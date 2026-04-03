Jesse Lingard, Brezilya futbolunu ilk kez deneyimlediği bu maçta 'zorlu' bir sonuca rağmen tarihi Corinthians maçındaki ilk çıkışından 'gurur duyuyor'
Brasileiro'ya zorlu bir başlangıç
Eski Manchester United oyuncusu, Corinthians'ın 2-0 geride olduğu bir durumda devre arasında Breno Bidon'un yerine oyuna girdi. Takım arkadaşı Allan'ın saldırgan bir hareket nedeniyle kırmızı kart görmesi, görevini önemli ölçüde zorlaştırdı; bu durum, konuk takımın ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi ile oynamasına neden oldu.
Ancak Lingard, sayıca dezavantajlı olmasının etkisini hissettirmedi ve topu elindeyken canlı ve yaratıcı bir performans sergiledi. Neredeyse bu maçı bir golle taçlandıracaktı, ancak kaleye giden şutu Fluminense'nin tecrübeli kalecisi Fabio'nun muhteşem kurtarışıyla engellendi. Maç sonunda 3-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlandı.
Maracana'da unutulmaz bir gece
Maçın sonucunun tatlı-acı bir tat bırakmasına rağmen, Lingard Çarşamba gecesi adını tarih kitaplarına yazdırdı. Rio de Janeiro'daki karşılaşmada oyuna sonradan girerek, 33 yaşındaki oyuncu Brezilya futbolunun en üst liginde forma giyen ilk İngiliz futbolcu oldu. Instagram'da şunları yazdı: "Corinthians formasıyla ilk maçımı oynamaktan gurur duyuyorum. Kabul etmesi zor bir sonuç ama birbirimize kenetlenip yolumuza devam etmeliyiz."
Tanıdık yüzler ve gelecekteki işbirlikleri
Lingard, Brezilya'daki ilk dakikalarını büyük ölçüde tek başına bir İngiliz temsilcisi olarak geçirmiş olsa da, Timao'nun soyunma odasında dostları yok değil. Henüz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan eski United takım arkadaşı Memphis Depay ile henüz bir araya gelemedi, ancak ikilinin önümüzdeki haftalarda etkili bir yaratıcılık merkezi oluşturması bekleniyor. Kadroda ayrıca eski Arsenal savunmacısı Gabriel Paulista da yer alıyor ve takıma Premier Lig deneyiminden bir katman daha katıyor.
Şimdi ne olacak?
Corinthians, dokuz maçta sadece 10 puan toplayarak şu anda lig tablosunda 14. sırada yer alıyor. Takım, Pazar günü Internacional ile karşılaşacak ve Lingard, ilk 11'de yer alarak kulübüne büyük katkı sağlamayı umuyor.