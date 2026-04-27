Jesse Lingard, Bruno Fernandes'in Manchester United'da geçirdiği 'olağanüstü' sezonun ardından Ballon d'Or adayları arasında yer alması gerektiğini savunuyor ve Michael Carrick hakkında samimi bir değerlendirmede bulunuyor
Fernandes, ilk dört hedefine öncülük ediyor
Fernandes, Manchester United'ın Premier Lig'de ilk dörtte yer alma ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolundaki çabasının itici gücü olmuş; bugüne kadar 30 maçta 8 gol ve 18 asist kaydetmiştir. Portekiz milli takım oyuncusu, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin ortaklaşa elinde tuttuğu ligin tek sezon rekoruna sadece iki asist uzaklıkta ve bu kutsal rekoru kırmak için hala beş maçı var. Birçok yorumcu, Fernandes'in PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanacağını savunurken, Lingard bir adım daha ileri giderek, United'ın bu sezon Avrupa futbolunda yer almamasına rağmen Fernandes'in Ballon d'Or adayları arasında yer alması gerektiğini öne sürdü.
"O orada olmalı!"
Lingard, 2020 ile 2022 yılları arasında Old Trafford'da Fernandes ile birlikte forma giydi ve eski takım arkadaşının futbolun en prestijli bireysel ödülü için "yüzde yüz" aday gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.
Lingard, BBC Sport'a verdiği röportajda, "Bu sezon Manchester United'daki performansı olağanüstüydü. O, adaylar arasında yer almalı" dedi.
Fernandes ile olan yakın ilişkisi hakkında ise şunları ekledi: "United'da her zaman benim en iyi halimi görmek istedi. Her zaman yanımda olan, her zaman ulaşabileceğim bir arkadaş oldu."
32 kez İngiltere milli forması giyen Lingard'ın bu yorumları, eski United takım arkadaşlarından Paul Pogba'nın, Fernandes'in Pep Guardiola yönetiminde son on yıldır Manchester'da hakimiyet kuran Manchester City'de oynasaydı kesinlikle Ballon d'Or adayları arasında yer alacağını iddia etmesinin ardından geldi.
Carrick'e kalıcı bir görev için bahis yapmak
Bununla birlikte United, Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine teknik direktörlük görevini devralan Carrick yönetiminde yeniden yükselişe geçmiştir. Carrick, göreve geldikten sonra 12 maçın 8'inde galibiyet elde etmiştir. Lingard, Carrick'in bu görevi kalıcı olarak hak etmek için yeterince çaba gösterdiğini düşünmekte ve efsanevi eski orta saha oyuncusunun yönetiminde Kırmızı Şeytanlar'ın "büyük bir sıçrama" kaydettiğini belirtmektedir.
"Farklı teknik direktörlerin gelmesi, farklı fikirlerin ve farklı kadroların olması zor olabilir," diyor. "Ama bence Michael ile gerçekten doğru yoldalar. Onu United günlerimden tanıyorum. Nasıl çalıştığını biliyorum. Çocuklar onun yönetiminde gerçekten iyi gidiyor. Onda Manchester United'ın DNA'sı var. Kulübün içini dışını biliyor."
Şimdi ne olacak?
Lingard, 2022 yazında serbest oyuncu olarak Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Nottingham Forest'ta pek de parlak olmayan bir dönem geçirdi. Orta saha oyuncusu daha sonra Güney Kore'deki FC Seul'de iki sezon geçirdi; Lingard, bunun "kafamı boşaltmak" ve futbola olan tutkusunu yeniden keşfetmek için bir zorunluluk olduğunu söylüyor.
"United'da harika şeyler başardık," dedi Lingard. "Ama bir noktada yoluna devam etmen gerekir. Benim için o nokta Kore'ydi."
United altyapısından yetişen oyuncu, Mart ayında Corinthians'a bedelsiz transfer oldu ve kulüp adına Brezilya Serie A'da şimdiden beş maça çıktı. Perşembe gecesi Copa Libertadores grup aşamasında Corinthians'ın Penarol ile oynayacağı maçta sahalara dönecek.
Fernandes ve Carrick ise Pazartesi gecesi United'ın Brentford'u konuk edeceği bir sonraki Premier League maçına odaklanmış durumda. Takım, Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest ve Brighton ile oynayacağı maçlarla sezonu tamamlayacak.