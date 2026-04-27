Jesse Lingard, Bruno Fernandes'in Manchester United'da geçirdiği 'olağanüstü' sezonun ardından Ballon d'Or adayları arasında yer alması gerektiğini savunuyor ve Michael Carrick hakkında samimi bir değerlendirmede bulunuyor

Lingard, 2020 ile 2022 yılları arasında Old Trafford'da Fernandes ile birlikte forma giydi ve eski takım arkadaşının futbolun en prestijli bireysel ödülü için "yüzde yüz" aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

Lingard, BBC Sport'a verdiği röportajda, "Bu sezon Manchester United'daki performansı olağanüstüydü. O, adaylar arasında yer almalı" dedi.

Fernandes ile olan yakın ilişkisi hakkında ise şunları ekledi: "United'da her zaman benim en iyi halimi görmek istedi. Her zaman yanımda olan, her zaman ulaşabileceğim bir arkadaş oldu."

32 kez İngiltere milli forması giyen Lingard'ın bu yorumları, eski United takım arkadaşlarından Paul Pogba'nın, Fernandes'in Pep Guardiola yönetiminde son on yıldır Manchester'da hakimiyet kuran Manchester City'de oynasaydı kesinlikle Ballon d'Or adayları arasında yer alacağını iddia etmesinin ardından geldi.



