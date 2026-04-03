Eski Manchester United oyuncusu, Corinthians'ın 2-0 geride olduğu bir durumda devre arasında Breno Bidon'un yerine oyuna girdi. Takım arkadaşı Allan'ın saldırgan bir hareket nedeniyle kırmızı kart görmesi, görevini önemli ölçüde zorlaştırdı; bu durum, konuk takımın ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi ile oynamasına neden oldu.

Ancak Lingard, sayıca dezavantajlı olmasının etkisini hissettirmedi ve topu elindeyken canlı ve yaratıcı bir performans sergiledi. Neredeyse bu maçı bir golle taçlandıracaktı, ancak kaleye giden şutu Fluminense'nin tecrübeli kalecisi Fabio'nun muhteşem kurtarışıyla engellendi. Maç sonunda 3-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlandı.