Jess Park özel röportajı: Lionesses yıldızı, Man City'den Man Utd'ye transferini ve Red Devils'ın Chelsea ile oynayacağı Lig Kupası finali öncesinde onu motive eden 'özgürlük' mesajını anlatıyor

Bu durum United'a yönelik birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Bu eleştirilerin hiçbiri harika ve yaratıcı bir yetenek olan Park'ı yansıtmıyordu, aksine Red Devils'ın yaz boyunca sınırlı transferler yapması ve ilk kez dört cephede mücadele edecekleri bir sezona yeterince derin bir kadroyla girmeleri nedeniyle ortaya çıktı. United, transfer döneminin bitiminden önce daha fazla oyuncu transfer etmeli, oyuncuları göndermemeliydi.

Bu his, sezonun ilk yarısında daha da yoğunlaştı, çünkü kulübün kadro derinliğinin yetersizliği, WSL şampiyonluğu için ciddi bir mücadele verememelerinde şüphesiz rol oynadı. Ancak Park'a yaptıkları için kulübe hiçbir eleştiri yöneltilemez.

United'ın teknik direktörü Marc Skinner'ın ona verdiği özgürlükle yeniden canlanan ve sahada kendine özgü bir rol yaratan İngiltere milli takım oyuncusu, takımının ciddi eksikliklerini aşmasına ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ve Pazar günkü Lig Kupası finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Park, bu hafta sonu Chelsea ile oynanacak maç öncesinde GOAL'a verdiği röportajda, Manchester'ın mavi tarafındaki takımdan Red Devils'a transferini değerlendirirken, "Tabii ki biraz şüpheci olacaksınız" dedi. "Ancak sahaya çıkar çıkmaz taraftarların sesini duydum ve bu çok hoşuma gitti. Her dakikasından keyif aldım."