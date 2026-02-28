Goal.com
Jess Park, Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri. Peki, İngiltere'nin Lionesses takımı, Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusundan en iyi şekilde nasıl yararlanabilir?

Jess Park, Atletico Madrid ceza sahasının kenarında topu alır almaz, Marc Skinner ne olacağını anladı. Bir dokunuş, ardından bir dokunuş daha yaparak topu ayağından uzaklaştırdı ve sağ ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı. Top, tüm Atleti savunmacılarının üzerinden geçerek kaleci Lola Gollardo'nun ulaşamayacağı bir noktaya, üst köşeye gitti ve Skinner'ın Manchester United'ına toplamda 5-0'lık bir üstünlük sağladı. Bu skor, takımın ilk kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmesini garantiledi.

"Artık o noktaya geliyoruz, top ayağından ayrılır ayrılmaz, gol olacağını anlıyorsunuz," dedi Red Devils'ın teknik direktörü maçtan sonra. "Onun boşlukta olduğunu anladığınız anda, golü atacağını biliyorsunuz." Abartmıyor da. Manchester City'den United'a yazın yapılan büyük transferin ardından, Park için bu sezon şimdiden gol ve asist açısından en verimli sezon oldu.

Şimdi, Lionesses'in 2026'daki ilk maçları yaklaşırken, asıl soru Sarina Wiegman'ın Park'ın olağanüstü formundan nasıl yararlanacağı ve İngiltere formasıyla ondan en iyi şekilde nasıl faydalanacağı.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Rol değişikliği

    Wiegman için de bu soruyu cevaplamak kolay değil. Daha önce City'deyken Park düzenli olarak orta saha oyuncusu veya 10 numara pozisyonunda oynuyordu ve bu nedenle birkaç istisna dışında İngiltere milli takımında da genellikle bu pozisyonda görevlendiriliyordu. Ayrıca, o dönemde Park'ın Lionesses için kilit bir oyuncu olmadığını ve Euro 2025'te zaferle sonuçlanan kampanyada sadece bir kez yedek olarak sahaya çıktığını da belirtmek gerekir.

    Şimdi, United'da, farklı bir pozisyonda oynarken uluslararası düzeyde daha büyük bir rol üstlenmek için çaba gösteriyor. Kırmızı formayı giyen Park, savunma görevlerinde disiplinli kalmak ve bunları yerine getirmek şartıyla, nerede olursa olsun, ortaya çıkan boşluklara kayma izniyle birlikte, büyük ölçüde sağ kanatta görevlendirildi.

    Ocak ayında United'da yaşanan transfer hareketliliğinin ardından yeni forvetlerin takıma katılmasıyla son haftalarda başlangıç pozisyonu değişse de, sağda, solda veya ortada oynasa da bu mesaj aynı kaldı.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Çevirisi zor

    Bunun İngiltere'ye o kadar sorunsuz bir şekilde aktarılamamasının birkaç nedeni var.

    Bazıları çok açık: İngiltere ve United aynı şekilde oynamıyor ve uluslararası futbol, kulüp futboluyla aynı değil. Skinner, Park'ın Atletico'ya attığı muhteşem golün ardından ikincisini kabul etti. "Bu gece, çok fazla boşluk var ve bu yüzden oyun farklı" dedi. 

    Ayrıca, bir oyuncuya veya tüm hücum hattına bu kadar özgürlük tanınabilmesi için takımda doğru oyuncuların olması gerekir. Kulüp düzeyinde bu, transferler ve bol bol pratik yaparak sağlanabilir.

  • Lauren James England Women 2025Getty Images

    Özgürlüğü dengelemek

    Son haftalarda Chelsea'de görevinde büyük bir özgürlük tanınan ve mükemmel sonuçlar elde eden Lauren James'in durumunda da benzer bir ikilem var.

