AFP
Çeviri:
Jesse Derry için korkunç bir an: Chelsea'nin genç oyuncusu, Zach Abbott ile yaşadığı şiddetli kafa çarpışmasının ardından Premier Lig'deki ilk maçında sedyeyle sahadan çıkarıldı
Derry için ilk tam maç trajediyle sonuçlandı
Jesse Derry'nin Nottingham Forest karşısında geçirdiği tarihi öğleden sonra, maçın başlamasından sadece birkaç dakika sonra bir kabusa dönüştü. Geçici teknik direktör Calum McFarlane tarafından sürpriz bir şekilde Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de sahaya sürülen Cobham yetişen oyuncu, sakatlanan Alejandro Garnacho ve Pedro Neto ikilisinin bıraktığı boşluğu doldurmak üzere ilk 11'e dahil edildi.
Genç oyuncu, Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Zach Abbott ile yaşadığı korkunç kafa çarpışmasının ardından oksijene ihtiyaç duydu. Derry, zıplayan topu kontrol etmeye çalışırken, topu havaya sektirdi. Abbott daha sonra öne atıldı ve topu almak için zıpladı, ancak topa temas etmek yerine genç Blues oyuncusunun başının yan tarafına çarptı ve her iki oyuncu da yerde kaldı.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge, tedavi için sessizliğe büründü
Abbott ayağa kalkmayı başarsa da Derry sahada yerde kaldı. Stamford Bridge’deki sağlık ekibi sahada ona oksijen verip ilk yardım uygularken maç on dakikadan fazla bir süre durduruldu. Olayın ciddiyeti hemen anlaşıldı ve birçok oyuncunun sarsıldığı gözle görülür bir şekilde belliydi.
Derry, bu pozisyonun öncesinde Chelsea'ye bir penaltı kazandırmıştı, ancak takım arkadaşları onun durumuyla daha çok ilgileniyorlardı ve oyunun durdurulmasını istediler. Derry sedyeyle sahadan çıkarılırken, hem Chelsea hem de Forest taraftarları ayağa kalkarak ona desteklerini göstermek için alkışladılar.
Palmer penaltıdan golü kaçırdı
Derry'nin tedavisi sırasında yaklaşık on dakikalık bir gecikmenin ardından, Cole Palmer penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Penaltılarda genellikle güvenilir bir isim olan İngiltere milli takım oyuncusu, Matz Sels'in doğru tahminde bulunup güçlü bir kurtarış yapması nedeniyle golü bulamadı.
Palmer bir an için topun geri sekmesini takip edecek gibi göründü, ancak Sels hızlı tepki göstererek bu şansı da engelledi. Bu, gergin bir anda Chelsea'nin değerlendiremediği çok önemli bir fırsattı.
- Getty Images Sport
Blues, Avrupa kupaları için zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor
Derry’nin sakatlığı, takımı 3-1 geride kalan McFarlane için zorlu bir günü taçlandırdı. Bu mağlubiyetle Batı Londra ekibi, 13. sıradaki Newcastle United’dan sadece üç puan geride, dokuzuncu sırada kalmaya devam ediyor.
Maç öncesinde, Chelsea'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutları, birkaç sonucun kendi lehlerine sonuçlanmasına bağlıydı. Artık ilk beşte yer alma şansı fiilen ortadan kalktığı için, kulüp altıncı sırayı hedeflemeli ve Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanmasını ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için ilk beşte bitirmesini ummalıdır.