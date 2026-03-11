Goal.com
Jess Park özel röportajı: Lionesses yıldızı, Man City'den Man Utd'ye transferini ve Red Devils'ın Chelsea ile oynayacağı Lig Kupası finali öncesinde onu motive eden 'özgürlük' mesajını anlatıyor

Kadınlar Süper Ligi yaz transfer döneminin bitmesine bir saatten az bir süre kala, en şaşırtıcı transfer gerçekleşti. Jess Park ve Grace Clinton, önceki sezon sırasıyla Manchester City ve Manchester United'da önemli oyuncular olmuştu. Ancak son anda, ikisi de şehrin karşı tarafına, en büyük ve en acımasız rakiplerini temsil etmek üzere transfer edildi.

Bu durum United'a yönelik birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Bu eleştirilerin hiçbiri harika ve yaratıcı bir yetenek olan Park'ı yansıtmıyordu, aksine Red Devils'ın yaz boyunca sınırlı transferler yapması ve ilk kez dört cephede mücadele edecekleri bir sezona yeterince derin bir kadroyla girmeleri nedeniyle ortaya çıktı. United, transfer döneminin bitiminden önce daha fazla oyuncu transfer etmeli, oyuncuları göndermemeliydi.

Bu his, sezonun ilk yarısında daha da yoğunlaştı, çünkü kulübün kadro derinliğinin yetersizliği, WSL şampiyonluğu için ciddi bir mücadele verememelerinde şüphesiz rol oynadı. Ancak Park'a yaptıkları için kulübe hiçbir eleştiri yöneltilemez.

United'ın teknik direktörü Marc Skinner'ın ona verdiği özgürlükle yeniden canlanan ve sahada kendine özgü bir rol yaratan İngiltere milli takım oyuncusu, takımının ciddi eksikliklerini aşmasına ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ve Pazar günkü Lig Kupası finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Park, bu hafta sonu Chelsea ile oynanacak maç öncesinde GOAL'a verdiği röportajda, Manchester'ın mavi tarafındaki takımdan Red Devils'a transferini değerlendirirken, "Tabii ki biraz şüpheci olacaksınız" dedi. "Ancak sahaya çıkar çıkmaz taraftarların sesini duydum ve bu çok hoşuma gitti. Her dakikasından keyif aldım."

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Uçma formu

    Park da bu durumu çok seviyor gibi görünüyor. Altı gol ve dört asistle, gol katkısı açısından şimdiden WSL'deki en iyi sezonunu geçiriyor ve daha altı maç var. Buna, Tottenham'ı yendikleri Lig Kupası çeyrek finalinde attığı kritik eşitlik golü de dahil olmak üzere diğer turnuvalarda attığı üç gol de ekleniyor.

    Skinner, geçen ay takımının talisman forveti hakkında şöyle konuştu: "Jess beni heyecanlandırıyor. Takımı heyecanlandırıyor. Taraftarları heyecanlandırıyor. Ve biliyor musunuz? Artık öyle bir noktaya geldik ki, top ayağından ayrılır ayrılmaz gol olacağını biliyorsunuz. Boşlukta olduğunu gördüğünüz anda, golü atacağını biliyorsunuz."

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Bolca özgürlük

    Skinner'ın Park'ı yerleştirdiği pozisyon, onun bu formunu ortaya çıkarmaya yardımcı oldu. City'de daha geleneksel bir orta saha rolünde oynarken, United'da çoğunlukla sağ kanatta başlıyor ve ortaya çıkan boşluklara rahatça girmesine izin veriliyor.

    Bu pozisyondaki mesajın ne olduğu sorulduğunda Park şöyle cevap veriyor: "Özgür ol, topu bul, boşlukları bul, alanları bul." Park tam da bunu yapıyor.

    "Pozisyon sadece başladığın yerdir. Bittiğin yer olmak zorunda değildir" diye açıklıyor. "Sadece etrafımdaki oyuncularla bağlantı kurmayı, bunu elimden gelen en iyi şekilde yapmayı ve gol ve asist fırsatları yaratmayı seviyorum."

  • Jess Park Marc Skinner Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Mükemmel rol

    Skinner'ın tüm sezon boyunca tutumu, Park'a gelişmesi için bu özgürlüğü vermek olmuştur.

    "Bir koç olarak, oyuncuların hayat enerjisini tüketirseniz, onların bitkin düştüğünü görebilirsiniz" dedi. "Jess City'deyken, çok belirgin ve net bir rolü vardı ve belirli şeyleri yapmak zorundaydı. O zamanlar bu onlar için işe yarıyordu, ama biz yaptığımız şey, onu takımların alışık olmadığı alanlara yerleştirerek, onun üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya çalışmak oldu. Onu tek bir alana sıkıştırırsanız, bu durumu boğabilir. Onu sürekli hareket ettirir ve ona bu özgürlüğü verirseniz, o da herkes için her şeyi yaratır ve gol de atar."

