Jess Park, Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri. Peki, İngiltere'nin Lionesses takımı, Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusundan en iyi şekilde nasıl yararlanabilir?

"Artık o noktaya geliyoruz, top ayağından ayrılır ayrılmaz, gol olacağını anlıyorsunuz," dedi Red Devils'ın teknik direktörü maçtan sonra. "Onun boşlukta olduğunu anladığınız anda, golü atacağını biliyorsunuz." Abartmıyor da. Manchester City'den United'a yazın yapılan büyük transferin ardından, Park için bu sezon şimdiden gol ve asist açısından en verimli sezon oldu.

Şimdi, Lionesses'in 2026'daki ilk maçları yaklaşırken, asıl soru Sarina Wiegman'ın Park'ın olağanüstü formundan nasıl yararlanacağı ve İngiltere formasıyla ondan en iyi şekilde nasıl faydalanacağı.