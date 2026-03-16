Jesse Lingard, Brezilya'da karşılaştığı en büyük zorluğu anlattı; eski Manchester United yıldızı, sahip olduğu "karizma" sayesinde Memphis Depay ile birlikte Corinthians'ta başarılı olacağına inanılıyor

Corinthians’ta 77 numaralı formayı giyen Lingard, futbola olan tutkusu ile ünlü bu ülkeye gelmenin heyecanını dile getirdi. Brezilya’ya indikten kısa bir süre sonra şunları söyledi: “İlk olarak, havaalanında taraftarların ‘Haydi Corinthians! Haydi Corinthians!’ diye tezahürat ettiğini gördüm. Taraftarların tutkusu inanılmaz, bunu görmek harika.

Buradaki antrenman sahası inanılmaz ve oyuncular beni kollarını açarak karşıladılar; teknik direktör ve yönetici de öyle - onlarla tanışmak harikaydı. İlk izlenimlerim çok olumlu, çok mutluyum ve oynamak için sabırsızlanıyorum.”

Lingard, Neo Quimica Arena'da neler başarmak istediğine dair ilk basın toplantısında şunları ekledi: “Buraya kazanmak, kupalar kazanmak için geldim. Beklentilerin farkındayım, bu bir baskı ama hoşuma gidiyor.

“O [Depay] bana buranın Brezilya’nın en büyük kulübü olduğunu söyledi ve taraftarları, tutkularını anlattı. Bu, kabul etme kararımda kesinlikle belirleyici bir faktördü. Diğer oyuncularla sahada olmak ve onların kazanmasına yardımcı olmak için gerçekten motiveyim.

“Beni en çok etkileyen şey, kazanılan kupa sayısıydı. Büyük bir takım olduğunu biliyordum, ama müzeyi ziyaret ettiğimde bu kulübün ne kadar büyük olduğunu, tarihini anladım. Bunun bir parçası olmak, şampiyonluklar kazanmak ve bir miras bırakmak istiyorum.”