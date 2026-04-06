Getty Images Sport
Çeviri:
Jesse Lingard, Corinthians'ta ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ancak başarısız bir performans sergiledi; Serie A'da zor günler geçiren takım, Internacional'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından eski Brezilya milli takım teknik direktörü Dorival Junior'u kovdu
Dorival Junior görevden alındı
Eski Brezilya milli takım teknik direktörü Dorival'ın görevden alınması, Corinthians'ın tüm turnuvalarda son dokuz maçında tek bir galibiyet bile alamadığı çalkantılı bir dönemin ardından gerçekleşti. Büyük baskı altında kalan kulüp yönetimi, Pazar günkü kıl payı yenilginin ardından deneyimli teknik direktörün basına açıklama yapmasına bile fırsat vermeden sözleşmesini feshetme kararı aldı. Bu karar, son zamanlarda kontrolden çıkan ve neredeyse bir yıldır süren görev süresini sona erdirdi. Böylece, 2025 Copa do Brasil şampiyonu, kritik bir iç saha dönüm noktasında yeni bir lider arayışına girdi.
Kulübün resmi açıklamasında şöyle denildi: "Sport Club Corinthians Paulista, teknik direktör Dorival Júnior ve teknik ekibinin görevine son verildiğini duyurur. Kulüp, 2025 Copa do Brasil ve 2026 Rei Supercup gibi takımın başında önemli başarılara imza atan ve kurumun tarihinde yerini alacak sonuçlara imza atan profesyonellere hizmetleri için teşekkür eder. Corinthians, profesyonel kariyerlerinin devamında başarılar diler ve Pazartesi günkü (06) antrenmanın 20 yaş altı takımın teknik direktörü William Batista tarafından yönetileceğini bildirir."
- Getty Images Sport
Lingard'ın zorlu ilk ilk 11'i
Lingard, ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta pek etkileyici bir performans sergileyemedi. FC Seul'den ayrıldıktan sonra Mart ayında Corinthians'a katılan 33 yaşındaki eski Manchester United forveti, oyuna etki etmekte zorlandı; ikinci yarının başlarında sarı kart görmeden önce sadece 27 kez topa dokundu ve hiç kilit pas veremedi. Lingard, Alexandro Bernabei'nin konuk takım adına galibiyet golünü atmasından sadece birkaç dakika önce, 72. dakikada oyundan alındı.
Karışık bir koçluk mirası
Dorival, 63 maçlık görev süresi boyunca, bu yılın başlarında Flamengo'ya karşı kazanılan Brezilya Süper Kupası da dahil olmak üzere iki kupa kaldırarak kulüpten ayrılıyor. Ancak, 19 Şubat'ta Athletico-PR'yi 1-0 yendikleri maçtan bu yana galibiyetsiz geçen dokuz maç, özellikle de Campeonato Paulista yarı finallerinden erken elenmenin ardından aşılamaz bir engel haline geldi. Yönetim kurulu şimdi, 2026 Aralık ayına kadar kulüple sözleşmesi bulunan ve 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunan Lingard gibi yüksek profilli oyunculardan oluşan kadroyu istikrara kavuşturmak zorunda.
- Getty Images Sport
Libertadores mücadelesi yaklaşıyor
Corinthians, bu Perşembe günü Arjantin'de Platense ile oynayacağı hayati önem taşıyan CONMEBOL Libertadores karşılaşmasına hazırlanırken zorlu bir dönüş sürecine giriyor. Maçın başlama vuruşu yapıldığında Lingard ve takım arkadaşlarının karşısına yeni bir kalıcı teknik direktörün çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.