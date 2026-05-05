Jesse Derry, 18 yaşındaki Chelsea'nin ilk maçına çıkan oyuncusunun hastaneye kaldırılmasına neden olan korkunç sakatlığın ardından bir güncelleme paylaştı

Derry, Chelsea'nin Nottingham Forest'a 3-1 yenildiği maçta yaşanan ve genç oyuncunun hastaneye kaldırılmasına neden olan endişe verici olayın ardından bir açıklama yaptı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk yarı bitmeden hemen önce Zach Abbott ile yaşadığı şiddetli kafa çarpışması nedeniyle oyun durdurulana kadar Premier Lig'deki ilk maçında etkileyici bir performans sergiliyordu.

Olay, Stamford Bridge'de endişe yarattı ve Derry, St Mary's Hastanesi'ne kaldırılmadan önce acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Bu aksiliklere rağmen genç oyuncu, sosyal medyada olay sırasında kendisine yardım edenlere teşekkür eden bir mesaj paylaşarak taraftarları rahatlattı.