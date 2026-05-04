Jesse Derry'nin Nottingham Forest karşısında geçirdiği tarihi öğleden sonra, maçın başlamasından sadece birkaç dakika sonra bir kabusa dönüştü. Geçici teknik direktör Calum McFarlane tarafından sürpriz bir şekilde Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de sahaya sürülen Cobham yetişen oyuncu, sakatlanan Alejandro Garnacho ve Pedro Neto ikilisinin bıraktığı boşluğu doldurmak üzere ilk 11'e dahil edildi.

Genç oyuncu, Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Zach Abbott ile yaşadığı korkunç kafa çarpışmasının ardından oksijene ihtiyaç duydu. Derry, zıplayan topu kontrol etmeye çalışırken, topu havaya sektirdi. Abbott daha sonra öne atıldı ve topu almak için zıpladı, ancak topa temas etmek yerine genç Blues oyuncusunun başının yan tarafına çarptı ve her iki oyuncu da yerde kaldı.