden çıkan ve neredeyse bir yıldır süren görev süresini sona erdirdi. Böylece, 2025 Copa do Brasil şampiyonu, kritik bir iç saha dönüm noktasında yeni bir lider arayışına girdi.

Kulübün resmi açıklamasında şöyle denildi: "Sport Club Corinthians Paulista, teknik direktör Dorival Júnior ve teknik ekibinin görevine son verildiğini duyurur. Kulüp, 2025 Copa do Brasil ve 2026 Rei Supercup gibi takımın başında önemli başarılara imza atan ve kurumun tarihinde yerini alacak sonuçlara imza atan profesyonellere hizmetleri için teşekkür eder. Corinthians, profesyonel kariyerlerinin devamında başarılar diler ve Pazartesi günkü (06) antrenmanın 20 yaş altı takımın teknik direktörü William Batista tarafından yönetileceğini bildirir."