    Bir oyuncuya bu tür bir özgürlük verildiğinde, özellikle de o oyuncu Park gibi yaratıcı bir oyun kurucu olduğunda, bu oyuncunun özgüvenine ne gibi bir etkisi olur? "Kendime güveniyorum ve onun bana bu özgürlüğü vermesi, bana oyunda kendimi ifade etmek ve futbol oynamak için farklı bir bakış açısı kazandırdı" diyor.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Mesajın tutarlılığı

    Saldırı tablosu değişse de bu durum devam etti. Ocak ayında United, sakin geçen yaz dönemini muhteşem bir kış transfer dönemi ile telafi etti ve Bayern Münih'in forveti Lea Schuller, Hammarby'nin yıldızı Ellen Wangerheim ve San Diego Wave'den bek Hanna Lundkvist'i kadrosuna kattı.

    Schuller ve Wangerheim'ın gelişi - özellikle de Park'ın sağ kanattaki yerini düzenli olarak alan Wangerheim'ın gelişi - forvet hattında çok daha fazla oyuncu ve pozisyon rotasyonuna yol açtı. Park da yılın başından bu yana merkezde ve sol kanatta forma giymeye başladı.

    "Mesaj hala aynı" diyor. "Nerede oynarsanız oynayın, boşlukları ve alanları bulmak, topu almak ve iyi olduğunuz şeyi yapmak hala önemli. Nerede oynarsam oynayayım, her zaman bunu yapmaya çalışacağım" diye ekliyor.

    Wangerheim ve bu sezon 16 gol katkısı olan Melvine Malard gibi çok yönlü oyuncular sayesinde, United'ın tüm hücumu oldukça akıcı ve değiştirilebilir hale geldi. 

    Park, "Topa sahip olmadığınızda sorumluluklarınızı bilmek elbette büyük bir sorumluluk gerektirir" diyor. "Ama bunu başardığımız sürece, evet, gidin ve özgür olun. Bu çok güzel."

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Takviye kuvvetler

    Sezonun 'önemli kısmı' başlarken, hücumda da gerekli gücü ekledi. United'ın kadro derinliği sezonun ilk yarısında olması gereken seviyenin çok uzağındaydı ve oyuncular buna rağmen başardıkları için büyük övgüyü hak ediyorlar. Şimdi, bunu daha da ileriye taşımak için takviyeler geldi.

    Wangerheim, geçen yıl İsveç'te 25 lig maçında 17 gol ve 7 asist kaydetti ve Park'ın "bu takım için çok, çok yararlı" olduğunu düşündüğü "nitelikler" kattı. Öte yandan, Bayern Münih formasıyla 180 maçta 103 gol atan santrfor Schuller, Park'ın "her gün" konuştuğu ve aralarında bir bağ kurmaya çalıştığı bir isim.

    "Antrenman sahasında, belki biraz eksik kaldığımız şeyler veya bunun gibi şeyler üzerinde çalışıyoruz. O, gruba gerçekten uyum sağladı ve bir oyuncu olarak sahip olmak için harika bir değer. Bence bu grup bu açıdan gerçekten özel. Birlikte yaptığımız konuşmalar sahada ne istediğimizle ilgili, ama sahadan çıktığımızda, aslında çok sıkı fıkı bir grubuz. Bence bu, takımımızın en güçlü yanlarından biri."

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    'Her maç final gibidir'

    Bu kadronun uyumu, bireysel kalitesi ve artık derinliği ile United, sezonun sonuna doğru büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Bu Pazar, Lig Kupası finalinde sahneye çıkacaklar ve son şampiyon Chelsea'yi tahtından indirmek isteyecekler. Kırmızı Şeytanlar'ın önlerinde altı önemli WSL maçı var ve herhangi bir hata, Şampiyonlar Ligi futbolu için çok pahalıya mal olacağını biliyorlar. Tüm bunların yanı sıra, 24 Mart'ta Bayern Münih ile oynanacak iki maçlı çeyrek final ile Şampiyonlar Ligi de devam ediyor.

    Park, "Her maç bir final gibidir" diyor, ancak Pazar günkü final, sezonun ilk kupası olduğu için her zaman özellikle büyük bir maç gibi hissediliyor. Kazanırsanız, geri kalan büyük maçlara büyük bir özgüvenle çıkarsınız. Kaybederseniz, hızlı bir şekilde toparlanmak çok önemlidir, aksi takdirde işler kötüye gidebilir.

    Park, "Bence o finale çıkıp bir şey kazanırsanız, bunu neredeyse yakıt olarak kullanabilirsiniz, çünkü o hissi sürdürmek istersiniz" diye ekliyor.

    United de zirveye çıkabilirse, bu onların yolculuğunda bir başka büyük adım olacaktır. Özellikle Avrupa'da büyük adımlar attıkları, şimdiden muazzam bir sezon oldu. Chelsea ile 17. karşılaşmalarında ikinci kez galip gelerek ilk Lig Kupası'nı kaldırmak, bir mesaj olacaktır. Park, tam da bunu başarmak için gereken anı yaratabilecek, kendine güveni tam olan özel bir oyuncu.

