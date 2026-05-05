Jesse Derry, 18 yaşındaki Chelsea'nin ilk maçına çıkan oyuncusunun hastaneye kaldırılmasına neden olan korkunç sakatlığın ardından bir güncelleme paylaştı
Derry, Stamford Bridge'de yaşanan korkutucu çarpışmanın ardından konuştu
Derry, Chelsea'nin Nottingham Forest'a 3-1 yenildiği maçta yaşanan ve genç oyuncunun hastaneye kaldırılmasına neden olan endişe verici olayın ardından bir açıklama yaptı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk yarı bitmeden hemen önce Zach Abbott ile yaşadığı şiddetli kafa çarpışması nedeniyle oyun durdurulana kadar Premier Lig'deki ilk maçında etkileyici bir performans sergiliyordu.
Olay, Stamford Bridge'de endişe yarattı ve Derry, St Mary's Hastanesi'ne kaldırılmadan önce acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Bu aksiliklere rağmen genç oyuncu, sosyal medyada olay sırasında kendisine yardım edenlere teşekkür eden bir mesaj paylaşarak taraftarları rahatlattı.
Chelsea'nin genç oyuncusu sağlık ekibine ve taraftarlara teşekkür ediyor
Derry, hastaneye kaldırılmasının ardından Instagram'da durumu değerlendirdi ve kendisine yardım edenlere teşekkürlerini iletti.
"Premier League'deki ilk maçımı Stamford Bridge'de oynamak bir hayalin gerçekleşmesiydi," diye yazdı. "Chelsea'nin tüm sağlık ekibine, St Mary's Hastanesi'ndeki herkese, takım arkadaşlarıma ve büyük desteklerini esirgemeyen tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çok yakında herkesin önünde tekrar oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum."
Umut vaat eden performans erken sona erdi
Sakatlanmadan önce Derry, sonunda 3-1 mağlubiyetle sonuçlanan maçta Chelsea’nin en göze çarpan oyuncularından biriydi. Daha önce sadece Wrexham ve Hull City’ye karşı oynanan FA Cup maçlarında forma giymiş olan kanat oyuncusu, Premier Lig sahnesinde oldukça rahat görünüyordu. Genç oyuncu, maçın ilk dakikalarında Chelsea’nin hücum oyununda önemli bir rol oynadı.
Öne çıkan bir an, Joao Pedro'ya yaptığı akıllı ters pasın ardından Enzo Fernandez'in topu direğe çarpmasıydı. Ayrıca ilk yarının ortasında cesur bir akrobatik vuruş denedi ve özgüvenini ortaya koydu.
Çığır açan anın ardından dikkatler toparlanmaya yöneliyor
Şu an için dikkatler, endişe verici olayın ardından Derry’nin iyileşme sürecinde. Chelsea taraftarları, genç oyuncunun Premier Lig’deki ilk ilk 11’de yer aldığı maçta umut verici sinyaller verdikten sonra bir an önce sahalara dönebileceğini umuyor.
Bu arada, Blues bu sezon istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor. 35 Premier Lig maçından 13'ünü kaybeden takım, şu anda dokuzuncu sırada yer alıyor ve gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Ancak Derry'nin ortaya çıkışı, tam olarak iyileşip A takımda gelişimini sürdürebilirse, kulübün geleceği için olumlu bir işaret olarak görülüyor.