Çeviri:
Jesse Lingard, Corinthians formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak? Eski Brezilya milli takım teknik direktörü Dorival Junior'u etkilemek isteyen 'alçakgönüllü' eski Manchester United yıldızı hakkında önemli gelişme
Sao Paulo'da etki yaratmak
Mart ayı başında Joaquim Grava antrenman tesisine geldiğinden beri Lingard, maç formunu yeniden kazanmak için 29 günlük yoğun bir kondisyon programına katıldı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Ocak ayında FC Seul'den ayrılmasının ardından, yıl sonuna kadar geçerli ve 12 ay daha uzatma opsiyonlu kısa süreli bir sözleşmeyle Brezilya'nın dev kulübüne katıldı. Ünlü bir geçmişe sahip olmasına rağmen, kulüp yetkilileri, yerel futbol kültürüne uyum sağlama konusundaki kararlılığından çok etkilendi. Takıma sorunsuz bir şekilde entegre olan Lingard'ın, teknik ekip artık fiziksel olarak birinci takımın performansına katkı sağlayacak durumda olduğuna inanıyor.
Eğitime 'alçakgönüllü' bir yaklaşım
ESPN'e göre, eski Manchester United oyuncusu, kadroda yer alabilmek için mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya çalışan özverili bir profesyonel olduğunu kanıtladı; kaynaklar ise onun kişiliğini "alçakgönüllü" ve "çok uyumlu" olarak tanımlıyor. Lingard'ın, eski Brezilya milli takım teknik direktörü Dorival Junior ve teknik ekibinin saygısını şimdiden kazandığı söyleniyor.
Corinthians'ın 2026 sezonuna kötü başlangıcı
Corinthians şu anda Brezilya Serie A'da 11. sırada yer aldığı için Lingard'ın ilk maçına yönelik beklentiler oldukça yüksek. İlk sekiz maçında iki galibiyet, dört beraberlik ve iki mağlubiyetle toplamda sadece 10 puan toplayan takım, hücumda yaratıcılık konusunda zorlanıyor. Corinthians, Lingard gibi Avrupa'da kendini kanıtlamış bir oyuncunun kadroya katılmasıyla, takıma çok ihtiyaç duyulan üst düzey deneyimi kazandırmak için hayati bir adım attığını düşünüyor.
Maracana'daki turnusol testi
Lingard, 1 Nisan’da Maracana’da Fluminense karşısında ilk kez forma giymeye hazırlanıyor. Bu maç, 5 Nisan’da Internacional ile oynanacak iç saha karşılaşması ve 9 Nisan’da Club Atlético Platense’ye yapılacak Copa Libertadores deplasmanını da içeren, kader belirleyici bir serinin başlangıcı olacak. Dorival yönetiminde uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya çalışan İngiliz oyuncunun fiziksel hazırlığı ve taktiksel çok yönlülüğü, bu yoğun maç programı karşısında en büyük sınava tabi tutulacak.