    James daha önce İngiltere'de 10 numara pozisyonunda oynamış ve diğer oyunculara göre çok daha fazla hareket özgürlüğü elde etmişti, ancak bu her zaman takımın dengesi için işe yaramadı. Euro 2025'in ilk maçında, Fransa'ya 2-1 yenildikleri maçta bu merkezi pozisyonda başlayan James, Hollanda'ya 4-0 galip geldikleri maçta daha geleneksel bir role geri çekildi ve İngiltere bu maçta yapısal olarak çok daha iyi görünüyordu.

    Ancak James'te olduğu gibi, İngiltere'nin Park'tan en iyi şekilde yararlanmak için elinden geleni yapması gerektiği hissediliyor, özellikle de bu şekilde oynarken. 

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Uçma formu

    Daha önce, Park'ın Kadınlar Süper Ligi'nde bir sezonda elde ettiği en iyi gol ve asist sayısı toplamda dokuzdu. Bu sezon, altı maç kala şimdiden 10'a ulaştı. Bu, diğer turnuvalarda elde ettiği dört golün üzerine eklendi ve Red Devils'ın gelecek ayki Lig Kupası finaline ve Şampiyonlar Ligi son sekizine yükselmesine yardımcı oldu.

    "City'deyken çok belirgin ve net bir rolü vardı ve belirli şeyleri yapmak zorundaydı. Tabii ki o zamanlar bu onlar için işe yarıyordu, ama biz yaptığımız şey, onu takımların alışık olmadığı alanlara yerleştirerek üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaya çalışmak oldu," diye açıkladı Skinner.

    "Onu tek bir alana sıkıştırırsanız, durumu boğabilirsiniz. Onu sürekli hareket ettirir ve ona bu özgürlüğü verirseniz, herkes için her şeyi yaratabilir ve gol de atabilir."

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Doğru formülü bulmak

    Ella Toone'un İngiltere kampında sakatlığı nedeniyle, Park'ın merkezde oynamak için seçilmesi büyük bir sürpriz olmaz. Daha önce Lionesses için bu pozisyonda iyi oynamıştı, kendisinden ne beklendiğini biliyor ve yüksek özgüveni, yaklaşan maçlarda performans gösterme şansını artıracaktır.

    Ancak Wiegman, United'ın yaptığı gibi farklı bir şey yapıp Park'ın yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı düşünebilir mi? James'in de daha esnek bir rolden faydalanacak bir oyuncu olması yardımcı olabilir mi? İki oyuncunun İngiltere takımında birbirlerini destekleyip pozisyonlarını değiştirirken savunmayı tehlikeye atmamalarının bir yolu var mı?

    "Bazen kulüp, uluslararası dönem için bir seçme olabilir. Sarina'ya Jess'i nasıl kullanabileceği konusunda çok şey gösterebilir, çünkü bu farklı bir deneyim, değil mi?" diye ekledi Skinner. "Bence [Park'ın] seçmesi harika. Umarım Sarina da bunu görebilir. O zeki bir insan, bu yüzden eminim görecektir ve umarım İngiltere için de ondan en iyi şekilde yararlanabiliriz."

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    İyi bir test alanı

    Dahası, önümüzdeki hafta Wiegman'ın en iyi sonuçları veren taktikleri belirlemeye başlaması için mükemmel bir zaman olabilir. İngiltere, Salı günü Ukrayna ile oynayacağı maçta ve dört gün sonra İzlanda'yı ağırlayacağı maçta da büyük favori olacak. Lionesses'in rakibini alt etmek için hücumda baskı kurması gerekecek ve takım seçimi ve dizilişinde biraz yaratıcılık, bunu başarmaları için büyük ölçüde yardımcı olabilir.

    Bu, her duruma uygulanabilir bir test alanı olmayabilir. Örneğin, İngiltere Nisan ayında İspanya ile karşılaşacak ve bu maç, Lionesses'in 2026'nın ilk kampında oynayacağı iki maçtan çok farklı olacak. Ancak hazırlık maçı olmadığı için, bu yine de Wiegman için, şu anda ülkedeki en formda oyuncularından biri olan Park'ın yeteneğini İngiltere formasıyla en iyi şekilde nasıl kullanabileceğini görmek için iyi bir fırsat.

0