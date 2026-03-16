Jesse Lingard, Brezilya'da karşılaştığı en büyük zorluğu anlattı; eski Manchester United yıldızı, sahip olduğu "karizma" sayesinde Memphis Depay ile birlikte Corinthians'ta başarılı olacağına inanılıyor
Brezilya, Güney Kore'deki 22 aylık görevinin ardından Lingard'ı kadrosuna kattı
33 yaşındaki Lingard, bir kez daha konfor alanının dışına çıktı. Bunu ilk kez 2024 yılında Güney Kore’ye giderken yapmıştı. Nottingham Forest’tan ayrıldıktan sonra birkaç ay serbest oyuncu olarak geçirdiği sürenin ardından Uzak Doğu’ya transfer olmuştu.
32 kez İngiltere milli forması giyen oyuncu, Asya'da bir "rock yıldızı" gibi karşılandı ve FC Seul'de kaptanlık görevini üstlenerek futbola olan tutkusunu yeniden alevlendirdi. 22 aylık macera, Aralık 2025'te sona erdi.
Tekrar serbest oyuncu statüsüne geçen Lingard, cazip teklifleri beklerken bireysel antrenman programına daha fazla zaman ayırdı. Avrupa'ya, muhtemelen İngiltere'ye dönüşü gündeme geldi, ancak Lingard bunun yerine Sao Paulo merkezli Corinthians ile bir yıllık sözleşme imzaladı ve burada eski Old Trafford takım arkadaşı Memphis Depay ile yeniden bir araya geldi.
En büyük zorluk: Lingard, Güney Amerika'da nasıl başarılı olunacağını anlattı
Lingard’ın Güney Amerika’da karşılaşacağı enzorlu sınavlar hakkında sorulan soruya, Acebet Crypto Sports Betting ile işbirliği içinde konuşan eski Jeonbuk Hyundai Motors teknik direktörü Poyet, GOAL’a şunları söyledi: “Bence Brezilya futbolunun karakteri ve zihniyeti açısından Lingard için sorun olmayacak. Bence Brezilya’ya gidip Depay ve arkadaşlarıyla birlikte o dünyanın bir parçası olabilecek bir havası var.
“Şimdi, onun için zor olacak olan şey şu: Güney Kore’de her şeyin çok yakın olduğu ve ana şehirde bulunduğu bir konumdaydı. Burada ise sürekli seyahat edecekleri, durmaksızın 150 maç, üç farklı şampiyonluk, Copa Libertadores, dört maç oynayacakları bir yere gidecek. Orada uzun süre kalırsa bu muazzam olacak.
“Ama bence farklı şeyler görmek, kişisel olarak da onun için daha iyi. Farklı kültürlerden çok şey öğrenirsiniz. Kore’de onunla konuştuğum kadarıyla anladığım kadarıyla, İngiltere’ye dönmeyi düşünüyordu. Muhtemelen doğru teklifi almadı ve yeni bir deneyim yaşamaya karar verdi. Umarım her şey onun için iyi gider.”
Kupa hedefi: Eski Manchester United yıldızı iddialı bir hedef belirledi
Corinthians’ta 77 numaralı formayı giyen Lingard, futbola olan tutkusu ile ünlü bu ülkeye gelmenin heyecanını dile getirdi. Brezilya’ya indikten kısa bir süre sonra şunları söyledi: “İlk olarak, havaalanında taraftarların ‘Haydi Corinthians! Haydi Corinthians!’ diye tezahürat ettiğini gördüm. Taraftarların tutkusu inanılmaz, bunu görmek harika.
Buradaki antrenman sahası inanılmaz ve oyuncular beni kollarını açarak karşıladılar; teknik direktör ve yönetici de öyle - onlarla tanışmak harikaydı. İlk izlenimlerim çok olumlu, çok mutluyum ve oynamak için sabırsızlanıyorum.”
Lingard, Neo Quimica Arena'da neler başarmak istediğine dair ilk basın toplantısında şunları ekledi: “Buraya kazanmak, kupalar kazanmak için geldim. Beklentilerin farkındayım, bu bir baskı ama hoşuma gidiyor.
“O [Depay] bana buranın Brezilya’nın en büyük kulübü olduğunu söyledi ve taraftarları, tutkularını anlattı. Bu, kabul etme kararımda kesinlikle belirleyici bir faktördü. Diğer oyuncularla sahada olmak ve onların kazanmasına yardımcı olmak için gerçekten motiveyim.
“Beni en çok etkileyen şey, kazanılan kupa sayısıydı. Büyük bir takım olduğunu biliyordum, ama müzeyi ziyaret ettiğimde bu kulübün ne kadar büyük olduğunu, tarihini anladım. Bunun bir parçası olmak, şampiyonluklar kazanmak ve bir miras bırakmak istiyorum.”
Lingard, Corinthians formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacak?
Lingard, ilk maçına çıkmayı beklerken Corinthians'ta maç kondisyonunu geliştirmeye devam ediyor. Kulübün son maçında Depay'ın gol attığı anları uzaktan izleyen Lingard, Dorival'ın takımının Neymar'ın forma giydiği Santos ile 1-1 berabere kaldığı bu karşılaşmada Gabigol'un da gol attığına tanık oldu.
